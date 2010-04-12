Додано: Суб 12 січ, 2019 21:15

somilitark написав: А что скажете на счёт ауков по ОВГЗ,это нормально,когда нужно например погасить за январь месяц 20 ярдов,а привлекли 48 мио?

Что делать дальше? А что скажете на счёт ауков по ОВГЗ,это нормально,когда нужно например погасить за январь месяц 20 ярдов,а привлекли 48 мио?Что делать дальше?

Начнем с того, что аукционы по привлечению проводятся значительно чаще, чем погашения. Поэтому диспропорция не столь резка, как это может показаться.Я уже высказывал мысль, что столь жесткое отсечение по ставке говорит о том, что у правительства не стоит задача привлечения любой ценой. Т.е. деньги на погашение ближайших долгов есть. В свете этого, такая диспропорция выглядит как сокращение долговой нагрузки. Это с точки зрения бюджета.Если же рассматривать явление с точки зрения экономики, можно предположить, что у потенциальных инвесторов появилась возможность размещать капитал более выгодно. Это можно расценивать как оживление экономики.Силовые методы привлечения даже обсуждать не хочу. Мы говорим об экономике, а не о конфискации. Проще уж просто отсрочить погашение - суть та же, но выглядит более гуманно по отношению к пальцам