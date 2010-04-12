Zebra написав:Так я видел рынок в конце ноября, начале декабря. Сейчас я вижу, что бобик сдох. Но из валюты не выхожу. Просто валютная зима заканчивается. 28 - неплохой курс для слива и на депо/ОВГЗ при текущих ставках.
zzzzzz написав:Да что ж сегодня за день такой. Прямо напасть маразма какого-то. Причина убытков это ускоренная амортизация Укртранс газа, т.к. с 2020 года когда построят серверный поток-2 , наша труба превратиться в груду металлолома.
Ви б подивилися інтерв`ю Коболєва... Я розумію, що через цілодобове перебування на форумі, часу немає, але якщо вже пишете таке... Дослівно було заявлено, що зменшення чистого прибутку було викликане тим, що аудитори визнали ймовірність погашення боргів перед Нафтогазом у 10 відсотків! Я допускаю, що ви знаєте більше ніж Коболєв чи у того якась інша інформація, але все ж передивіться.
Коболев языком может ляпать все что угодно. Мои данные на основании квартальных отчетов Укртрансгаза. Какие Вам еще нужны аргументы если вы не читаете отчетности компаний ?
Тобто Коболєв теж не читає?! А останній квартальний звіт саме Нафтогазу у вас під рукою?! Можливо Укртрансгаз і збільшив витрати на амортизацію, хоча мені важко зрозуміти яким чином він зробив збільшені норми амортизації, можливо рішення Кабміну і було, але основний акцент Коболєва був на те, що дебіторська заборгованість, як я зрозумів, створена з грошей, які були відсуджені по рішенню Стокгольмського арбітражу, була визнана рішенням аудиторів нереальною до стягнення і 90 її відсотків було зараховано в збитки компанії! Ось такий викрутас, хоча премію він і його колеги отримали! Я думаю, що при новому уряді всі ці питання будуть дуже детально проаналізовані! Звітність не дивився... Там моїх грошей немає, тому і інтерес нульовий, тут би свою встигати передивлятися! Написав тому, що отримав на підпис рахунки за газ за січень і трошки не подобаються ті цифри! Також акцент я робив на податках і зборах, які перераховує Нафтогаз! Ну і хто кидав камінь в город Юліних газових контрактів! Ось і настав 2019 рік! Останній рік дії контрактів, правда який так і не діяв як в ньому прописано, але то таке! Критиканам і незадоволеним при владі всі карти в руки! Заключайте який вам подобається контракт і розкажете нам про успіхи! Якщо не помиляюсь, то контракт на транзит закінчується в лютому! Перемовини думаю вже йдуть! І дехто зможе себе відчути в Юліній шкурі, як їй було легко і просто диктувати умови путлєру! Ну і економіка у нас - якщо слова голови Нафтогазу оцінюються як ляпання язиком! Думаю, що виходячи із цієї логіки, то і цифри в звітах не дуже відображають реальність!
edvardd написав:убивая экономику и бизнес, а так всё правильно...
А как это можно - убить убитого и при том неубиваемого
Американська корпорація Jabil Circuit будує другий завод електроніки під Ужгородом. Наразі завод площею більше 20 тисяч кв. м збудований, ведуться внутрішні роботи. Він випускатиме мобільні телефони, медіаплеєри, збірки до комп'ютерної техніки. Він розташований поруч з першим у с. Розівка. Завод виготовляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT та TeleTec. На заводі працює 2300 робітників, на новому планується працевлаштувати біля 1500 нових працівників.https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/12/644225/
Zebra написав:Так я видел рынок в конце ноября, начале декабря. Сейчас я вижу, что бобик сдох.
Вам не кажется что при экономической близорукости лучше не говорить о своём виденье далёкого горизонта?
Тут многие дальше одного дня не видят, и с короткой памятью. Чего только умилял ажиотаж на росте в последние дни. Как будто мы куда то росли за последние 5 месяцев, топтание на месте, с прицелом на 27 уже в феврале-марте.
Zebra написав:Так я видел рынок в конце ноября, начале декабря. Сейчас я вижу, что бобик сдох.
Вам не кажется что при экономической близорукости лучше не говорить о своём виденье далёкого горизонта?
Тут многие дальше одного дня не видят, и с короткой памятью. Чего только умилял ажиотаж на росте в последние дни. Как будто мы куда то росли за последние 5 месяцев, топтание на месте, с прицелом на 27 уже в феврале-марте.
Просто при вашем прогнозоизобилии лучше не употреблять фразы типа "ну что я вам говорил" при некоторых попаданиях , ибо чревато.