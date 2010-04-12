На фоне общей деградации сельского хозяйства Крыма российские власти могли похвастаться хотя бы высоким урожаем зерновых, который с 2014 года неуклонно возрастал – с 1102 до 1394 тысяч тонн в 2017-м. Ожидая еще больших урожаев, крымские аграрии в минувшем году увеличили площадь под эти культуры на 10%.
Но погода внесла коррективы в их планы – засуха уничтожила большую часть посевов, позволив собрать только 760,5 тысяч тонн. Такого низкого урожая в аграрной истории полуострова в ХХІ веке еще не было – в самом неурожайном 2013-м году собрали 764,8 тысяч тонн зерна.
Интересно, кто-то задумывался имеет влияние растаможка евроблях на валютный курс ?
Как сообщает пресс-служба ГФС, количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года (включительно) транспортных средств составляет почти 24,7 тыс. шт.
"Это автомобили, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", - отметили в ведомстве.
Активнее всего граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве – 4,4 тыс. автомобилей, Волынской – почти 3,7 тыс. и Черновицкой – 2,7 тыс. областях.
Более 83% из общего количества растаможенных авто – это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.
За 20,5 тыс. таких автомобилей их владельцы добровольно оплатили 174,1 млн грн (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.
Только за минувшие сутки (10 января) граждане оформили более 1,3 тыс автомобилей, за которые уплачено 84,6 млн грн платежей.
1,6 млрд ( 57 млн $ ) вроде и не большая сумма, но до 25 февраля будут действовать льготные ставки, так что всем кто хотел нужно успеть. Давайте попробуем разобраться. На сегодняшний день 57 млн $ в виде налогов и штрафов ушло в бюджет , если бы не был принят этот закон эти средства пошли бы на вклады и потребление , и стимулирование импорта. Так-же с момента вступления закона, за границей перестали покупать евробляхи в итоге остановился этот неофицальный вывод валюты из страны , думаю там суммы уходили за месяц намного больше .
С другой стороны снизили акцизы и пошлины на новые что должно стимулировать рост продаж новых авто, но к сожалению пока что статистики нет , по-этому достоверно не представляется возможным просчитать оценку введения данного закона в контексте валютного курса.
Какие прогнозы, будет падать дальше (бакс)? Или может до 29 дойдет где-то до конца января, а потом будут укреплять к выборам.2 таких сценария думаю. 30 вижу только после выборов парламентских( как в 2014 г. тогда жестко пересичных нагнули после выборов). А 30 к марту-апрелю не допустят ибо, томас можно будет свернуть в трубочку( хорошо сворачивается кстати), будут жечь резервы, как янек и по 10-12-15% в валюте средства барыг-мародеров привлекать, лишь бы у корыта остаться.
Так я видел рынок в конце ноября, начале декабря. Сейчас я вижу, что бобик сдох. Но из валюты не выхожу. Просто валютная зима заканчивается. 28 - неплохой курс для слива и на депо/ОВГЗ при текущих ставках.
Игорь написав:
Zebra написав:Что я вам и говорил.
мне запомнилось это
Zebra писал(а): какой смысл так рисковать? Откат если и будет, то на 10-20 коп максимум. Спокойно в январе по 31.хх сливаемся. Нетерпеливые, нужно строем держать оборону.
Zebra писал(а): То что увидим 31.хх сомнений никаких нет
Zebra писал(а): Идем строго на 31.хх в январе
Zebra писал(а): Как всегда мой понедельный прогноз сбылся. Девал продолжается. 31.хх на январь более чем актуально
edvardd написав:убивая экономику и бизнес, а так всё правильно...
А как это можно - убить убитого и при том неубиваемого
Американська корпорація Jabil Circuit будує другий завод електроніки під Ужгородом. Наразі завод площею більше 20 тисяч кв. м збудований, ведуться внутрішні роботи. Він випускатиме мобільні телефони, медіаплеєри, збірки до комп'ютерної техніки. Він розташований поруч з першим у с. Розівка. Завод виготовляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT та TeleTec. На заводі працює 2300 робітників, на новому планується працевлаштувати біля 1500 нових працівників.https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/12/644225/
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
zzzzzz написав:Так-же с момента вступления закона, за границей перестали покупать евробляхи в итоге остановился этот неофицальный вывод валюты из страны , думаю там суммы уходили за месяц намного больше .
С другой стороны снизили акцизы и пошлины на новые что должно стимулировать рост продаж новых авто, но к сожалению пока что статистики нет , по-этому достоверно не представляется возможным просчитать оценку введения данного закона в контексте валютного курса.
Думаю, что рост продаж новых не компенсирует прекращение завоза металлолома. Все таки порядок цен разный. Кто мог себе позволить новую машину, тот ее и покупал, а 10 контрабандистов на одну новую не скинутся. Влияние на валютный рынок это, конечно, оказывает. Вот только величиной этого влияния, думаю, можно смело пренебречь. Очень уж цифры скромные.
Значительно более сильное влияние это решение оказывает на поддержание уровня правового нигилизма. Нам в очередной раз показали, что можно хитрить, нарушать законы, а потом за небольшую сумму все легализовать и остаться в плюсе. Во всем мире контрабанду принято уничтожать, независимо от ее ценности. В перспективе, это элемент отрицательного влияния на экономику.