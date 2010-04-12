Додано: Суб 12 січ, 2019 12:56

Как сообщает пресс-служба ГФС, количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года (включительно) транспортных средств составляет почти 24,7 тыс. шт.



"Это автомобили, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", - отметили в ведомстве.



Активнее всего граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве – 4,4 тыс. автомобилей, Волынской – почти 3,7 тыс. и Черновицкой – 2,7 тыс. областях.



Более 83% из общего количества растаможенных авто – это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.



За 20,5 тыс. таких автомобилей их владельцы добровольно оплатили 174,1 млн грн (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.



Только за минувшие сутки (10 января) граждане оформили более 1,3 тыс автомобилей, за которые уплачено 84,6 млн грн платежей.

Интересно, кто-то задумывался имеет влияние растаможка евроблях на валютный курс ?1,6 млрд ( 57 млн $ ) вроде и не большая сумма, но до 25 февраля будут действовать льготные ставки, так что всем кто хотел нужно успеть. Давайте попробуем разобраться. На сегодняшний день 57 млн $ в виде налогов и штрафов ушло в бюджет , если бы не был принят этот закон эти средства пошли бы на вклады и потребление , и стимулирование импорта.Так-же с момента вступления закона, за границей перестали покупать евробляхи в итоге остановился этот неофицальный вывод валюты из страны , думаю там суммы уходили за месяц намного больше .С другой стороны снизили акцизы и пошлины на новые что должно стимулировать рост продаж новых авто, но к сожалению пока что статистики нет , по-этому достоверно не представляется возможным просчитать оценку введения данного закона в контексте валютного курса.