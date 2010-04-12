strategbob написав:

Для історії. Можливо комусь пригодиться.На сьогоднішній вечір 65% у гривні. Середній курс по якому ввійшов - 26,66. Середній курс по якому вийшов - 28,03. У нас хоч і обласний центр, але де факто по валюті - провінція. Тому такий курс виходу. Персонал у деяких банках не витримує критики. Баби базарні, а не працівниці банку. Звичайно є чудові вийнятки, але... Це вийнятки.Решту 35% планую повністю злити до кінця зими. Планка для зливу - все що вище 28,1. Чим швидше - тим краще.Депозит у гривні дає чистими 1% в місяць. Є надія повернутись в долар у липні по 27.Суми у кожного різні. Алгоритм однаковий. У кого є надійний опт та один або два знайомих керівник відділення банку, алгоритм можна повторювати за рік кілька разів. Але тоді ростуть накладні витрати на подяку за послуги. Ну і гроші люблять тишину, а тут багато очей які рахують твій прибуток.Плюс в цьому випадку треба бути в темі по валюті постійно. А коли раз в рік, то воно набагато простіше.