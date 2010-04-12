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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 187188189190

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:59

  Сибарит написав:
  Yuri_61 написав:Почему Украину не захотели сделать европейским Гонконгом?
Вот это вопрос из вопросов.
Посмотрите видео, какие там небоскрёбы.
Ну почему? Кто наши враги в этом вопросе? Почему им помогли, а нам нет!!!?

Потому что мы задаем такие вопросы.
Мы слишком нагло требуем, чтобы пришел кто-то и сделал все за нас.

Рыба гниет с головы. Вот кого бы вы выбрали в этом списке? Очередного когута-клептомана? Или опять агента соседней страны? Там все такие, других не пущают. Наша вековая проблема в том, что мы слишком добрые!
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:06

  Гурман написав:
  Zebra написав:
  Гурман написав:[quote=Так я видел рынок в конце ноября, начале декабря. Сейчас я вижу, что бобик сдох.
Вам не кажется что при экономической близорукости лучше не говорить о своём виденье далёкого горизонта?

Тут многие дальше одного дня не видят, и с короткой памятью. Чего только умилял ажиотаж на росте в последние дни. Как будто мы куда то росли за последние 5 месяцев, топтание на месте, с прицелом на 27 уже в феврале-марте.


Просто при вашем прогнозоизобилии лучше не употреблять фразы типа "ну что я вам говорил" при некоторых попаданиях , ибо чревато.[/quote]
======

.... Ви що, місцевого валютного флюгера перший раз побачили? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:25

  Vadim V написав:
  bamper написав:
  detroytred написав:Faceless
Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))

Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.

в Украине открываются мощности не для создания нормальных условий, а для получения прибыли... это называется капитализм... я понимаю, что для местных ждунов, последние 20 лет сидящих на пятой точке и ждущих манны небесной, это сложно понять. атрофированная большая часть мозга никак не может сложить в единую картину благосостояние нормальных стран с процессами, которые они пережили...
все умные рассуждать о плохих дорогах и ужасной политике, но при этом не могут даже поменять перегоревшую лампочку в подъезде...

М ля , это о.уетительно разные вещи, ты это разумієш?
:(

очередной ждун, мечтающий о изменениях но неспособный к изменениям...
отсутствие причинно-следственных связей в логике и в мозге...
игнор:
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bamper
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:52

  Оленъ в kедах написав:
  сірий написав:
  Оленъ в kедах написав:А тебе алень, не пох.кто тебя стричь будет? Надеюсь что ты это рогами нацарапал за бабосы, а если просто за веру, царя и отечество -то ты просто ЛОХ. :mrgreen:

Конечное за бабосы, которые получил от сдачи твоей мамаши в аренду :!:

.... :mrgreen: ...вислів, ніби з "чорного району"! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:09

#пАчніСсібя!.... і буде тобі щастя!

.... пііілять, вже задовбали(вище) тими натяками накшталт "пАчати з себе"!©
... ну скільки можна????!!!
- вкручувати САМОМУ лапочку в під'їзді?
- прибирати САМОМУ за найманих прибиральниць?
- зацемеметовувати/засипати САМОМУ ями на тротуарах і дорогах біля свого житлового будинку?
- затримувати САМОМУ грабіжників/бандитів?
- САМОМУ! САМОМУ! САМОМУ!

.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:14

  Долярчик написав:.... пііілять, вже задовбали(вище) тими натяками накшталт "пАчати з себе"!© ... ну скільки можна????!!! - вкручувати САМОМУ лапочку в під'їзді? - прибирати САМОМУ за найманих прибиральниць? - зацемеметовувати/засипати САМОМУ ями на тротуарах і дорогах біля свого житлового будинку? - затримувати САМОМУ грабіжників/бандитів? - САМОМУ! САМОМУ! САМОМУ! .... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)

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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:38

  detroytred написав:Faceless
Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))

Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.

Условия появляются позже появления производственных мощностей и в результате достаточно сильной борьбы за них (за условия).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:44

  Vitl написав:Сибарит
Насколько я понимаю, речь о производстве легковых автомобилей?
Ситуация печальна, но как то выживают без такого производства Норвегия и даже Швейцария :)

В приведённом примере сразу бросается в глаза то, что назв страны с более высоким доходом граждан, чем страны производители.Соотв логично просто покупать.

В Израиле тоже нет автопроизводства, хотя там доходы всё же ниже, чем в странах производителях. И ввозные пошлины, кстати, там достаточно высокие.
Зато есть др. производства.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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