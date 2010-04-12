Додано: Суб 12 січ, 2019 19:34

В країні нема (не залишилося) жодного автозаводу, крім прикручування коліс до шкод в Закарпатті. При всіх режимах - злочинних, бджолиних Васадзе, Святаши, Свинарчукт-Порошенки блокували прихід транснаціональних компаній, ще й митами обкладали імпорт, щоб свій вітчизняний непотріб впарювати пересічним. А сепаратистські ЗМІ повідомляють, що в цапів 16 заводів, які легкові автомобілі випускають. І начебто 17-й мерседеси почне збирати з цього року. Ну це 100% фейк, бо всім відомо, що їх санкціями обклали, який мерседес, на жигулі хай сідають. А ще словаки, які пів-Європи забезпечують авто. Та що там авто, я в 15 році великий 4к smart-tv LG придбав російської збірки, бо інші моделі з аналогічними параметрами, менш агресорського походження були десь на 30% вище. Вагався вагався, та якщо гарант підтримує окупанта податками, то я що рудий (15-й рік нагадую, а фабрика диміла до 17-го, поки вибори на носі не з'явилися, та й взагалі по легенді фабрика на той час вже була в сліпому трасті Ротшильда, і ніякого впливу гарант вже не мав, тож навіщо Ротшильд законсервував прибутковий об'єкт невідомо, можливо теж кудись балотуватиметься, в масонську ложу наприклад, але це зовсім інша історія). А взагалі намагаюсь не підтримувати ні зовнішнього окупанта, ні внутрішнього ( насправді до солодкого прохолодно ставлюсь, мені це не важко, а київський торт не можу їсти ще з ситих часів Данілича,в незалежності від виробника)Чого і вам бажаю!

Але дуже добре, що в нас є Томас і безвіз, і що IKEA збирається зняти кут в ТЦ російських олігархів, а ще чутки запустили, що Кличка підтримає Петро-томасодобувач і буде спочивати на мальдівах з чистою совістю. Не вірю! Що там Гринів нового придумає - " Жити-по старому" (Як при Янику)?