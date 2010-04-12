Додано: Нед 13 січ, 2019 11:31

detroytred

Опять ваше любимое "начальство должно", при этом сами жители ничего не хотят делать.

А начальство у нас откуда взялось ? с другой планеты что ли прилетает ?

Нет, начальство у нас берётся из тех же жителей. И электрик, которому делегированы полномочия, тоже из тех же жителей.

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах