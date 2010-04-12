[Почему Украину не захотели сделать европейским Гонконгом?
Вот это вопрос из вопросов.
Посмотрите видео, какие там небоскрёбы.
Ну почему? Кто наши враги в этом вопросе? Почему им помогли, а нам нет!!!?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:49
Re: Валютный рынок в контексте
[Почему Украину не захотели сделать европейским Гонконгом?
Вот это вопрос из вопросов.
Посмотрите видео, какие там небоскрёбы.
Ну почему? Кто наши враги в этом вопросе? Почему им помогли, а нам нет!!!?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 12 січ, 2019 20:56, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:52
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:53
Сибарит
Насколько я понимаю, речь о производстве легковых автомобилей?
Ситуация печальна, но как то выживают без такого производства Норвегия и даже Швейцария
В приведённом примере сразу бросается в глаза то, что назв страны с более высоким доходом граждан, чем страны призводители.Соотв логично просто покупать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:57
она не всё время была сырьевой.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 12 січ, 2019 20:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:57
уезжают, потому что работать здесь - бег по минному полю.
Начиная от этого: на днях письмо от моего буха, цитата:
И заканчивая этим:
Востаннє редагувалось vhata в Суб 12 січ, 2019 21:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:58
Re: Валютный рынок в контексте
а Прибалтику, Болгарию, Румынию, Венгрию, Хорватию, Люксембург почему не сделать европейским Гонконгом. Думаете Украина с её территорией и разрухой хоть чем нибудь привлекательна? Один Бог знает сколько миллиардов евро сюда нужно вложить, чтобы причесать всю территорию и инфраструктуру. В 10-20 раз больше чем вложили в Грецию.
Украину надо было хватать в паре с Польшей, пока Ельцин был добрый. Страна с войной и коррупцией ЕС уже не нужна. А войну на востоке можно подпитывать хоть 100 лет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 січ, 2019 21:05, всього редагувалось 7 разів.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:59
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:15
Re: Валютный рынок в контексте
Начнем с того, что аукционы по привлечению проводятся значительно чаще, чем погашения. Поэтому диспропорция не столь резка, как это может показаться.
Я уже высказывал мысль, что столь жесткое отсечение по ставке говорит о том, что у правительства не стоит задача привлечения любой ценой. Т.е. деньги на погашение ближайших долгов есть. В свете этого, такая диспропорция выглядит как сокращение долговой нагрузки. Это с точки зрения бюджета.
Если же рассматривать явление с точки зрения экономики, можно предположить, что у потенциальных инвесторов появилась возможность размещать капитал более выгодно. Это можно расценивать как оживление экономики.
Силовые методы привлечения даже обсуждать не хочу. Мы говорим об экономике, а не о конфискации. Проще уж просто отсрочить погашение - суть та же, но выглядит более гуманно по отношению к пальцам
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:27
Re: Валютный рынок в контексте
Потому что мы задаем такие вопросы.
Мы слишком нагло требуем, чтобы пришел кто-то и сделал все за нас.
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