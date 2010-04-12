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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 183184185186

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 146
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
10
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
79
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:53

Faceless
Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))

Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:00

  detroytred написав:Faceless
Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))

Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.

в Украине открываются мощности не для создания нормальных условий, а для получения прибыли... это называется капитализм... я понимаю, что для местных ждунов, последние 20 лет сидящих на пятой точке и ждущих манны небесной, это сложно понять. атрофированная большая часть мозга никак не может сложить в единую картину благосостояние нормальных стран с процессами, которые они пережили...
все умные рассуждать о плохих дорогах и ужасной политике, но при этом не могут даже поменять перегоревшую лампочку в подъезде...
игнор:
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bamper
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:02

  fler написав:Еще добавлю, что в обменке на рынке в обед была очередь из 5-6 чел. и люди постоянно подходили. Работа в обе стороны, но сдавали суммы крупнее, чем брали.

P.S из подслушеного и подсмотренного могу сообщить....?.
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:06

Re: Валютный рынок в контексте

detroytred написав:Faceless
Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))

Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.
Во-первых, никто никому не обязан создавать условия лучше, чем это необходимо для набора персонала в текущих условиях.
Во-вторых, с чего вы взяли, что там настолько плохие условия? По ссылке на сайт нытиков и неудачников? Я такие даже не открываю. Мотивация что-то писать на таких сайтах есть только у недовольных, сразу получается необъективная выборка, отзывы только уволенных, в первую очередь воров и лентяев
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:15

bamper
Так в том и проблема!
Что умные (и не ждуны покращення) уезжают за бугор.

Пока оставшиеся здесь умные не поймут, что эффективность управления заключается именно в том, чтобы заинтересовать, стимулировать и получить максимальную отдачу от сидящих сейчас на пятой точке -- процесс покращення будет стоять на месте.

Умных и работящих заинтересовывать-стимулировать не нужно)))

То есть проблема отнюдь не у ждунов и сидящих на пятой точке.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:18

  bamper написав:
  detroytred написав:Faceless
Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))

Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.

в Украине открываются мощности не для создания нормальных условий, а для получения прибыли... это называется капитализм... я понимаю, что для местных ждунов, последние 20 лет сидящих на пятой точке и ждущих манны небесной, это сложно понять. атрофированная большая часть мозга никак не может сложить в единую картину благосостояние нормальных стран с процессами, которые они пережили...
все умные рассуждать о плохих дорогах и ужасной политике, но при этом не могут даже поменять перегоревшую лампочку в подъезде...

Ну взагалі то за таку заміну в цивілізованій європейській країні можуть бути проблеми у того, хто наважиться ту лампочку поміняти! Це не європейський метод, а совковий...
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:22

  detroytred написав:bamper
Так в том и проблема!
Что умные (и не ждуны покращення) уезжают за бугор.

Пока оставшиеся здесь умные не поймут, что эффективность управления заключается именно в том, чтобы заинтересовать, стимулировать и получить максимальную отдачу от сидящих сейчас на пятой точке -- процесс покращення будет стоять на месте.

Умных и работящих заинтересовывать-стимулировать не нужно)))

То есть проблема отнюдь не у ждунов и сидящих на пятой точке.

Виїздять туди де лампочку в під’їзді міняють спеціально навчені люди, які звуться електриками, спеціальних служб, які так як треба обслуговують будинок! Там де кожен відповідає за своє і виконує ту роботу, за яку отримує гроші!
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:24

  Faceless написав:Во-вторых, с чего вы взяли, что там настолько плохие условия?

Я и не брал.
Только обратил внимание, что позитив - это наличие обеих составляющих (произ-ва и условий работы на нём).
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:36

  vovan_prm написав:Я - художник. Я так вижу. (с) :mrgreen:

флюгер есть флюгер, ничего не меняется :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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