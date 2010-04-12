detroytred написав:Faceless Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))
Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.
в Украине открываются мощности не для создания нормальных условий, а для получения прибыли... это называется капитализм... я понимаю, что для местных ждунов, последние 20 лет сидящих на пятой точке и ждущих манны небесной, это сложно понять. атрофированная большая часть мозга никак не может сложить в единую картину благосостояние нормальных стран с процессами, которые они пережили... все умные рассуждать о плохих дорогах и ужасной политике, но при этом не могут даже поменять перегоревшую лампочку в подъезде...
М ля , это о.уетительно разные вещи, ты это разумієш?
В країні нема (не залишилося) жодного автозаводу, крім прикручування коліс до шкод в Закарпатті. При всіх режимах - злочинних, бджолиних Васадзе, Святаши, Свинарчукт-Порошенки блокували прихід транснаціональних компаній, ще й митами обкладали імпорт, щоб свій вітчизняний непотріб впарювати пересічним. А сепаратистські ЗМІ повідомляють, що в цапів 16 заводів, які легкові автомобілі випускають. І начебто 17-й мерседеси почне збирати з цього року. Ну це 100% фейк, бо всім відомо, що їх санкціями обклали, який мерседес, на жигулі хай сідають. А ще словаки, які пів-Європи забезпечують авто. Та що там авто, я в 15 році великий 4к smart-tv LG придбав російської збірки, бо інші моделі з аналогічними параметрами, менш агресорського походження були десь на 30% вище. Вагався вагався, та якщо гарант підтримує окупанта податками, то я що рудий (15-й рік нагадую, а фабрика диміла до 17-го, поки вибори на носі не з'явилися, та й взагалі по легенді фабрика на той час вже була в сліпому трасті Ротшильда, і ніякого впливу гарант вже не мав, тож навіщо Ротшильд законсервував прибутковий об'єкт невідомо, можливо теж кудись балотуватиметься, в масонську ложу наприклад, але це зовсім інша історія). А взагалі намагаюсь не підтримувати ні зовнішнього окупанта, ні внутрішнього ( насправді до солодкого прохолодно ставлюсь, мені це не важко, а київський торт не можу їсти ще з ситих часів Данілича,в незалежності від виробника)Чого і вам бажаю! Але дуже добре, що в нас є Томас і безвіз, і що IKEA збирається зняти кут в ТЦ російських олігархів, а ще чутки запустили, що Кличка підтримає Петро-томасодобувач і буде спочивати на мальдівах з чистою совістю. Не вірю! Що там Гринів нового придумає - " Жити-по старому" (Як при Янику)?
edvardd написав:убивая экономику и бизнес, а так всё правильно...
А как это можно - убить убитого и при том неубиваемого
Американська корпорація Jabil Circuit будує другий завод електроніки під Ужгородом. Наразі завод площею більше 20 тисяч кв. м збудований, ведуться внутрішні роботи. Він випускатиме мобільні телефони, медіаплеєри, збірки до комп'ютерної техніки. Він розташований поруч з першим у с. Розівка. Завод виготовляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT та TeleTec. На заводі працює 2300 робітників, на новому планується працевлаштувати біля 1500 нових працівників.https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/12/644225/
У Львові відкрито фуджікуру, вісіджі, бадеру. туди народ звозять на бусах, кормлять... умови для рабів, негри не працюватимуть... народ уже звозять з довколишніх сіл і хуторів, ніхто працювати не хоче місяць-два і тікають
Львів, автобус, вартість 5,4 млн грн. Електрон А18501 Автобус оснащується дизельним двигуном Cummins ISB6.7E5 285 об'ємом 6,7 л потужністю 205кВт (279к.с.), який виготовляється в Російській Федерації на заводі ЗАО “КАММИНЗ КАМА”
Оленъ в kедах написав:В країні нема (не залишилося) жодного автозаводу, крім прикручування коліс до шкод в Закарпатті.
Насколько я понимаю, речь о производстве легковых автомобилей? Ситуация печальна, но как то выживают без такого производства Норвегия и даже Швейцария Существующий уровень глобализации делает совершенно необязательным развитие всех отраслей. Условий для автостроения у нас нет. Любые попытки его развивать будут очень дорогой рекламной вывеской.
А что скажете на счёт ауков по ОВГЗ,это нормально,когда нужно например погасить за январь месяц 20 ярдов,а привлекли 48 мио? Что делать дальше? Я например советую засунуть пальцы казначеев в двери и немножко прикрыть ближе к лудке,это для начала,для понимания ситуации так сказать,дальше не буду рассказывать что делать,а то сам когда-то тоже самое получу,не хочу будить карму,что посоветуете? Нет паники,всё спокойно? Некоторые советовали задрать курс на 30,а потом чип и дейлов с Кипра и Белиза звать,что бы те гасили панику,ну и 30-40% годовых в валюте поимели как в прошлый раз(2018-й год),ваш рецепт,куда движемся,вчера гарант гарантировал самый высокий рост ВВП за 8 лет,как минимум 3.4%,думаете он опять и как всегда правду сказал,всё так и есть?Можно не волноваться?
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 12 січ, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Оленъ в kедах написав:В країні нема (не залишилося) жодного автозаводу, крім прикручування коліс до шкод в Закарпатті.
Насколько я понимаю, речь о производстве легковых автомобилей? Ситуация печальна, но как то выживают без такого производства Норвегия и даже Швейцария Существующий уровень глобализации делает совершенно необязательным развитие всех отраслей. Условий для автостроения у нас нет. Любые попытки его развивать будут очень дорогой рекламной вывеской.
Зато есть условия для сдачи с/г земель в аренду межнациональным компаниям - ваще напрягаться не надо! На это и жить, а всё производство позакрывать по причине отсутствия условий. "Мы так скоро до мышей дотрахаемся"(с)