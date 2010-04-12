А теперь сравните с текущими 18% и делаем выводы. Да в экономике рост мелкий, но НБУ сдерживает девальвацию.
Девальвацию сдерживать можно выключив печатный станок.
а чем тогда гасить ОВГЗ + 18% сверху? за что выкупать валюту на межбанке и отдавать долги?
edvardd написав:убивая экономику и бизнес, а так всё правильно...
Как раз наоборот, бюджетники и всем кому подняли зарплаты пока что могут на неё что-то купить (включая доллары по 26 летом). После девала цены вырастут и спрос резко пойдёт вниз. Бизнес убивает отсутствие спроса, а не учётная ставка или курс доллара.
Чем ниже доверие к гривне и выше риски, тем выше ставки привлечения гривневого ресурса. Не удивлюсь ставке 20-24% по депозитам к следующей осени. Такие ставки были в 2015г. Девал будет 100%. Пирамида валютных ОВГЗ рухнет.
Пожалуйста, избавьте нас от ваших огромных простыней глупостей про то что население изымает деньги с депозитов. Все данные на сайте НБУ в разрезе месяцев, и валют. Будьте так любезны проанализируйте их а потом делайте выводы.
Володін кіоск на базарі, напевне, снігом замело, часу море, думок не багато, ось і строче одне й те саме!
swodnix написав:У ТОП-100 ГОСКОМПАНИЙ РЕЗКО СНИЗИЛАСЬ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ --------------------- Среда, 9 Января 2019, 14:05 100 крупнейших госкомпаний по результатам шести месяцев 2018 года получили чистую прибыль в размере 21,5 млрд грн, что почти на 41,9% меньше чем за аналогичный период 2017 года - почти на 15,5 млрд грн Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли, информирует "ДС".
Основным фактором, повлиявшим на снижение показателя в Минфине назвали уменьшение чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины", которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля. ---------------------- Развернуто читаем здесь - http://www.dsnews.ua/economics/u-top-10 ... 2019140500
Вчора дивився інтерв`ю пана Коболєва! Причина зменшення чистого прибутку зарахування боргів компаній «Нафтогазу» аудиторами в розмірі 90 відсотків у збитки компанії. Хоча в минулому році пан Коболєв навпаки не був в захваті, що всі борги зараховувалися в прибуток. Ну і з його слів - сума всіх податків і зборів сплачених в бюджет склала близько 140 мільярдів гривень! Виявляється, що та справедлива висока ціна, на думку багатьох, автоматично складає велику долю сплачених податків! Тобто я сплачуючи доволі багато коштів за побутовий газ ще раз сплачую податки рідній державі, щоб вона таким як чай виплачувала допомогу по безробіттю і субсидії! Хто там обіцяв знизити ціну на газ вдвічі?! Я за!
Да что ж сегодня за день такой. Прямо напасть маразма какого-то. Причина убытков это ускоренная амортизация Укртранс газа, т.к. с 2020 года когда построят серверный поток-2 , наша труба превратиться в груду металлолома.
Ви б подивилися інтерв`ю Коболєва... Я розумію, що через цілодобове перебування на форумі, часу немає, але якщо вже пишете таке... Дослівно було заявлено, що зменшення чистого прибутку було викликане тим, що аудитори визнали ймовірність погашення боргів перед Нафтогазом у 10 відсотків! Я допускаю, що ви знаєте більше ніж Коболєв чи у того якась інша інформація, але все ж передивіться.
Qwerty написав:Ви б подивилися інтерв`ю Коболєва... Я розумію, що через цілодобове перебування на форумі, часу немає, але якщо вже пишете таке... Дослівно було заявлено, що зменшення чистого прибутку було викликане тим, що аудитори визнали ймовірність погашення боргів перед Нафтогазом у 10 відсотків! Я допускаю, що ви знаєте більше ніж Коболєв чи у того якась інша інформація, але все ж передивіться.
Это тот что маме в США помогает? Верю. Он что-то знает.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
zzzzzz написав:Да что ж сегодня за день такой. Прямо напасть маразма какого-то. Причина убытков это ускоренная амортизация Укртранс газа, т.к. с 2020 года когда построят серверный поток-2 , наша труба превратиться в груду металлолома.
Ви б подивилися інтерв`ю Коболєва... Я розумію, що через цілодобове перебування на форумі, часу немає, але якщо вже пишете таке... Дослівно було заявлено, що зменшення чистого прибутку було викликане тим, що аудитори визнали ймовірність погашення боргів перед Нафтогазом у 10 відсотків! Я допускаю, що ви знаєте більше ніж Коболєв чи у того якась інша інформація, але все ж передивіться.
Коболев языком может ляпать все что угодно. Мои данные на основании квартальных отчетов Укртрансгаза. Какие Вам еще нужны аргументы если вы не читаете отчетности компаний ?
asti написав:Вангую, до выборов диапазон на налике 27,5 - 28,5, причем 27,5 видится реальнее. Возможен спуск до 27, но не ниже. Выше 28,5 врядли, разве только форс мажор))
Вангую... если Гарант прорвется во второй тур, то мы и 26 увидим, если не ниже
Але це йому не допоможе Але так виглядає, що вчора-сьогодні було локальним річним піком. Рік тому був локальний максимум 28.7 у 20-х числах січня, а тепер основний удар прийшовся на кінець листопада і ось такий стрибок дохлої кішки на початку січня.... Якби не вибори, все було б інакше
Ну про річні піки ще дуже зарано писати.
А локальні вони кожного дня трапляються, дивлячись звідки ту локальність рахувати.