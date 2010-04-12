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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 185186187188189>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 147
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
79
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:56

  bamper написав:
  detroytred написав:Faceless
Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))

Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.

в Украине открываются мощности не для создания нормальных условий, а для получения прибыли... это называется капитализм... я понимаю, что для местных ждунов, последние 20 лет сидящих на пятой точке и ждущих манны небесной, это сложно понять. атрофированная большая часть мозга никак не может сложить в единую картину благосостояние нормальных стран с процессами, которые они пережили...
все умные рассуждать о плохих дорогах и ужасной политике, но при этом не могут даже поменять перегоревшую лампочку в подъезде...

М ля , это о.уетительно разные вещи, ты это разумієш?
:(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 19:07

  сірий написав:
  fler написав:Еще добавлю, что в обменке на рынке в обед была очередь из 5-6 чел. и люди постоянно подходили. Работа в обе стороны, но сдавали суммы крупнее, чем брали.

P.S из подслушеного и подсмотренного могу сообщить....?.

Из этого был сделан вывод, что рынок на самом деле не такой лежачий, как кажется :D
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 19:24

  Игорь написав:
  Zebra написав:Что я вам и говорил.

мне запомнилось это
Zebra писал(а):
какой смысл так рисковать? Откат если и будет, то на 10-20 коп максимум. Спокойно в январе по 31.хх сливаемся. Нетерпеливые, нужно строем держать оборону.

Zebra писал(а):
То что увидим 31.хх сомнений никаких нет

Zebra писал(а):
Идем строго на 31.хх в январе

Zebra писал(а):
Как всегда мой понедельный прогноз сбылся. Девал продолжается.
31.хх на январь более чем актуально

... полосатий кабанчик? :shock: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 19:34

роздуми про курс валют, ідітьусраку, проголосую за Ze

В країні нема (не залишилося) жодного автозаводу, крім прикручування коліс до шкод в Закарпатті. При всіх режимах - злочинних, бджолиних Васадзе, Святаши, Свинарчукт-Порошенки блокували прихід транснаціональних компаній, ще й митами обкладали імпорт, щоб свій вітчизняний непотріб впарювати пересічним. А сепаратистські ЗМІ повідомляють, що в цапів 16 заводів, які легкові автомобілі випускають. І начебто 17-й мерседеси почне збирати з цього року. Ну це 100% фейк, бо всім відомо, що їх санкціями обклали, який мерседес, на жигулі хай сідають. А ще словаки, які пів-Європи забезпечують авто. Та що там авто, я в 15 році великий 4к smart-tv LG придбав російської збірки, бо інші моделі з аналогічними параметрами, менш агресорського походження були десь на 30% вище. Вагався вагався, та якщо гарант підтримує окупанта податками, то я що рудий (15-й рік нагадую, а фабрика диміла до 17-го, поки вибори на носі не з'явилися, та й взагалі по легенді фабрика на той час вже була в сліпому трасті Ротшильда, і ніякого впливу гарант вже не мав, тож навіщо Ротшильд законсервував прибутковий об'єкт невідомо, можливо теж кудись балотуватиметься, в масонську ложу наприклад, але це зовсім інша історія). А взагалі намагаюсь не підтримувати ні зовнішнього окупанта, ні внутрішнього ( насправді до солодкого прохолодно ставлюсь, мені це не важко, а київський торт не можу їсти ще з ситих часів Данілича,в незалежності від виробника)Чого і вам бажаю!
Але дуже добре, що в нас є Томас і безвіз, і що IKEA збирається зняти кут в ТЦ російських олігархів, а ще чутки запустили, що Кличка підтримає Петро-томасодобувач і буде спочивати на мальдівах з чистою совістю. Не вірю! Що там Гринів нового придумає - " Жити-по старому" (Як при Янику)?
Оленъ в kедах
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 19:38

уважаемый Оленъ в kедах , здесь ветка про валюту, перенесите пост сюда https://forum.finance.ua/topic221395.html?start=200
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 19:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Оленъ в kедах написав:що в нас є Томас
Томас Андерсон не наш.Крым наш.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 19:46

  Василь-Рівне написав:
  сірий написав:
  edvardd написав:убивая экономику и бизнес, а так всё правильно...

А как это можно - убить убитого и при том неубиваемого :mrgreen:

Американська корпорація Jabil Circuit будує другий завод електроніки під Ужгородом.
Наразі завод площею більше 20 тисяч кв. м збудований, ведуться внутрішні роботи. Він випускатиме мобільні телефони, медіаплеєри, збірки до комп'ютерної техніки.
Він розташований поруч з першим у с. Розівка. Завод виготовляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT та TeleTec.
На заводі працює 2300 робітників, на новому планується працевлаштувати біля 1500 нових працівників.https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/12/644225/


У Львові відкрито фуджікуру, вісіджі, бадеру.
туди народ звозять на бусах, кормлять... умови для рабів, негри не працюватимуть...
народ уже звозять з довколишніх сіл і хуторів, ніхто працювати не хоче
місяць-два і тікають

Львів, автобус, вартість 5,4 млн грн.
Електрон А18501
Автобус оснащується дизельним двигуном Cummins ISB6.7E5 285 об'ємом 6,7 л потужністю 205кВт (279к.с.), який виготовляється в Російській Федерації на заводі ЗАО “КАММИНЗ КАМА”
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Оленъ в kедах написав:В країні нема (не залишилося) жодного автозаводу, крім прикручування коліс до шкод в Закарпатті.

Насколько я понимаю, речь о производстве легковых автомобилей?
Ситуация печальна, но как то выживают без такого производства Норвегия и даже Швейцария :)
Существующий уровень глобализации делает совершенно необязательным развитие всех отраслей. Условий для автостроения у нас нет. Любые попытки его развивать будут очень дорогой рекламной вывеской.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:47

  Сибарит написав:Насколько я понимаю


А что скажете на счёт ауков по ОВГЗ,это нормально,когда нужно например погасить за январь месяц 20 ярдов,а привлекли 48 мио?
Что делать дальше?
Я например советую засунуть пальцы казначеев в двери и немножко прикрыть ближе к лудке,это для начала,для понимания ситуации так сказать,дальше не буду рассказывать что делать,а то сам когда-то тоже самое получу,не хочу будить карму,что посоветуете?
Нет паники,всё спокойно?
Некоторые советовали задрать курс на 30,а потом чип и дейлов с Кипра и Белиза звать,что бы те гасили панику,ну и 30-40% годовых в валюте поимели как в прошлый раз(2018-й год),ваш рецепт,куда движемся,вчера гарант гарантировал самый высокий рост ВВП за 8 лет,как минимум 3.4%,думаете он опять и как всегда правду сказал,всё так и есть?Можно не волноваться?
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 12 січ, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:48

  Сибарит написав:
  Оленъ в kедах написав:В країні нема (не залишилося) жодного автозаводу, крім прикручування коліс до шкод в Закарпатті.

Насколько я понимаю, речь о производстве легковых автомобилей?
Ситуация печальна, но как то выживают без такого производства Норвегия и даже Швейцария :)
Существующий уровень глобализации делает совершенно необязательным развитие всех отраслей. Условий для автостроения у нас нет. Любые попытки его развивать будут очень дорогой рекламной вывеской.

Зато есть условия для сдачи с/г земель в аренду межнациональным компаниям - ваще напрягаться не надо! На это и жить, а всё производство позакрывать по причине отсутствия условий.
"Мы так скоро до мышей дотрахаемся"(с)
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