RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 183184185186>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 145
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
79
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:49

  Zebra написав:Так я видел рынок в конце ноября, начале декабря. Сейчас я вижу, что бобик сдох.
Но из валюты не выхожу. Просто валютная зима заканчивается. 28 - неплохой курс для слива и на депо/ОВГЗ при текущих ставках.

Я - художник. Я так вижу. (с) :mrgreen:
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 09.09.14
Подякував: 677 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:49

  zzzzzz написав:
  Qwerty написав:
  zzzzzz написав:Да что ж сегодня за день такой. Прямо напасть маразма какого-то.
Причина убытков это ускоренная амортизация Укртранс газа, т.к. с 2020 года когда построят серверный поток-2 , наша труба превратиться в груду металлолома.

Ви б подивилися інтерв`ю Коболєва... Я розумію, що через цілодобове перебування на форумі, часу немає, але якщо вже пишете таке... Дослівно було заявлено, що зменшення чистого прибутку було викликане тим, що аудитори визнали ймовірність погашення боргів перед Нафтогазом у 10 відсотків! Я допускаю, що ви знаєте більше ніж Коболєв чи у того якась інша інформація, але все ж передивіться.


Коболев языком может ляпать все что угодно. Мои данные на основании квартальных отчетов Укртрансгаза. Какие Вам еще нужны аргументы если вы не читаете отчетности компаний ?

Тобто Коболєв теж не читає?! А останній квартальний звіт саме Нафтогазу у вас під рукою?! Можливо Укртрансгаз і збільшив витрати на амортизацію, хоча мені важко зрозуміти яким чином він зробив збільшені норми амортизації, можливо рішення Кабміну і було, але основний акцент Коболєва був на те, що дебіторська заборгованість, як я зрозумів, створена з грошей, які були відсуджені по рішенню Стокгольмського арбітражу, була визнана рішенням аудиторів нереальною до стягнення і 90 її відсотків було зараховано в збитки компанії! Ось такий викрутас, хоча премію він і його колеги отримали! Я думаю, що при новому уряді всі ці питання будуть дуже детально проаналізовані!
Звітність не дивився... Там моїх грошей немає, тому і інтерес нульовий, тут би свою встигати передивлятися! Написав тому, що отримав на підпис рахунки за газ за січень і трошки не подобаються ті цифри! Також акцент я робив на податках і зборах, які перераховує Нафтогаз!
Ну і хто кидав камінь в город Юліних газових контрактів! Ось і настав 2019 рік! Останній рік дії контрактів, правда який так і не діяв як в ньому прописано, але то таке! Критиканам і незадоволеним при владі всі карти в руки! Заключайте який вам подобається контракт і розкажете нам про успіхи! Якщо не помиляюсь, то контракт на транзит закінчується в лютому! Перемовини думаю вже йдуть! І дехто зможе себе відчути в Юліній шкурі, як їй було легко і просто диктувати умови путлєру!
Ну і економіка у нас - якщо слова голови Нафтогазу оцінюються як ляпання язиком! Думаю, що виходячи із цієї логіки, то і цифри в звітах не дуже відображають реальність!
Qwerty
 
Повідомлень: 1897
З нами з: 25.02.15
Подякував: 257 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:52

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Так я видел рынок в конце ноября, начале декабря. Сейчас я вижу, что бобик сдох.
Вам не кажется что при экономической близорукости лучше не говорить о своём виденье далёкого горизонта?
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 11.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:54

  Василь-Рівне написав:
  сірий написав:
  edvardd написав:убивая экономику и бизнес, а так всё правильно...

А как это можно - убить убитого и при том неубиваемого :mrgreen:

Американська корпорація Jabil Circuit будує другий завод електроніки під Ужгородом.
Наразі завод площею більше 20 тисяч кв. м збудований, ведуться внутрішні роботи. Він випускатиме мобільні телефони, медіаплеєри, збірки до комп'ютерної техніки.
Він розташований поруч з першим у с. Розівка. Завод виготовляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT та TeleTec.
На заводі працює 2300 робітників, на новому планується працевлаштувати біля 1500 нових працівників.https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/12/644225/

На мне -заработать не получится :D
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:59

  Гурман написав:
  Zebra написав:Так я видел рынок в конце ноября, начале декабря. Сейчас я вижу, что бобик сдох.
Вам не кажется что при экономической близорукости лучше не говорить о своём виденье далёкого горизонта?

Тут многие дальше одного дня не видят, и с короткой памятью. Чего только умилял ажиотаж на росте в последние дни. Как будто мы куда то росли за последние 5 месяцев, топтание на месте, с прицелом на 27 уже в феврале-марте.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6571
З нами з: 21.09.12
Подякував: 489 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:13

  Zebra написав:
  Гурман написав:
  Zebra написав:Так я видел рынок в конце ноября, начале декабря. Сейчас я вижу, что бобик сдох.
Вам не кажется что при экономической близорукости лучше не говорить о своём виденье далёкого горизонта?

Тут многие дальше одного дня не видят, и с короткой памятью. Чего только умилял ажиотаж на росте в последние дни. Как будто мы куда то росли за последние 5 месяцев, топтание на месте, с прицелом на 27 уже в феврале-марте.

Просто при вашем прогнозоизобилии лучше не употреблять фразы типа "ну что я вам говорил" при некоторых попаданиях , ибо чревато.
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 11.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:21

  swodnix написав:Добрый день всем.

Николаев ПОВы

минус 5 коп от утренних котировок 27.90 / .10 (.95/.15)


Сейчас так: 27.90 /28.10 (Декабристов) и 27.95/28.15 (Колос)
fler
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 07.08.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:59

Еще добавлю, что в обменке на рынке в обед была очередь из 5-6 чел. и люди постоянно подходили. Работа в обе стороны, но сдавали суммы крупнее, чем брали.
fler
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 07.08.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:16

  Василь-Рівне написав:
  сірий написав:
  edvardd написав:убивая экономику и бизнес, а так всё правильно...

А как это можно - убить убитого и при том неубиваемого :mrgreen:

Американська корпорація Jabil Circuit будує другий завод електроніки під Ужгородом.
Наразі завод площею більше 20 тисяч кв. м збудований, ведуться внутрішні роботи. Він випускатиме мобільні телефони, медіаплеєри, збірки до комп'ютерної техніки.
Він розташований поруч з першим у с. Розівка. Завод виготовляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT та TeleTec.
На заводі працює 2300 робітників, на новому планується працевлаштувати біля 1500 нових працівників.https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/12/644225/

почитайте отзывы о работе на этом заводе. http://www.vnutri.org/jabil/
dima_beleb
 
Повідомлень: 68
З нами з: 11.10.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:26

Re: Валютный рынок в контексте

dima_beleb написав:
  Василь-Рівне написав:
  сірий написав:А как это можно - убить убитого и при том неубиваемого :mrgreen:

Американська корпорація Jabil Circuit будує другий завод електроніки під Ужгородом.
Наразі завод площею більше 20 тисяч кв. м збудований, ведуться внутрішні роботи. Він випускатиме мобільні телефони, медіаплеєри, збірки до комп'ютерної техніки.
Він розташований поруч з першим у с. Розівка. Завод виготовляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT та TeleTec.
На заводі працює 2300 робітників, на новому планується працевлаштувати біля 1500 нових працівників.https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/12/644225/

почитайте отзывы о работе на этом заводе. http://www.vnutri.org/jabil/
Нет заводов - плохо, есть - так условия не как в Купертино, опять зрада
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23177
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1102 раз.
Подякували: 5256 раз.
 
Профіль
6
1
2
  #<1 ... 183184185186>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1417, 1418, 1419
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14182 1631442
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 січ, 2019 15:57
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1390627
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 260321
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14272)
12.01.2019 16:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.