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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 186187188189

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 147
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
79
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:27

  fler написав:
  сірий написав:
  fler написав:Еще добавлю, что в обменке на рынке в обед была очередь из 5-6 чел. и люди постоянно подходили. Работа в обе стороны, но сдавали суммы крупнее, чем брали.

P.S из подслушеного и подсмотренного могу сообщить....?.

Из этого был сделан вывод, что рынок на самом деле не такой лежачий, как кажется :D

Конечно, жрать то хочется а деньги закончились, а еще в Египет съездить надо.
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:33

[quote="4551163:Оленъ в kедах"]
А тебе алень, не пох.кто тебя стричь будет? Надеюсь что ты это рогами нацарапал за бабосы, а если просто за веру, царя и отечество -то ты просто ЛОХ. :mrgreen:
сірий
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  #<1 ... 186187188189
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