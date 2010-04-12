Додано: Нед 13 січ, 2019 00:53

Долярчик написав: .... пііілять, вже задовбали(вище) тими натяками накшталт "пАчати з себе"!©

... ну скільки можна????!!!

- вкручувати САМОМУ лапочку в під'їзді?

- прибирати САМОМУ за найманих прибиральниць?

- зацемеметовувати/засипати САМОМУ ями на тротуарах і дорогах біля свого житлового будинку?

- затримувати САМОМУ грабіжників/бандитів?

- САМОМУ! САМОМУ! САМОМУ!



.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу) .... пііілять, вже задовбали(вище) тими натяками накшталт "пАчати з себе"!©... ну скільки можна????!!!- вкручувати САМОМУ лапочку в під'їзді?- прибирати САМОМУ за найманих прибиральниць?- зацемеметовувати/засипати САМОМУ ями на тротуарах і дорогах біля свого житлового будинку?- затримувати САМОМУ грабіжників/бандитів?- САМОМУ! САМОМУ! САМОМУ!.... цікаво виходить:(податки)(за всіх їхню роботу)

Для настолько "ождуневшего" населения именно поднятие ж*** с дивана и замена лампочки является начальным стимулом к запуску мозговой деятельности в правильном направлении. И если после пятой замены лампочки Вам не захочется зайти в ЖЕК и спросить на что идут Ваши деньги - тогда Вы потерянный для здорового общества человек. Еще раз повторяю: не ищите большого смысла в лампочке, я Вам о причинно-следственном. Но для Вашего ослабшего ума начинать с таких сложных слов будет очень трудно и именно поэтому для примера я привел именно лампочку.Кстати летом у нас пьяный водила устроил ДТП на районе и единственный кто его задержал - был житель соседней Польши, проезжавший случайно мимо. Он очень сильно удивлялся почему куча здоровых, сильных и умных (на словах) мужиков которые видели что происходит ничего не сделали... Наши, увы , лишь стыдливо прятали глаза.Так что включайте мозги и выключайте ждуна. Иначе Вас и Ваших детей ничего хорошего не ждет...