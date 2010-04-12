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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 січ, 2019 22:59
Сибарит написав: Yuri_61 написав:
Почему Украину не захотели сделать европейским Гонконгом?
Вот это вопрос из вопросов.
Посмотрите видео, какие там небоскрёбы.
Ну почему? Кто наши враги в этом вопросе? Почему им помогли, а нам нет!!!?
Потому что мы задаем такие вопросы.
Мы слишком нагло требуем, чтобы пришел кто-то и сделал все за нас.
Рыба гниет с головы. Вот кого бы вы выбрали в этом списке? Очередного когута-клептомана? Или опять агента соседней страны? Там все такие, других не пущают. Наша вековая проблема в том, что мы слишком добрые!
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Додано: Суб 12 січ, 2019 23:06
Гурман написав: Zebra написав: Гурман написав:
[quote=Так я видел рынок в конце ноября, начале декабря. Сейчас я вижу, что бобик сдох.
Вам не кажется что при экономической близорукости лучше не говорить о своём виденье далёкого горизонта?
Тут многие дальше одного дня не видят, и с короткой памятью. Чего только умилял ажиотаж на росте в последние дни. Как будто мы куда то росли за последние 5 месяцев, топтание на месте, с прицелом на 27 уже в феврале-марте.
Просто при вашем прогнозоизобилии лучше не употреблять фразы типа "ну что я вам говорил" при некоторых попаданиях , ибо чревато.[/quote]
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.... Ви що, місцевого валютного флюгера перший раз побачили?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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