Yuri_61 написав:Почему Украину не захотели сделать европейским Гонконгом? Вот это вопрос из вопросов. Посмотрите видео, какие там небоскрёбы. Ну почему? Кто наши враги в этом вопросе? Почему им помогли, а нам нет!!!?
Потому что мы задаем такие вопросы. Мы слишком нагло требуем, чтобы пришел кто-то и сделал все за нас.
Рыба гниет с головы. Вот кого бы вы выбрали в этом списке? Очередного когута-клептомана? Или опять агента соседней страны? Там все такие, других не пущают. Наша вековая проблема в том, что мы слишком добрые!
Гурман написав:[quote=Так я видел рынок в конце ноября, начале декабря. Сейчас я вижу, что бобик сдох.
Вам не кажется что при экономической близорукости лучше не говорить о своём виденье далёкого горизонта?
Тут многие дальше одного дня не видят, и с короткой памятью. Чего только умилял ажиотаж на росте в последние дни. Как будто мы куда то росли за последние 5 месяцев, топтание на месте, с прицелом на 27 уже в феврале-марте.
Просто при вашем прогнозоизобилии лучше не употреблять фразы типа "ну что я вам говорил" при некоторых попаданиях , ибо чревато.[/quote] ======
.... Ви що, місцевого валютного флюгера перший раз побачили?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
detroytred написав:Faceless Производственные мощности с нормальными условиями -- не? никак?))
Телега без колёс или колёса без телеги -- те же ... только вид сбоку.
в Украине открываются мощности не для создания нормальных условий, а для получения прибыли... это называется капитализм... я понимаю, что для местных ждунов, последние 20 лет сидящих на пятой точке и ждущих манны небесной, это сложно понять. атрофированная большая часть мозга никак не может сложить в единую картину благосостояние нормальных стран с процессами, которые они пережили... все умные рассуждать о плохих дорогах и ужасной политике, но при этом не могут даже поменять перегоревшую лампочку в подъезде...
М ля , это о.уетительно разные вещи, ты это разумієш?
очередной ждун, мечтающий о изменениях но неспособный к изменениям... отсутствие причинно-следственных связей в логике и в мозге...
.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)
Для настолько "ождуневшего" населения именно поднятие ж*** с дивана и замена лампочки является начальным стимулом к запуску мозговой деятельности в правильном направлении. И если после пятой замены лампочки Вам не захочется зайти в ЖЕК и спросить на что идут Ваши деньги - тогда Вы потерянный для здорового общества человек. Еще раз повторяю: не ищите большого смысла в лампочке, я Вам о причинно-следственном. Но для Вашего ослабшего ума начинать с таких сложных слов будет очень трудно и именно поэтому для примера я привел именно лампочку. Кстати летом у нас пьяный водила устроил ДТП на районе и единственный кто его задержал - был житель соседней Польши, проезжавший случайно мимо. Он очень сильно удивлялся почему куча здоровых, сильных и умных (на словах) мужиков которые видели что происходит ничего не сделали... Наши, увы , лишь стыдливо прятали глаза. Так что включайте мозги и выключайте ждуна. Иначе Вас и Ваших детей ничего хорошего не ждет...