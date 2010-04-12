Libo написав:Три звезды сияют на погонах, Словно с не6а прилегли там отдохнуть, Символ хра6рости, успеха и свободы, Для тебя один лишь верный путь. Пан полковник, вы надежда многих, За плечами сохранился опыт лет, Пережили радость и тревоги, И достойней кандидата в марте нет.
Так званий "полковник" - банальний штабний щур у минулому і паркетний вояка протягом усіх 5-ти років війни з Московією. Нагадайте, скільки місяців цей "офіцер" провів на фронті або хоча б відвідав війська з волонтерською метою ?? Толік - це таж юля, тільки у штанях. "Волонтер: искренне и неистово презираю Гриценко с 2015 года, судя по его заявления, он не изменился" https://replyua.net/blog/128256-volonte ... ilsya.html
Вот именно , так как и здешний пенс , инвалид , тот которому 2000 грн к пенсии набавили, он ишо преподавал где то в ВУЗе ...
Долярчик написав:ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати! - вже давно позакривав всі там рахунки і порізали при мені мою картку! - за ними там потрібно "глаз-да-глаз", а простому пересічному роботязі - нема коли за ними/за їхніми правилами, які постійно змінюються - слідкувати!
... в принципі, пересічному роботязі, немає коли і грошей заробляти!
1. ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати! 2. Пришел менять баксы! 3. О_о
... так я поміняв і ЗАБРАВ ЗРАЗУ свої кошти, а не залишив їм на тиждень/місяць/рік!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати! - вже давно позакривав всі там рахунки і порізали при мені мою картку! - за ними там потрібно "глаз-да-глаз", а простому пересічному роботязі - нема коли за ними/за їхніми правилами, які постійно змінюються - слідкувати!
... в принципі, пересічному роботязі, немає коли і грошей заробляти!
1. ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати! 2. Пришел менять баксы! 3. О_о
... так я поміняв і ЗАБРАВ ЗРАЗУ свої кошти, а не залишив їм на тиждень/місяць/рік!!!
Если "ПРИНЦИПОВО з ними справи не хочу мати!", то даже бы дверь отделения не открывал. А так ты "ПРИНЦИПОВО" балабол.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
МІНФІН: НА ВИПЛАТУ ВАЛЮТНИХ ДЕРЖБОРГІВ У 2019 РОЦІ БУДЕ ПОТРІБНО $9 МЛРД Загальна платежі по держборгам у 2019 році оцінюються на рівні 417,4 млрд грн, у 2020 році - 387,4 млрд грн, у 2021 році - 434,4 млрд грн.