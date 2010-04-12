.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)
Для настолько "ождуневшего" населения именно поднятие ж*** с дивана и замена лампочки является начальным стимулом к запуску мозговой деятельности в правильном направлении. И если после пятой замены лампочки Вам не захочется зайти в ЖЕК и спросить на что идут Ваши деньги - тогда Вы потерянный для здорового общества человек. Еще раз повторяю: не ищите большого смысла в лампочке, я Вам о причинно-следственном. Но для Вашего ослабшего ума начинать с таких сложных слов будет очень трудно и именно поэтому для примера я привел именно лампочку. Кстати летом у нас пьяный водила устроил ДТП на районе и единственный кто его задержал - был житель соседней Польши, проезжавший случайно мимо. Он очень сильно удивлялся почему куча здоровых, сильных и умных (на словах) мужиков которые видели что происходит ничего не сделали... Наши, увы , лишь стыдливо прятали глаза. Так что включайте мозги и выключайте ждуна. Иначе Вас и Ваших детей ничего хорошего не ждет...
Правительство Польши с начала 2019 года увеличило размер минимальной заработной платы. Теперь она втрое выше, чем в Украине. Об этом сообщило польское издание Gratka Praca.
МИНИМАЛКА. Согласно распоряжению правительства, в Польше минимальный ежемесячный оклад работников будет составлять 2250 злотых или 16,5 тыс. грн. После вычета налогов даже самый низкоквалифицированный работник получит не менее 1634 злотых или около 12 тыс. грн.
В Украине размер минимальной заработной платы составляет 4173 грн.
СТАВКА. Правительство Польши также изменило и минимальную почасовую ставку. С 2019 года работникам должны платить не менее 14,7 злотого или около 100 грн в час. С учетом налогов, эта сумма составляет около 73-74 грн в час.
ОТМЕТИМ, что работники, занятые неполный рабочий день, будут получать зарплату, размер которой пропорционален отработанному времени.
Запомните: платить налоги в правовом государстве это Ваши обязанности. Требовать выполнения обязанностей государства - Ваше право. Пользоваться ли своими правами, каждый решает сам за себя. Подумайте над этим. Спокойной ночи.
somilitark написав:28.50? Где вы? Где ракетчики касманаФФты? А теперь главное шоу впереди,только не говорите,что вас не предупреждали,до 21.04.19 вопрос о 26 с хвостиком решённый,как там решит главнокомандующий,возможно и ниже поцарапаем дно кораблём)))
Зафиксировал прогноз бердичевского гуру. 21.04. вернемся к нему
Долярчик написав:.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)
это ты о своих 850 грн./месяц налогах верещишь, приймачок? мы пахали: я и трактор
- по-перше:...цього місяця буду платити ~ 1150грн( і то не рахуючи оренди, з якої теж іде податок в місцевий бюджет!!! ) - по-друге:... це, на хвилинку, якщо припустити, що я заробляю 11 000грн/міс, а це вище середньої з/п по Україні, - я віддаю "десятину" державі! + з оренди - теж відраховують! - мало? - то що я роблю "не так"? (віддавати половину? )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
коммунальные как минимум за свет платите? там тоже сидят налоги транспорт для работы используете? в цене 1л. топлива 12 грн налогов в цене покупки транспорта тоже налоги (если это не евробляха) ребёнок ходит в школу? за ремонт школы - платите и т.д. инфляция, коррупция - те же налоги
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 січ, 2019 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)
это ты о своих 850 грн./месяц налогах верещишь, приймачок? мы пахали: я и трактор
- по-перше:...цього місяця буду платити ~ 1150грн( і то не рахуючи оренди, з якої теж іде податок в місцевий бюджет!!! ) - по-друге:... це, на хвилинку, якщо припустити, що я заробляю 11 000грн/міс, а це вище середньої з/п по Україні, - я віддаю "десятину" державі! + з оренди - теж відраховують! - мало? - то що я роблю "не так"? (віддавати половину? )
державі ти віддаєш 5% як ФОП, а 1150 грн ти віддаєш як ЄСВ. А робиш "не так" - це замість строчити на форумах, міг би підвищувати свій рівень, ефективність бізнесу і т.п і т.д.
Міг би вести свій блог і\або ютубканал. Може і б і напряму не заробив, але хоч би хоть трохи піарив свій "бізнес".
Востаннє редагувалось flyman в Нед 13 січ, 2019 09:28, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В Польше с 1 января самая низкая зарплата составляет 2250 злотых брутто, что на 150 злотых больше, чем в прошлом году. Вместе с минимальной заработной платой увеличивается минимальная почасовая ставка — в этом году она составит 14,7 злотых, или на 1 злотый больше, чем в 2018 году.
Только на 40 миллионное население это слёзы комариные. Поэтому эффекта покращень не видно.
Я был на одном таком заводе из отходов пластмассы делают ящики для стеклотары. Всё автоматизированно чистка мойка сортировка. Работает не больше 20 человек. Чисто, тепло, бытовка, душ. Зарплата 7-10к у работяги (ИТР не знаю). На работу очередь желающих, устроится сложно. 80% продукции идёт на экспорт.
Итого: Отсталые производства для нас выгоднее, т.к. требуют большего количества рабочих рук (мест)?