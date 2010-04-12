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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 181182183184>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 145
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
79
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:40

По итогам межбанковских торгов 11 января курс доллара упал на 17 копеек, остановившись в рамках 28,04-28,07 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На межбанке появились крупные партии доллара на продажу. Выплеснулось то, что придерживали несколько дней в расчете на спекулятивные заработки. И что очень важно - не наблюдалось значительного спроса на валюту. Ее активно не скупали ни госбанки для Минфина, ни импортеры, ни банки на позицию. Все притихло.

"Курсовые тренды сегодняшнего дня стали отражением исчерпавшегося к концу недели настроя на ситуативный рост котировок доллара: попытка утреннего разогрева с игрой "на повышение" не увенчалась успехом, в результате предложение валюты превысило спрос и откатило курс межбанка, а за ним и наличного рынка", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Доллара было не просто достаточно, но даже чуть больше. В итоге Нацбанке смог немного пополнить свои золотовалютные резервы: по разным оценкам, приобрел порядка $10-15 млн по 28,12 грн/$.

Это все сказалось на ценах в кассах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:58

Так что, 28 - это "8 па-новому"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:59

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:так з іншоно боку, навпаки, я їх(банк) хотів вжучити! -
Не всё так просто , в свете последних решений партии и правительства , на те щоб його вжучили треба отримати згоду партнера ))
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:05

  Вкладчик1234 написав:Так что, 28 - это "8 па-новому"?

Нет. Просто нужен же зимний загончик, чтобы слить заготовленное) В прошлом году хоть до 29 загнали, а сейчас хочется, но не можется) А январь уже скоро подойдет к концу, поэтому пора спешить... Вот это и была попытка сделать волну, но вышло слабовато, мало оленей повелось.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:05

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день всем.

Николаев ПОВы

минус 5 коп от утренних котировок 27.90 / .10 (.95/.15)
swodnix
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:13

  zzzzzz написав:
  edvardd написав:
  zzzzzz написав:Просто цифры , учетная ставка
27.10.2017 - 13,5% (+1п.п)
15.12.2017 - 14,5%
26.01.2018 - 16%

А теперь сравните с текущими 18% и делаем выводы.
Да в экономике рост мелкий, но НБУ сдерживает девальвацию.

убивая экономику и бизнес, а так всё правильно...


Ну отпустит НБУ ставку, и сразу полетим.
Экономику убивает не НБУ, экономику убивает коррупция, монополии, правовая незащищенность.

поднимая ставку, угнетаем экономику - вот прессрелиз НБУ когда опускали ставку:
Національний банк України знижує облікову ставку до 22%

24.09.2015
прес-реліз

Правління Національного банку України ухвалило рішення про зниження з 25 вересня 2015 року облікової ставки Національного банку України до 22% річних. Це рішення закріплене у Постанові Правління Національного банку України від 24 вересня 2015 року № 627 "Про регулювання грошово-кредитного ринку”.
Національний банк України продовжує пом’якшення грошово-кредитної політики, розпочате у минулому місяці. Поступовий відхід від політики "дорогих грошей" стає можливим завдяки стійкому зниженню ризиків для цінової стабільності в Україні.
У липні-серпні була зафіксована дефляція, а базова інфляція була близька до нуля. Стійка дезінфляція стала можливою завдяки спільним діям Національного банку України та Уряду. Проведення виваженої монетарної та фіскальної політики дало можливість зменшити інфляцію попиту, стабілізувати валютний ринок і знизити інфляційні очікування.
На прогнозному горизонті переважатимуть фактори, які сприятимуть уповільненню інфляції. Серед них будуть збалансованість грошово-кредитного ринку, низькі ціни на сировинні товари на світових ринках, подальше зниження девальваційних та інфляційних очікувань. Останньому сприятимуть завершення операції з реструктуризації суверенного боргу України, продовження ефективного співробітництва з Міжнародним валютним фондом та підтримка з боку інших міжнародних партнерів.
Водночас, як заплановане підвищення адміністративних цін і тарифів, так і дострокове збільшення заробітних плат та соціальних виплат, ініційованого Урядом, не буде мати значного впливу на інфляцію.
З урахуванням цього, за оцінками Національного банку України, цінова динаміка уповільнюватиметься і надалі. Як наслідок, на кінець 2016 року приріст індексу споживчих цін уповільниться до 12%.
З огляду на це, Національний банк продовжує пом’якшувати свою грошово-кредитну політику. Водночас такий крок є достатньо стриманим і враховує необхідність забезпечити подальшу дезінфляцію та досягти у середньостроковій перспективі 5% рівня інфляції.
Таке пом’якшення дозволить підтримати поступове відновлення економічної активності, ознаки якого спостерігаються у ІІІ кварталі та продовжаться в IV кварталі 2015 року. За підсумками 2016 року прогнозується зростання реального ВВП на 2,4%.


и ещё:
Якщо висока інфляція призводить до уповільнення потенційного зростання, то необхідно проводити політику дезінфляції, яка часто у короткотерміновій перспективі пригнічує економічну активність...
https://voxukraine.org/uk/chastina-3-ya ... iya-dobre/
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:13

  Alex2006 написав:...но вышло слабовато, мало оленей повелось.

не слабовато, а откровенно слабо.
все, с кем удалось пообщаться в среду-пятницу только и говорили о хорошей возможности слиться под нужды будущего периода.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:18

  Гурман написав:
  Долярчик написав:так з іншоно боку, навпаки, я їх(банк) хотів вжучити! -
Не всё так просто , в свете последних решений партии и правительства , на те щоб його вжучили треба отримати згоду партнера ))


Баран, а раньше можно было насиловать всех подряд без согласия?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:34

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:- так з іншоно боку, навпаки, я їх(банк) хотів вжучити! - залишити їм нікомунепотрібних! - нехай сидять з дорогокупленими!


Може ще більше вжучити - залишити під депо з максимальними %?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:59

  edvardd написав:убивая экономику и бизнес, а так всё правильно...

А как это можно - убить убитого и при том неубиваемого :mrgreen:
сірий
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