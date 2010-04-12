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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 січ, 2019 08:47
zzzzzz написав:
Просто цифры , учетная ставка
27.10.2017 - 13,5% (+1п.п)
15.12.2017 - 14,5%
26.01.2018 - 16%
А теперь сравните с текущими 18% и делаем выводы.
Да в экономике рост мелкий, но НБУ сдерживает девальвацию.
убивая экономику и бизнес, а так всё правильно...
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edvardd
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