Долярчик написав:... що там, сповзаємо? - біжу в Альфу скинути долярчики!
.... і що ви думаєте?(в мене поганих слів на них невистачає! ) ... попереду мене чоловік здавав 1800$ - а я такий, ооооо, бачу без проблем..... - ага, х... там правда! - підходжу до вікна: 2500 здати можна? -... та якеееее! - та ми не обмінний пункт! - та в нас нема гривні!!! - можемо лише 100-200 взяти.... - я кажу: ну ж тільки що 1800 міняли?! - поміняйте мені хоч тисячу? - ні нееможу.... ні! - то хоч 500! - ні, нема гривні! .... даю їй 200 - ну то міняйте ті... - обміняла... .... поки я збоку перелічував...... - підійшов мужик, хотів здати 200євро....- касирка погодилась лише на 100
....короче, нема на них управи!
Мали б там рахунок - легко і 10 000 зливається і більше, на картку
ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати! - вже давно позакривав всі там рахунки і порізали при мені мою картку! - за ними там потрібно "глаз-да-глаз", а простому пересічному роботязі - нема коли за ними/за їхніми правилами, які постійно змінюються - слідкувати!
... в принципі, пересічному роботязі, немає коли і грошей заробляти!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
strategbob написав:Для історії. Можливо комусь пригодиться. На сьогоднішній вечір 65% у гривні. Середній курс по якому ввійшов - 26,66. Середній курс по якому вийшов - 28,03. У нас хоч і обласний центр, але де факто по валюті - провінція. Тому такий курс виходу. Персонал у деяких банках не витримує критики. Баби базарні, а не працівниці банку. Звичайно є чудові вийнятки, але... Це вийнятки. Решту 35% планую повністю злити до кінця зими. Планка для зливу - все що вище 28,1. Чим швидше - тим краще. Депозит у гривні дає чистими 1% в місяць. Є надія повернутись в долар у липні по 27. Суми у кожного різні. Алгоритм однаковий. У кого є надійний опт та один або два знайомих керівник відділення банку, алгоритм можна повторювати за рік кілька разів. Але тоді ростуть накладні витрати на подяку за послуги. Ну і гроші люблять тишину, а тут багато очей які рахують твій прибуток. Плюс в цьому випадку треба бути в темі по валюті постійно. А коли раз в рік, то воно набагато простіше.
Забув написати. Ця зима не виправдала надій. Якщо б тримав все на гривневому депозиті, заробив би практично те саме. Тому вирішувати вам.
якщо всіх грошей до 500к гривен, нема проблем (навіть при збитку 20-25к гривен) а якщо пару цеглин, то втрати на порядок вище
Долярчик написав:... що там, сповзаємо? - біжу в Альфу скинути долярчики!
.... і що ви думаєте?(в мене поганих слів на них невистачає! ) ... попереду мене чоловік здавав 1800$ - а я такий, ооооо, бачу без проблем..... - ага, х... там правда! - підходжу до вікна: 2500 здати можна? -... та якеееее! - та ми не обмінний пункт! - та в нас нема гривні!!! - можемо лише 100-200 взяти.... - я кажу: ну ж тільки що 1800 міняли?! - поміняйте мені хоч тисячу? - ні нееможу.... ні! - то хоч 500! - ні, нема гривні! .... даю їй 200 - ну то міняйте ті... - обміняла... .... поки я збоку перелічував...... - підійшов мужик, хотів здати 200євро....- касирка погодилась лише на 100
....короче, нема на них управи!
А с занесением на депозит/карту не пробовали?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Долярчик написав:ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати! - вже давно позакривав всі там рахунки і порізали при мені мою картку! - за ними там потрібно "глаз-да-глаз", а простому пересічному роботязі - нема коли за ними/за їхніми правилами, які постійно змінюються - слідкувати!
... в принципі, пересічному роботязі, немає коли і грошей заробляти!
1. ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати! 2. Пришел менять баксы! 3. О_о
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Endeavour написав:сегодня полет отменили, не хватило пассажиров с соответствующими билетами:) … на юг никаких убедительных аргументов от вас не увидел
Я смотрю человек вы идейный,обвалист на религиозной почве,раз вам мало тех доводов,что уже приводил,то отвечу на понятном вам языке: если причин для укрепления нет,то гривна будет расти без причин На вечер кое где рисуют отскок,кеды с гвоздика снять и прошвырнуться просто просят
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 11 січ, 2019 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Libo написав:Три звезды сияют на погонах, Словно с не6а прилегли там отдохнуть, Символ хра6рости, успеха и свободы, Для тебя один лишь верный путь. Пан полковник, вы надежда многих, За плечами сохранился опыт лет, Пережили радость и тревоги, И достойней кандидата в марте нет.
Так званий "полковник" - банальний штабний щур у минулому і паркетний вояка протягом усіх 5-ти років війни з Московією. Нагадайте, скільки місяців цей "офіцер" провів на фронті або хоча б відвідав війська з волонтерською метою ?? Толік - це таж юля, тільки у штанях. "Волонтер: искренне и неистово презираю Гриценко с 2015 года, судя по его заявления, он не изменился" https://replyua.net/blog/128256-volonte ... ilsya.html
Региональное распределение депозитов физ.лиц на 31.12.2018.
Киев и область - 38% Днепропетровская - 9% Львовская - 7% Одесская и Харьковская - по 6% Запорожская и Донецкая - по 4% Полтавская - 3% Николаевская,Сумская,Хмельницкая,Черкасская,Винницкая,Житомирская,Ивано-Франковская по 2% Остальные по 1%