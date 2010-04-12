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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 178179180181>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 143
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
78
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:34

  Libo написав:[i]Три звезды сияют на погонах,

Старший прапорщик?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:34

....мудрість приходить з роками! ©

  Faceless написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:... що там, сповзаємо?
- біжу в Альфу скинути долярчики!

.... і що ви думаєте?(в мене поганих слів на них невистачає! :twisted: )
... попереду мене чоловік здавав 1800$ - а я такий, ооооо, бачу без проблем..... - ага, х... там правда! - підходжу до вікна: 2500 здати можна?
-... та якеееее! - та ми не обмінний пункт! - та в нас нема гривні!!! - можемо лише 100-200 взяти....
- я кажу: ну ж тільки що 1800 міняли?! - поміняйте мені хоч тисячу?
- ні нееможу.... ні!
- то хоч 500!
- ні, нема гривні!
.... даю їй 200 - ну то міняйте ті...
- обміняла...
.... поки я збоку перелічував...... - підійшов мужик, хотів здати 200євро....- касирка погодилась лише на 100

....короче, нема на них управи! :evil:

Мали б там рахунок - легко і 10 000 зливається і більше, на картку

ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати!
- вже давно позакривав всі там рахунки і порізали при мені мою картку!
- за ними там потрібно "глаз-да-глаз", а простому пересічному роботязі - нема коли за ними/за їхніми правилами, які постійно змінюються - слідкувати!

... в принципі, пересічному роботязі, немає коли і грошей заробляти! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:36

  strategbob написав:
  strategbob написав:Для історії. Можливо комусь пригодиться.
На сьогоднішній вечір 65% у гривні. Середній курс по якому ввійшов - 26,66. Середній курс по якому вийшов - 28,03. У нас хоч і обласний центр, але де факто по валюті - провінція. Тому такий курс виходу. Персонал у деяких банках не витримує критики. Баби базарні, а не працівниці банку. Звичайно є чудові вийнятки, але... Це вийнятки.
Решту 35% планую повністю злити до кінця зими. Планка для зливу - все що вище 28,1. Чим швидше - тим краще.
Депозит у гривні дає чистими 1% в місяць. Є надія повернутись в долар у липні по 27.
Суми у кожного різні. Алгоритм однаковий. У кого є надійний опт та один або два знайомих керівник відділення банку, алгоритм можна повторювати за рік кілька разів. Але тоді ростуть накладні витрати на подяку за послуги. Ну і гроші люблять тишину, а тут багато очей які рахують твій прибуток.
Плюс в цьому випадку треба бути в темі по валюті постійно. А коли раз в рік, то воно набагато простіше.

Забув написати. Ця зима не виправдала надій. Якщо б тримав все на гривневому депозиті, заробив би практично те саме. Тому вирішувати вам.


якщо всіх грошей до 500к гривен, нема проблем (навіть при збитку 20-25к гривен) а якщо пару цеглин, то втрати на порядок вище
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:15

  Captain Obvious написав:
  сірий написав:
  Captain Obvious написав:

Угу,вот завтра и посмотрим - кто кому рабинович :D


Ну как, посмотрели?

Угу, я рабинович :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:21

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:... що там, сповзаємо?
- біжу в Альфу скинути долярчики!

.... і що ви думаєте?(в мене поганих слів на них невистачає! :twisted: )
... попереду мене чоловік здавав 1800$ - а я такий, ооооо, бачу без проблем..... - ага, х... там правда! - підходжу до вікна: 2500 здати можна?
-... та якеееее! - та ми не обмінний пункт! - та в нас нема гривні!!! - можемо лише 100-200 взяти....
- я кажу: ну ж тільки що 1800 міняли?! - поміняйте мені хоч тисячу?
- ні нееможу.... ні!
- то хоч 500!
- ні, нема гривні!
.... даю їй 200 - ну то міняйте ті...
- обміняла...
.... поки я збоку перелічував...... - підійшов мужик, хотів здати 200євро....- касирка погодилась лише на 100

....короче, нема на них управи! :evil:

А с занесением на депозит/карту не пробовали?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:26

  Долярчик написав:ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати!
- вже давно позакривав всі там рахунки і порізали при мені мою картку!
- за ними там потрібно "глаз-да-глаз", а простому пересічному роботязі - нема коли за ними/за їхніми правилами, які постійно змінюються - слідкувати!

... в принципі, пересічному роботязі, немає коли і грошей заробляти! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

1. ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати!
2. Пришел менять баксы!
3. О_о
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:55

  Endeavour написав:сегодня полет отменили, не хватило пассажиров с соответствующими билетами:)
… на юг никаких убедительных аргументов от вас не увидел


Я смотрю человек вы идейный,обвалист на религиозной почве,раз вам мало тех доводов,что уже приводил,то отвечу на понятном вам языке:
если причин для укрепления нет,то гривна будет расти без причин :wink:
На вечер кое где рисуют отскок,кеды с гвоздика снять и прошвырнуться просто просят :!:
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 11 січ, 2019 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Libo написав:Три звезды сияют на погонах,
Словно с не6а прилегли там отдохнуть,
Символ хра6рости, успеха и свободы,
Для тебя один лишь верный путь.
Пан полковник, вы надежда многих,
За плечами сохранился опыт лет,
Пережили радость и тревоги,
И достойней кандидата в марте нет.

:!: :!: :!:

https://zn.ua/POLITICS/v-kieve-sostoyal ... 5464_.html

Полковник...наш Президент.

Так званий "полковник" - банальний штабний щур у минулому і паркетний вояка протягом усіх 5-ти років війни з Московією. Нагадайте, скільки місяців цей "офіцер" провів на фронті або хоча б відвідав війська з волонтерською метою ?? Толік - це таж юля, тільки у штанях. "Волонтер: искренне и неистово презираю Гриценко с 2015 года, судя по его заявления, он не изменился" https://replyua.net/blog/128256-volonte ... ilsya.html
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:43

Региональное распределение депозитов физ.лиц на 31.12.2018.

Киев и область - 38%
Днепропетровская - 9%
Львовская - 7%
Одесская и Харьковская - по 6%
Запорожская и Донецкая - по 4%
Полтавская - 3%
Николаевская,Сумская,Хмельницкая,Черкасская,Винницкая,Житомирская,Ивано-Франковская по 2%
Остальные по 1%

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Живите своим умом!
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