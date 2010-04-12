Національний банк України знижує облікову ставку до 22%



24.09.2015

прес-реліз



Правління Національного банку України ухвалило рішення про зниження з 25 вересня 2015 року облікової ставки Національного банку України до 22% річних. Це рішення закріплене у Постанові Правління Національного банку України від 24 вересня 2015 року № 627 "Про регулювання грошово-кредитного ринку”.

Національний банк України продовжує пом’якшення грошово-кредитної політики, розпочате у минулому місяці. Поступовий відхід від політики "дорогих грошей" стає можливим завдяки стійкому зниженню ризиків для цінової стабільності в Україні.

У липні-серпні була зафіксована дефляція, а базова інфляція була близька до нуля. Стійка дезінфляція стала можливою завдяки спільним діям Національного банку України та Уряду. Проведення виваженої монетарної та фіскальної політики дало можливість зменшити інфляцію попиту, стабілізувати валютний ринок і знизити інфляційні очікування.

На прогнозному горизонті переважатимуть фактори, які сприятимуть уповільненню інфляції. Серед них будуть збалансованість грошово-кредитного ринку, низькі ціни на сировинні товари на світових ринках, подальше зниження девальваційних та інфляційних очікувань. Останньому сприятимуть завершення операції з реструктуризації суверенного боргу України, продовження ефективного співробітництва з Міжнародним валютним фондом та підтримка з боку інших міжнародних партнерів.

Водночас, як заплановане підвищення адміністративних цін і тарифів, так і дострокове збільшення заробітних плат та соціальних виплат, ініційованого Урядом, не буде мати значного впливу на інфляцію.

З урахуванням цього, за оцінками Національного банку України, цінова динаміка уповільнюватиметься і надалі. Як наслідок, на кінець 2016 року приріст індексу споживчих цін уповільниться до 12%.

З огляду на це, Національний банк продовжує пом’якшувати свою грошово-кредитну політику. Водночас такий крок є достатньо стриманим і враховує необхідність забезпечити подальшу дезінфляцію та досягти у середньостроковій перспективі 5% рівня інфляції.

Таке пом’якшення дозволить підтримати поступове відновлення економічної активності, ознаки якого спостерігаються у ІІІ кварталі та продовжаться в IV кварталі 2015 року. За підсумками 2016 року прогнозується зростання реального ВВП на 2,4%.