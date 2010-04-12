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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:34
Libo написав:
[i]Три звезды сияют на погонах,
Старший прапорщик?
Только не юля
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:34
Faceless написав: Долярчик написав: Долярчик написав:
... що там, сповзаємо?
- біжу в Альфу скинути долярчики!
.... і що ви думаєте?(в мене поганих слів на них невистачає!
)
... попереду мене чоловік здавав 1800$ - а я такий, ооооо, бачу без проблем..... - ага, х... там правда! - підходжу до вікна: 2500 здати можна?
-... та якеееее! - та ми не обмінний пункт! - та в нас нема гривні!!! - можемо лише 100-200 взяти....
- я кажу: ну ж тільки що 1800 міняли?! - поміняйте мені хоч тисячу?
- ні нееможу.... ні!
- то хоч 500!
- ні, нема гривні!
.... даю їй 200 - ну то міняйте ті...
- обміняла...
.... поки я збоку перелічував...... - підійшов мужик, хотів здати 200євро....- касирка погодилась лише на 100
....короче, нема на них управи!
Мали б там рахунок - легко і 10 000 зливається і більше, на картку
ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати!
- вже давно позакривав всі там рахунки і порізали при мені мою картку!
- за ними там потрібно "глаз-да-глаз", а простому пересічному роботязі - нема коли за ними/за їхніми правилами, які постійно змінюються - слідкувати!
... в принципі, пересічному роботязі, немає коли і грошей заробляти!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:36
strategbob написав: strategbob написав:
Для історії. Можливо комусь пригодиться.
На сьогоднішній вечір 65% у гривні. Середній курс по якому ввійшов - 26,66. Середній курс по якому вийшов - 28,03. У нас хоч і обласний центр, але де факто по валюті - провінція. Тому такий курс виходу. Персонал у деяких банках не витримує критики. Баби базарні, а не працівниці банку. Звичайно є чудові вийнятки, але... Це вийнятки.
Решту 35% планую повністю злити до кінця зими. Планка для зливу - все що вище 28,1. Чим швидше - тим краще.
Депозит у гривні дає чистими 1% в місяць. Є надія повернутись в долар у липні по 27.
Суми у кожного різні. Алгоритм однаковий. У кого є надійний опт та один або два знайомих керівник відділення банку, алгоритм можна повторювати за рік кілька разів. Але тоді ростуть накладні витрати на подяку за послуги. Ну і гроші люблять тишину, а тут багато очей які рахують твій прибуток.
Плюс в цьому випадку треба бути в темі по валюті постійно. А коли раз в рік, то воно набагато простіше.
Забув написати. Ця зима не виправдала надій. Якщо б тримав все на гривневому депозиті, заробив би практично те саме. Тому вирішувати вам.
якщо всіх грошей до 500к гривен, нема проблем (навіть при збитку 20-25к гривен) а якщо пару цеглин, то втрати на порядок вище
не спілкуюсь з порохоботами
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:21
Долярчик написав: Долярчик написав:
... що там, сповзаємо?
- біжу в Альфу скинути долярчики!
.... і що ви думаєте?(в мене поганих слів на них невистачає!
)
... попереду мене чоловік здавав 1800$ - а я такий, ооооо, бачу без проблем..... - ага, х... там правда! - підходжу до вікна: 2500 здати можна?
-... та якеееее! - та ми не обмінний пункт! - та в нас нема гривні!!! - можемо лише 100-200 взяти....
- я кажу: ну ж тільки що 1800 міняли?! - поміняйте мені хоч тисячу?
- ні нееможу.... ні!
- то хоч 500!
- ні, нема гривні!
.... даю їй 200 - ну то міняйте ті...
- обміняла...
.... поки я збоку перелічував...... - підійшов мужик, хотів здати 200євро....- касирка погодилась лише на 100
....короче, нема на них управи!
А с занесением на депозит/карту не пробовали?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:26
Долярчик написав:
ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати!
- вже давно позакривав всі там рахунки і порізали при мені мою картку!
- за ними там потрібно "глаз-да-глаз", а простому пересічному роботязі - нема коли за ними/за їхніми правилами, які постійно змінюються - слідкувати!
... в принципі, пересічному роботязі, немає коли і грошей заробляти!
1. ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати!
2. Пришел менять баксы!
3. О_о
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:55
Endeavour написав:
сегодня полет отменили, не хватило пассажиров с соответствующими билетами:)
… на юг никаких убедительных аргументов от вас не увидел
Я смотрю человек вы идейный,обвалист на религиозной почве,раз вам мало тех доводов,что уже приводил,от отвечу на понятном вам языке:
если причин для укрепления нет,то гривна будет расти без причин
На вечер кое где рисуют отскок,кеды с гвоздика снять и прошвырнуться просто просят
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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