Додано: Суб 12 січ, 2019 21:36

Сибарит написав: Начнем с того, что аукционы по привлечению проводятся значительно чаще, чем погашения. Поэтому диспропорция не столь резка, как это может показаться.



Я уже высказывал мысль, что столь жесткое отсечение по ставке говорит о том, что у правительства не стоит задача привлечения любой ценой. Т.е. деньги на погашение ближайших долгов есть. В свете этого, такая диспропорция выглядит как сокращение долговой нагрузки. Это с точки зрения бюджета.

Если же рассматривать явление с точки зрения экономики, можно предположить, что у потенциальных инвесторов появилась возможность размещать капитал более выгодно. Это можно расценивать как оживление экономики.



Силовые методы привлечения даже обсуждать не хочу. Мы говорим об экономике, а не о конфискации. Проще уж просто отсрочить погашение - суть та же, но выглядит более гуманно по отношению к пальцам Начнем с того, что аукционы по привлечению проводятся значительно чаще, чем погашения. Поэтому диспропорция не столь резка, как это может показаться.Я уже высказывал мысль, что столь жесткое отсечение по ставке говорит о том, что у правительства не стоит задача привлечения любой ценой. Т.е. деньги на погашение ближайших долгов есть. В свете этого, такая диспропорция выглядит как сокращение долговой нагрузки. Это с точки зрения бюджета.Если же рассматривать явление с точки зрения экономики, можно предположить, что у потенциальных инвесторов появилась возможность размещать капитал более выгодно. Это можно расценивать как оживление экономики.Силовые методы привлечения даже обсуждать не хочу. Мы говорим об экономике, а не о конфискации. Проще уж просто отсрочить погашение - суть та же, но выглядит более гуманно по отношению к пальцам

Интересная мысль на счёт отсутствия диспропорций,т.е. если провести 400 аукционов за месяц,то можно наколядовать 20 ярдов для погашений,а ведь Минфин ещё и ресурсы хочет в бюджет,тогда надо хотя бы 450 размещений,тогда точно не будет поводов,логично,тут нет даже намёков для беспокойства,вы правы!!18.5% это не любой ценой,как и 10+ %-в валюте на евробонды,сокращаем долговую нагрузку,опять всё правильно сделал Минфин,согласно их стратегии по сокращению...Оживление экономики?Очень интересно,что например из последнего и явного приходит вам первым на ум?Какие за последний год открылись производства с именем и со штатом хотя бы больше чем 100 человек,возможно инфраструктурные проекты,стройки века,ну хотя бы пятилетки,есть примеры,кроме скрутки кабелей?Или их просто не видно,но они есть?Наркоторговля,сутенёрство,транзит\контрабанда сигарет,чёрное и посмертное донорство,не отсвечивают эти отрасли,но они более прибыльные,чем ОВГЗ,логично,значит ВВП точно вырастет больше чем на 3.4% в этом году,поддерживаю вашу мысль,только жаль ,что официальный кредитный портфель если и растёт,то в рамках стат погрешности, почему тогда общая ликвидность банковской системы 100+ ярдов,наверное ждут весеннего спроса,сезонность наверное во всех сферах рулит.Силовые методы это есть юмор,но иногда он полезен,помню как я разместил депозит в июле 2008-го года в гривне,закончился депо,в январе 2009-го,меня уговаривали его оставить(30 кило грн) всем отделением,но я депо твёрдо решил забрать и купив у.е. по 8.80 "ушёл в матрас",если бы мне принудительно оставили эту гривну на грндепо ,то я отбил бы за пару лет все потери в валюте,но у нас демократия,а я принял вольное,но глупое решение.п.с. Спасибо за ответы,юмор у вас зачётный)))