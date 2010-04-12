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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:53
Faceless
Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))
Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.
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detroytred
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Додано: Суб 12 січ, 2019 17:00
detroytred написав:
Faceless
Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))
Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.
в Украине открываются мощности не для создания нормальных условий, а для получения прибыли... это называется капитализм... я понимаю, что для местных ждунов, последние 20 лет сидящих на пятой точке и ждущих манны небесной, это сложно понять. атрофированная большая часть мозга никак не может сложить в единую картину благосостояние нормальных стран с процессами, которые они пережили...
все умные рассуждать о плохих дорогах и ужасной политике, но при этом не могут даже поменять перегоревшую лампочку в подъезде...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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bamper
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Додано: Суб 12 січ, 2019 17:02
fler написав:
Еще добавлю, что в обменке на рынке в обед была очередь из 5-6 чел. и люди постоянно подходили. Работа в обе стороны, но сдавали суммы крупнее, чем брали.
P.S из подслушеного и подсмотренного могу сообщить....?.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 17:06
detroytred написав:Faceless
Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))
Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.
Во-первых, никто никому не обязан создавать условия лучше, чем это необходимо для набора персонала в текущих условиях.
Во-вторых, с чего вы взяли, что там настолько плохие условия? По ссылке на сайт нытиков и неудачников? Я такие даже не открываю. Мотивация что-то писать на таких сайтах есть только у недовольных, сразу получается необъективная выборка, отзывы только уволенных, в первую очередь воров и лентяев
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Faceless
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Додано: Суб 12 січ, 2019 17:15
bamper
Так в том и проблема!
Что умные (и не ждуны покращення) уезжают за бугор.
Пока оставшиеся здесь умные не поймут, что эффективность управления заключается именно в том, чтобы заинтересовать, стимулировать и получить максимальную отдачу от сидящих сейчас на пятой точке -- процесс покращення будет стоять на месте.
Умных и работящих заинтересовывать-стимулировать не нужно)))
То есть проблема отнюдь не у ждунов и сидящих на пятой точке.
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detroytred
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Додано: Суб 12 січ, 2019 17:18
bamper написав: detroytred написав:
Faceless
Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))
Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.
в Украине открываются мощности не для создания нормальных условий, а для получения прибыли... это называется капитализм... я понимаю, что для местных ждунов, последние 20 лет сидящих на пятой точке и ждущих манны небесной, это сложно понять. атрофированная большая часть мозга никак не может сложить в единую картину благосостояние нормальных стран с процессами, которые они пережили...
все умные рассуждать о плохих дорогах и ужасной политике, но при этом не могут даже поменять перегоревшую лампочку в подъезде...
Ну взагалі то за таку заміну в цивілізованій європейській країні можуть бути проблеми у того, хто наважиться ту лампочку поміняти! Це не європейський метод, а совковий...
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Додано: Суб 12 січ, 2019 17:22
detroytred написав:
bamper
Так в том и проблема!
Что умные (и не ждуны покращення) уезжают за бугор.
Пока оставшиеся здесь умные не поймут, что эффективность управления заключается именно в том, чтобы заинтересовать, стимулировать и получить максимальную отдачу от сидящих сейчас на пятой точке -- процесс покращення будет стоять на месте.
Умных и работящих заинтересовывать-стимулировать не нужно)))
То есть проблема отнюдь не у ждунов и сидящих на пятой точке.
Виїздять туди де лампочку в під’їзді міняють спеціально навчені люди, які звуться електриками, спеціальних служб, які так як треба обслуговують будинок! Там де кожен відповідає за своє і виконує ту роботу, за яку отримує гроші!
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Додано: Суб 12 січ, 2019 17:24
Faceless написав:
Во-вторых, с чего вы взяли, что там настолько плохие условия?
Я и не брал.
Только обратил внимание, что позитив - это наличие обеих составляющих (произ-ва и условий работы на нём).
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Додано: Суб 12 січ, 2019 17:36
vovan_prm написав:
Я - художник. Я так вижу. (с)
флюгер есть флюгер, ничего не меняется
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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