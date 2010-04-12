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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 178179180181

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 143
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
78
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:55

  ihorkyiv написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Libo написав:Три звезды сияют на погонах,
Словно с не6а прилегли там отдохнуть,
Символ хра6рости, успеха и свободы,
Для тебя один лишь верный путь.
Пан полковник, вы надежда многих,
За плечами сохранился опыт лет,
Пережили радость и тревоги,
И достойней кандидата в марте нет.

:!: :!: :!:

https://zn.ua/POLITICS/v-kieve-sostoyal ... 5464_.html

Полковник...наш Президент.

Так званий "полковник" - банальний штабний щур у минулому і паркетний вояка протягом усіх 5-ти років війни з Московією. Нагадайте, скільки місяців цей "офіцер" провів на фронті або хоча б відвідав війська з волонтерською метою ?? Толік - це таж юля, тільки у штанях. "Волонтер: искренне и неистово презираю Гриценко с 2015 года, судя по его заявления, он не изменился" https://replyua.net/blog/128256-volonte ... ilsya.html

Вот именно , так как и здешний пенс , инвалид , тот которому 2000 грн к пенсии набавили, он ишо преподавал где то в ВУЗе :idea: ... :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:55

  Guineapig написав:
  Долярчик написав:ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати!
- вже давно позакривав всі там рахунки і порізали при мені мою картку!
- за ними там потрібно "глаз-да-глаз", а простому пересічному роботязі - нема коли за ними/за їхніми правилами, які постійно змінюються - слідкувати!

... в принципі, пересічному роботязі, немає коли і грошей заробляти! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

1. ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати!
2. Пришел менять баксы!
3. О_о

... так я поміняв і ЗАБРАВ ЗРАЗУ свої кошти, а не залишив їм на тиждень/місяць/рік!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:06

  strategbob написав:
  Vadim V написав:Каллеги :D , а я тримаю , и , и извиняюсь , но Абломович , плюсовал мне , патом забыл , ....и тагда почти спор был .... вы Капитан

помните ?

??? Не розумію. Ви про щось хочете сказати? Для мене це набір слів. Поясніть будь ласка.

У нас есть коллега ,не знаю как написать , ник по не нашему , типа Капитан Обломович , типа того, он вроде из Одессы , он обязан вспомнить и отписаться :) ....
Vadim V
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