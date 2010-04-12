Додано: Суб 12 січ, 2019 13:49

zzzzzz написав: Qwerty написав: zzzzzz написав: Да что ж сегодня за день такой. Прямо напасть маразма какого-то.

Причина убытков это ускоренная амортизация Укртранс газа, т.к. с 2020 года когда построят серверный поток-2 , наша труба превратиться в груду металлолома. Да что ж сегодня за день такой. Прямо напасть маразма какого-то.Причина убытков это ускоренная амортизация Укртранс газа, т.к. с 2020 года когда построят серверный поток-2 , наша труба превратиться в груду металлолома.

Ви б подивилися інтерв`ю Коболєва... Я розумію, що через цілодобове перебування на форумі, часу немає, але якщо вже пишете таке... Дослівно було заявлено, що зменшення чистого прибутку було викликане тим, що аудитори визнали ймовірність погашення боргів перед Нафтогазом у 10 відсотків! Я допускаю, що ви знаєте більше ніж Коболєв чи у того якась інша інформація, але все ж передивіться. Ви б подивилися інтерв`ю Коболєва... Я розумію, що через цілодобове перебування на форумі, часу немає, але якщо вже пишете таке... Дослівно було заявлено, що зменшення чистого прибутку було викликане тим, що аудитори визнали ймовірність погашення боргів перед Нафтогазом у 10 відсотків! Я допускаю, що ви знаєте більше ніж Коболєв чи у того якась інша інформація, але все ж передивіться.



Коболев языком может ляпать все что угодно. Мои данные на основании квартальных отчетов Укртрансгаза. Какие Вам еще нужны аргументы если вы не читаете отчетности компаний ? Коболев языком может ляпать все что угодно. Мои данные на основании квартальных отчетов Укртрансгаза. Какие Вам еще нужны аргументы если вы не читаете отчетности компаний ?

Тобто Коболєв теж не читає?! А останній квартальний звіт саме Нафтогазу у вас під рукою?! Можливо Укртрансгаз і збільшив витрати на амортизацію, хоча мені важко зрозуміти яким чином він зробив збільшені норми амортизації, можливо рішення Кабміну і було, але основний акцент Коболєва був на те, що дебіторська заборгованість, як я зрозумів, створена з грошей, які були відсуджені по рішенню Стокгольмського арбітражу, була визнана рішенням аудиторів нереальною до стягнення і 90 її відсотків було зараховано в збитки компанії! Ось такий викрутас, хоча премію він і його колеги отримали! Я думаю, що при новому уряді всі ці питання будуть дуже детально проаналізовані!Звітність не дивився... Там моїх грошей немає, тому і інтерес нульовий, тут би свою встигати передивлятися! Написав тому, що отримав на підпис рахунки за газ за січень і трошки не подобаються ті цифри! Також акцент я робив на податках і зборах, які перераховує Нафтогаз!Ну і хто кидав камінь в город Юліних газових контрактів! Ось і настав 2019 рік! Останній рік дії контрактів, правда який так і не діяв як в ньому прописано, але то таке! Критиканам і незадоволеним при владі всі карти в руки! Заключайте який вам подобається контракт і розкажете нам про успіхи! Якщо не помиляюсь, то контракт на транзит закінчується в лютому! Перемовини думаю вже йдуть! І дехто зможе себе відчути в Юліній шкурі, як їй було легко і просто диктувати умови путлєру!Ну і економіка у нас - якщо слова голови Нафтогазу оцінюються як ляпання язиком! Думаю, що виходячи із цієї логіки, то і цифри в звітах не дуже відображають реальність!