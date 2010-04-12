fler написав:
Из этого был сделан вывод, что рынок на самом деле не такой лежачий, как кажется
Конечно, жрать то хочется а деньги закончились, а еще в Египет съездить надо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:27
Конечно, жрать то хочется а деньги закончились, а еще в Египет съездить надо.
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:33
[quote="4551163:Оленъ в kедах"]
А тебе алень, не пох.кто тебя стричь будет? Надеюсь что ты это рогами нацарапал за бабосы, а если просто за веру, царя и отечество -то ты просто ЛОХ.
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:36
Интересная мысль на счёт отсутствия диспропорций,т.е. если провести 400 аукционов за месяц,то можно наколядовать 20 ярдов для погашений,а ведь Минфин ещё и ресурсы хочет в бюджет,тогда надо хотя бы 450 размещений,тогда точно не будет поводов,логично,тут нет даже намёков для беспокойства,вы правы!!
18.5% это не любой ценой,как и 10+ %-в валюте на евробонды,сокращаем долговую нагрузку,опять всё правильно сделал Минфин,согласно их стратегии по сокращению...
Оживление экономики?Очень интересно,что например из последнего и явного приходит вам первым на ум?Какие за последний год открылись производства с именем и со штатом хотя бы больше чем 100 человек,возможно инфраструктурные проекты,стройки века,ну хотя бы пятилетки,есть примеры,кроме скрутки кабелей?
Или их просто не видно,но они есть?Наркоторговля,сутенёрство,транзит\контрабанда сигарет,чёрное и посмертное донорство,не отсвечивают эти отрасли,но они более прибыльные,чем ОВГЗ,логично,значит ВВП точно вырастет больше чем на 3.4% в этом году,поддерживаю вашу мысль,только жаль ,что официальный кредитный портфель если и растёт,то в рамках стат погрешности, почему тогда общая ликвидность банковской системы 100+ ярдов,наверное ждут весеннего спроса,сезонность наверное во всех сферах рулит.
Силовые методы это есть юмор,но иногда он полезен,помню как я разместил депозит в июле 2008-го года в гривне,закончился депо,в январе 2009-го,меня уговаривали его оставить(30 кило грн) всем отделением,но я депо твёрдо решил забрать и купив у.е. по 8.80 "ушёл в матрас",если бы мне принудительно оставили эту гривну на грндепо ,то я отбил бы за пару лет все потери в валюте,но у нас демократия,а я принял вольное,но глупое решение.
п.с. Спасибо за ответы,юмор у вас зачётный)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:49
Re: Валютный рынок в контексте
Стройка века у нас в Киеве есть - Подольско-Воскресенский мост. Уже второй век строят
Почему предприятия обязательно должны быть большими? Лучше много мелких. Они гибче, легче приспосабливаются к постоянно меняющимся условиям, меньше зависимость от одной ошибки одного человека. А банкам их кредитовать не так страшно - много мелких кредитов вместо одного крупного, залоги легче реализуются, меньше вероятность наличия "крыши",...
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:51
в описанном вами сценарии - крыш должно много и мелких
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:57
Re: Валютный рынок в контексте
маленькие предприятия легче отжимать, как раз из-за отсутствия крыши, а содержание крыши удовольствие недешёвое.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Суб 12 січ, 2019 22:06
Динамика промпроизводства за ноябрь уже есть,причём надо учесть тот факт,что ноябрь 18,был намного холоднее ноября 17-го,а ведь у нас производство эл.энергии и тепла,это тоже пром-во,так что думаю если отнять фактор этого вида производства,то там уже минус 5%,так вот почему-то эти все МЕЛКИЕ предприятия туда не вошли,наверное они отчаянно шифруются,они прозрачные,в статистику не попадают,но я верю что всё так и есть как вы говорите и они ЕСТЬ и появляются всё больше новых
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 12 січ, 2019 22:16
Додано: Суб 12 січ, 2019 22:38
Re: Валютный рынок в контексте
например в 2018 году открыты 83 новых завода
Только на 40 миллионное население это слёзы комариные.
Поэтому эффекта покращень не видно.
Я был на одном таком заводе из отходов пластмассы делают ящики для стеклотары.
Всё автоматизированно чистка мойка сортировка. Работает не больше 20 человек. Чисто, тепло, бытовка, душ. Зарплата 7-10к у работяги (ИТР не знаю). На работу очередь желающих, устроится сложно. 80% продукции идёт на экспорт.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Суб 12 січ, 2019 22:57
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