По итогам межбанковских торгов 11 января курс доллара упал на 17 копеек, остановившись в рамках 28,04-28,07 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На межбанке появились крупные партии доллара на продажу. Выплеснулось то, что придерживали несколько дней в расчете на спекулятивные заработки. И что очень важно - не наблюдалось значительного спроса на валюту. Ее активно не скупали ни госбанки для Минфина, ни импортеры, ни банки на позицию. Все притихло.
"Курсовые тренды сегодняшнего дня стали отражением исчерпавшегося к концу недели настроя на ситуативный рост котировок доллара: попытка утреннего разогрева с игрой "на повышение" не увенчалась успехом, в результате предложение валюты превысило спрос и откатило курс межбанка, а за ним и наличного рынка", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Доллара было не просто достаточно, но даже чуть больше. В итоге Нацбанке смог немного пополнить свои золотовалютные резервы: по разным оценкам, приобрел порядка $10-15 млн по 28,12 грн/$.
Вкладчик1234 написав:Так что, 28 - это "8 па-новому"?
Нет. Просто нужен же зимний загончик, чтобы слить заготовленное) В прошлом году хоть до 29 загнали, а сейчас хочется, но не можется) А январь уже скоро подойдет к концу, поэтому пора спешить... Вот это и была попытка сделать волну, но вышло слабовато, мало оленей повелось.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
А теперь сравните с текущими 18% и делаем выводы. Да в экономике рост мелкий, но НБУ сдерживает девальвацию.
убивая экономику и бизнес, а так всё правильно...
Ну отпустит НБУ ставку, и сразу полетим. Экономику убивает не НБУ, экономику убивает коррупция, монополии, правовая незащищенность.
поднимая ставку, угнетаем экономику - вот прессрелиз НБУ когда опускали ставку:
Національний банк України знижує облікову ставку до 22%
24.09.2015 прес-реліз
Правління Національного банку України ухвалило рішення про зниження з 25 вересня 2015 року облікової ставки Національного банку України до 22% річних. Це рішення закріплене у Постанові Правління Національного банку України від 24 вересня 2015 року № 627 "Про регулювання грошово-кредитного ринку”. Національний банк України продовжує пом’якшення грошово-кредитної політики, розпочате у минулому місяці. Поступовий відхід від політики "дорогих грошей" стає можливим завдяки стійкому зниженню ризиків для цінової стабільності в Україні. У липні-серпні була зафіксована дефляція, а базова інфляція була близька до нуля. Стійка дезінфляція стала можливою завдяки спільним діям Національного банку України та Уряду. Проведення виваженої монетарної та фіскальної політики дало можливість зменшити інфляцію попиту, стабілізувати валютний ринок і знизити інфляційні очікування. На прогнозному горизонті переважатимуть фактори, які сприятимуть уповільненню інфляції. Серед них будуть збалансованість грошово-кредитного ринку, низькі ціни на сировинні товари на світових ринках, подальше зниження девальваційних та інфляційних очікувань. Останньому сприятимуть завершення операції з реструктуризації суверенного боргу України, продовження ефективного співробітництва з Міжнародним валютним фондом та підтримка з боку інших міжнародних партнерів. Водночас, як заплановане підвищення адміністративних цін і тарифів, так і дострокове збільшення заробітних плат та соціальних виплат, ініційованого Урядом, не буде мати значного впливу на інфляцію. З урахуванням цього, за оцінками Національного банку України, цінова динаміка уповільнюватиметься і надалі. Як наслідок, на кінець 2016 року приріст індексу споживчих цін уповільниться до 12%. З огляду на це, Національний банк продовжує пом’якшувати свою грошово-кредитну політику. Водночас такий крок є достатньо стриманим і враховує необхідність забезпечити подальшу дезінфляцію та досягти у середньостроковій перспективі 5% рівня інфляції. Таке пом’якшення дозволить підтримати поступове відновлення економічної активності, ознаки якого спостерігаються у ІІІ кварталі та продовжаться в IV кварталі 2015 року. За підсумками 2016 року прогнозується зростання реального ВВП на 2,4%.
Alex2006 написав:...но вышло слабовато, мало оленей повелось.
не слабовато, а откровенно слабо. все, с кем удалось пообщаться в среду-пятницу только и говорили о хорошей возможности слиться под нужды будущего периода.
Согласен, еще как косвеный индикатор можно взять курс нала, он немного ниже МБ , т.е. на нале предложение валюты превышает спрос.
Но не все так однозначно как любят писать в фб некоторые ЛОМы ))
Компенсация ПДВ очень отстает. В декабре не всем компенсировали , в январе пока идут суммы компенсации мелкие. Посмотрим на курс после 20-х чисел когда уплата налогов закончиться и начнется компенсация.