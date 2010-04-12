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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 188189190191

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 01:10

Правительство Польши с начала 2019 года увеличило размер минимальной заработной платы. Теперь она втрое выше, чем в Украине. Об этом сообщило польское издание Gratka Praca.

МИНИМАЛКА. Согласно распоряжению правительства, в Польше минимальный ежемесячный оклад работников будет составлять 2250 злотых или 16,5 тыс. грн. После вычета налогов даже самый низкоквалифицированный работник получит не менее 1634 злотых или около 12 тыс. грн.

В Украине размер минимальной заработной платы составляет 4173 грн.

СТАВКА. Правительство Польши также изменило и минимальную почасовую ставку. С 2019 года работникам должны платить не менее 14,7 злотого или около 100 грн в час. С учетом налогов, эта сумма составляет около 73-74 грн в час.

ОТМЕТИМ, что работники, занятые неполный рабочий день, будут получать зарплату, размер которой пропорционален отработанному времени.

https://etcetera.media/v-polshe-izmenili-razmer-minimalnoy-zarplatyi.html
Это добавочка к часто обсуждаемому вопросу о причинах роста числа заробитчан.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 01:17

Re: Валютный рынок в контексте

Запомните: платить налоги в правовом государстве это Ваши обязанности. Требовать выполнения обязанностей государства - Ваше право. Пользоваться ли своими правами, каждый решает сам за себя.
Подумайте над этим.
Спокойной ночи.
игнор:
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bamper
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 01:34

  Долярчик написав:.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)

это ты о своих 850 грн./месяц налогах верещишь, приймачок?
мы пахали: я и трактор
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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