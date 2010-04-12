Правительство Польши с начала 2019 года увеличило размер минимальной заработной платы. Теперь она втрое выше, чем в Украине. Об этом сообщило польское издание Gratka Praca.
МИНИМАЛКА. Согласно распоряжению правительства, в Польше минимальный ежемесячный оклад работников будет составлять 2250 злотых или 16,5 тыс. грн. После вычета налогов даже самый низкоквалифицированный работник получит не менее 1634 злотых или около 12 тыс. грн.
В Украине размер минимальной заработной платы составляет 4173 грн.
СТАВКА. Правительство Польши также изменило и минимальную почасовую ставку. С 2019 года работникам должны платить не менее 14,7 злотого или около 100 грн в час. С учетом налогов, эта сумма составляет около 73-74 грн в час.
ОТМЕТИМ, что работники, занятые неполный рабочий день, будут получать зарплату, размер которой пропорционален отработанному времени.
Запомните: платить налоги в правовом государстве это Ваши обязанности. Требовать выполнения обязанностей государства - Ваше право. Пользоваться ли своими правами, каждый решает сам за себя. Подумайте над этим. Спокойной ночи.