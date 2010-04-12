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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 186187188189>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 147
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
79
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:49

Re: Валютный рынок в контексте

[Почему Украину не захотели сделать европейским Гонконгом?
Вот это вопрос из вопросов.
Посмотрите видео, какие там небоскрёбы.
Ну почему? Кто наши враги в этом вопросе? Почему им помогли, а нам нет!!!?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 12 січ, 2019 20:56, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:52

  Yuri_61 написав:Почему Украину не захотели сделать европейским Гонконгом?

сырьевую нет смысла
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:53

Сибарит
Насколько я понимаю, речь о производстве легковых автомобилей?
Ситуация печальна, но как то выживают без такого производства Норвегия и даже Швейцария :)

В приведённом примере сразу бросается в глаза то, что назв страны с более высоким доходом граждан, чем страны призводители.Соотв логично просто покупать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:57

  Мизантрóп написав:
  Yuri_61 написав:Почему Украину не захотели сделать европейским Гонконгом?

сырьевую нет смысла

она не всё время была сырьевой.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 12 січ, 2019 20:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:57

  detroytred написав:bamper
Так в том и проблема!
Что умные (и не ждуны покращення) уезжают за бугор.
уезжают, потому что работать здесь - бег по минному полю.
Начиная от этого: на днях письмо от моего буха, цитата:
Забирала Разрешение на торговлю. Повели к начальнику на подпись.
Она сказала,что в середине февраля будут варить солдатскую кашу в честь годовщины вывода войск с Афганистана и у всех предприятий просят помощь в виде говяжьей тушенки.По возможности количество, главное говяжью. Завезти просят в каб...... тел ....... и взяли мой телефон.
Какие будут указания.

И заканчивая этим:
Колишній керівник апарату Дарницького суду Києва, який вносив до реєстру підроблені рішення, відбувся штрафом у 17 тис. гривень https://www.sud-report.org.ua/2019/01/k ... -u-17-tys/
Востаннє редагувалось vhata в Суб 12 січ, 2019 21:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Почему Украину не захотели сделать европейским Гонконгом?

а Прибалтику, Болгарию, Румынию, Венгрию, Хорватию, Люксембург почему не сделать европейским Гонконгом. Думаете Украина с её территорией и разрухой хоть чем нибудь привлекательна? Один Бог знает сколько миллиардов евро сюда нужно вложить, чтобы причесать всю территорию и инфраструктуру. В 10-20 раз больше чем вложили в Грецию.

  Yuri_61 написав:она не всё время была сырьевой.

Украину надо было хватать в паре с Польшей, пока Ельцин был добрый. Страна с войной и коррупцией ЕС уже не нужна. А войну на востоке можно подпитывать хоть 100 лет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 січ, 2019 21:05, всього редагувалось 7 разів.
Василь-Рівне в игноре
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:59

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:В приведённом примере сразу бросается в глаза то, что назв страны с более высоким доходом граждан, чем страны призводители.Соотв логично просто покупать.

Таким образом, высокий доход не требует развития автопрома как обязательного условия :-)
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:05

удалил
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:15

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:А что скажете на счёт ауков по ОВГЗ,это нормально,когда нужно например погасить за январь месяц 20 ярдов,а привлекли 48 мио?
Что делать дальше?

Начнем с того, что аукционы по привлечению проводятся значительно чаще, чем погашения. Поэтому диспропорция не столь резка, как это может показаться.

Я уже высказывал мысль, что столь жесткое отсечение по ставке говорит о том, что у правительства не стоит задача привлечения любой ценой. Т.е. деньги на погашение ближайших долгов есть. В свете этого, такая диспропорция выглядит как сокращение долговой нагрузки. Это с точки зрения бюджета.
Если же рассматривать явление с точки зрения экономики, можно предположить, что у потенциальных инвесторов появилась возможность размещать капитал более выгодно. Это можно расценивать как оживление экономики.

Силовые методы привлечения даже обсуждать не хочу. Мы говорим об экономике, а не о конфискации. Проще уж просто отсрочить погашение - суть та же, но выглядит более гуманно по отношению к пальцам :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:27

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Почему Украину не захотели сделать европейским Гонконгом?
Вот это вопрос из вопросов.
Посмотрите видео, какие там небоскрёбы.
Ну почему? Кто наши враги в этом вопросе? Почему им помогли, а нам нет!!!?

Потому что мы задаем такие вопросы.
Мы слишком нагло требуем, чтобы пришел кто-то и сделал все за нас.
Сибарит
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