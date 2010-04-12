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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 188189190191>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:53

  Долярчик написав:.... пііілять, вже задовбали(вище) тими натяками накшталт "пАчати з себе"!©
... ну скільки можна????!!!
- вкручувати САМОМУ лапочку в під'їзді?
- прибирати САМОМУ за найманих прибиральниць?
- зацемеметовувати/засипати САМОМУ ями на тротуарах і дорогах біля свого житлового будинку?
- затримувати САМОМУ грабіжників/бандитів?
- САМОМУ! САМОМУ! САМОМУ!

.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)

Для настолько "ождуневшего" населения именно поднятие ж*** с дивана и замена лампочки является начальным стимулом к запуску мозговой деятельности в правильном направлении. И если после пятой замены лампочки Вам не захочется зайти в ЖЕК и спросить на что идут Ваши деньги - тогда Вы потерянный для здорового общества человек. Еще раз повторяю: не ищите большого смысла в лампочке, я Вам о причинно-следственном. Но для Вашего ослабшего ума начинать с таких сложных слов будет очень трудно и именно поэтому для примера я привел именно лампочку.
Кстати летом у нас пьяный водила устроил ДТП на районе и единственный кто его задержал - был житель соседней Польши, проезжавший случайно мимо. Он очень сильно удивлялся почему куча здоровых, сильных и умных (на словах) мужиков которые видели что происходит ничего не сделали... Наши, увы , лишь стыдливо прятали глаза.
Так что включайте мозги и выключайте ждуна. Иначе Вас и Ваших детей ничего хорошего не ждет...
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 01:10

Правительство Польши с начала 2019 года увеличило размер минимальной заработной платы. Теперь она втрое выше, чем в Украине. Об этом сообщило польское издание Gratka Praca.

МИНИМАЛКА. Согласно распоряжению правительства, в Польше минимальный ежемесячный оклад работников будет составлять 2250 злотых или 16,5 тыс. грн. После вычета налогов даже самый низкоквалифицированный работник получит не менее 1634 злотых или около 12 тыс. грн.

В Украине размер минимальной заработной платы составляет 4173 грн.

СТАВКА. Правительство Польши также изменило и минимальную почасовую ставку. С 2019 года работникам должны платить не менее 14,7 злотого или около 100 грн в час. С учетом налогов, эта сумма составляет около 73-74 грн в час.

ОТМЕТИМ, что работники, занятые неполный рабочий день, будут получать зарплату, размер которой пропорционален отработанному времени.

https://etcetera.media/v-polshe-izmenili-razmer-minimalnoy-zarplatyi.html
Это добавочка к часто обсуждаемому вопросу о причинах роста числа заробитчан.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 01:17

Re: Валютный рынок в контексте

Запомните: платить налоги в правовом государстве это Ваши обязанности. Требовать выполнения обязанностей государства - Ваше право. Пользоваться ли своими правами, каждый решает сам за себя.
Подумайте над этим.
Спокойной ночи.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 01:34

  Долярчик написав:.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)

это ты о своих 850 грн./месяц налогах верещишь, приймачок?
мы пахали: я и трактор
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 08:45

  somilitark написав:28.50?
Где вы?
Где ракетчики касманаФФты?
А теперь главное шоу впереди,только не говорите,что вас не предупреждали,до 21.04.19 вопрос о 26 с хвостиком решённый,как там решит главнокомандующий,возможно и ниже поцарапаем дно кораблём)))

Зафиксировал прогноз бердичевского гуру.
21.04. вернемся к нему :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 08:46

Я - не звалив за бугор, а тут ЧЕСНО сплачую податки!

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)

это ты о своих 850 грн./месяц налогах верещишь, приймачок?
мы пахали: я и трактор

- по-перше:...цього місяця буду платити ~ 1150грн( і то не рахуючи оренди, з якої теж іде податок в місцевий бюджет!!! )
- по-друге:... це, на хвилинку, якщо припустити, що я заробляю 11 000грн/міс, а це вище середньої з/п по Україні, - я віддаю "десятину" державі!
+ з оренди - теж відраховують!
- мало?
- то що я роблю "не так"?
(віддавати половину? :shock: )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 09:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:+ з оренди - теж відраховують!

коммунальные как минимум за свет платите? там тоже сидят налоги
транспорт для работы используете? в цене 1л. топлива 12 грн налогов
в цене покупки транспорта тоже налоги (если это не евробляха)
ребёнок ходит в школу? за ремонт школы - платите и т.д.
инфляция, коррупция - те же налоги
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 січ, 2019 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне в игноре
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 09:26

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)

это ты о своих 850 грн./месяц налогах верещишь, приймачок?
мы пахали: я и трактор

- по-перше:...цього місяця буду платити ~ 1150грн( і то не рахуючи оренди, з якої теж іде податок в місцевий бюджет!!! )
- по-друге:... це, на хвилинку, якщо припустити, що я заробляю 11 000грн/міс, а це вище середньої з/п по Україні, - я віддаю "десятину" державі!
+ з оренди - теж відраховують!
- мало?
- то що я роблю "не так"?
(віддавати половину? :shock: )

державі ти віддаєш 5% як ФОП,
а 1150 грн ти віддаєш як ЄСВ.
А робиш "не так" - це замість строчити на форумах, міг би підвищувати свій рівень, ефективність бізнесу і т.п і т.д.

Міг би вести свій блог і\або ютубканал. Може і б і напряму не заробив, але хоч би хоть трохи піарив свій "бізнес".
Востаннє редагувалось flyman в Нед 13 січ, 2019 09:28, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 09:27

В Польше с 1 января самая низкая зарплата составляет 2250 злотых брутто, что на 150 злотых больше, чем в прошлом году. Вместе с минимальной заработной платой увеличивается минимальная почасовая ставка — в этом году она составит 14,7 злотых, или на 1 злотый больше, чем в 2018 году.


Рост +7%
Инфляция +1,3%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 09:32

  vitaliian написав:
  somilitark написав:они ЕСТЬ

например в 2018 году открыты 83 новых завода
https://youtu.be/B2oQmYWapKc

Только на 40 миллионное население это слёзы комариные.
Поэтому эффекта покращень не видно.

Я был на одном таком заводе из отходов пластмассы делают ящики для стеклотары.
Всё автоматизированно чистка мойка сортировка. Работает не больше 20 человек. Чисто, тепло, бытовка, душ. Зарплата 7-10к у работяги (ИТР не знаю). На работу очередь желающих, устроится сложно. 80% продукции идёт на экспорт.

Итого:
Отсталые производства для нас выгоднее, т.к. требуют большего количества рабочих рук (мест)?
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