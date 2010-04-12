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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 179180181182

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 144
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
78
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 08:47

  zzzzzz написав:Просто цифры , учетная ставка
27.10.2017 - 13,5% (+1п.п)
15.12.2017 - 14,5%
26.01.2018 - 16%

А теперь сравните с текущими 18% и делаем выводы.
Да в экономике рост мелкий, но НБУ сдерживает девальвацию.

убивая экономику и бизнес, а так всё правильно...
edvardd
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  #<1 ... 179180181182
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