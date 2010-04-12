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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 187188189190

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 148
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
80
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:59

  Сибарит написав:
  Yuri_61 написав:Почему Украину не захотели сделать европейским Гонконгом?
Вот это вопрос из вопросов.
Посмотрите видео, какие там небоскрёбы.
Ну почему? Кто наши враги в этом вопросе? Почему им помогли, а нам нет!!!?

Потому что мы задаем такие вопросы.
Мы слишком нагло требуем, чтобы пришел кто-то и сделал все за нас.

Рыба гниет с головы. Вот кого бы вы выбрали в этом списке? Очередного когута-клептомана? Или опять агента соседней страны? Там все такие, других не пущают. Наша вековая проблема в том, что мы слишком добрые!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:06

  Гурман написав:
  Zebra написав:
  Гурман написав:[quote=Так я видел рынок в конце ноября, начале декабря. Сейчас я вижу, что бобик сдох.
Вам не кажется что при экономической близорукости лучше не говорить о своём виденье далёкого горизонта?

Тут многие дальше одного дня не видят, и с короткой памятью. Чего только умилял ажиотаж на росте в последние дни. Как будто мы куда то росли за последние 5 месяцев, топтание на месте, с прицелом на 27 уже в феврале-марте.


Просто при вашем прогнозоизобилии лучше не употреблять фразы типа "ну что я вам говорил" при некоторых попаданиях , ибо чревато.[/quote]
======

.... Ви що, місцевого валютного флюгера перший раз побачили? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 187188189190
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