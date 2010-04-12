Мужики ,держитесь все будет !!!
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:00
Мужики ,держитесь все будет !!!
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:06
28.05/28.20
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:08
сегодня делал платежи в терминале , если хто не верит , есть квитанции ,в отделении ПБ.... тёлка спросила в кассу хочу купить 1000 зелени , ей спокойно ответила кассирша шо да можно ,и на машинке зелень отсчитала , деньги нал или с карты ?.....потом там у них шо то не так пошло ...
, к тому времени я свалил ,у меня не было интереса и времени
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:10
А по какому курсу отвалила ?
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:19
Понятненько
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:20
Re: Валютный рынок в контексте
А вобще первое полугодие напряженное, я бы с гривной неигрался, только твердые валюты для сбережения имхо.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:24
Re: Валютный рынок в контексте
Кто знает почему большой перекос по евро, наличка отстает от межбанка.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:28
евро не впечатляет надежностью и пока не обозначен тренд (3 месяца в коридоре 1,126-1,15) поэтому банки(и ЧР) и покупают на 50-100 пунктов ниже форекса, а с фунтом на 150 пп ниже форекса
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:32
aleksvan2020
Хоть представьтесь.
Кто таков? Откуда взялся?
А то так сразу раз - и погнал.
Здесь люди в лицо друг друга знают.
Только не юля
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