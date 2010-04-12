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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:27
fler написав: сірий написав: fler написав:
Еще добавлю, что в обменке на рынке в обед была очередь из 5-6 чел. и люди постоянно подходили. Работа в обе стороны, но сдавали суммы крупнее, чем брали.
P.S из подслушеного и подсмотренного могу сообщить....?.
Из этого был сделан вывод, что рынок на самом деле не такой лежачий, как кажется
Конечно, жрать то хочется а деньги закончились, а еще в Египет съездить надо.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 21:33
[quote="4551163:Оленъ в kедах"]
А тебе алень, не пох.кто тебя стричь будет? Надеюсь что ты это рогами нацарапал за бабосы, а если просто за веру, царя и отечество -то ты просто ЛОХ.
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сірий
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