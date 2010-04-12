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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 10:05
juristkostya написав:
Отсталые производства для нас выгоднее, т.к. требуют большего количества рабочих рук (мест)?
Не совсем.
У отсталых производств маленькая маржа для развития, в развитых странах с их стандартами таким делать нечего. Поэтому вероятна массовая миграция таких производств к нам.
Открывать производство в расчёте на внутренний спрос экономически неоправданно (гривна периодически падает, зарплаты растут быстрее отпускных цен, внутренний спрос низкий). Выгодны производства с экспортом не менее 50% готовой продукции.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 10:20
vitaliian написав: juristkostya написав:
Отсталые производства для нас выгоднее, т.к. требуют большего количества рабочих рук (мест)?
Не совсем.
У отсталых производств маленькая маржа для развития, в развитых странах с их стандартами таким делать нечего. Поэтому вероятна массовая миграция таких производств к нам.
Открывать производство в расчёте на внутренний спрос экономически неоправданно (гривна периодически падает, зарплаты растут быстрее отпускных цен, внутренний спрос низкий). Выгодны производства с экспортом не менее 50% готовой продукции.
вот именно. Отсталые неконкурентны "там", современные создают слишком мало рабочих мест "здесь". Идеала не будет. Будет вечная профсоюзная борьба за улучшение условий труда.
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juristkostya
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:03
Долярчик написав:
- по-перше:...цього місяця буду платити ~ 1150грн( і то не рахуючи оренди, з якої теж іде податок в місцевий бюджет!!! )
- по-друге:... це, на хвилинку, якщо припустити
, що я заробляю 11 000грн/міс, а це вище середньої з/п по Україні, - я віддаю "десятину" державі!
- то що я роблю "не так"?
(віддавати половину?
)
А если припустити що 6000 то вообще получится майже стандартные 19.5% )
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:09
bamper
Призывы и упреки в сторону обывателя - это конечно хорошо. Для души. Призывающего и укоряющего))
Но по сути - типичный пример борьбы с ветряными мельницами. Результат мизерный.
По крайней мере мне убедить даже ближайших в доме соседей по площадке не удаётся. Никак.
Именно поэтому для результата методы-инструменты-система убеждения и принуждения обывателя (хоть чиновника, хоть пересичного) придерживаться законов, проявлять большую активность в местном самоуправлении и т.д. находятся в руках государства.
То есть зависит от можновладцив.
Они: делегируют часть власти вниз, создают систему (при которой лампочки вкручивает электрик), способствуют развитию общественных организаций и т.д.
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detroytred
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:26
detroytred написав:
Они: делегируют часть власти вниз, создают систему (при которой лампочки вкручивает электрик), способствуют развитию общественных организаций и т.д.
Состою в чате ОСББ дома, где расположен офис, так там раз в пару недель проскакивают сообщения о просьбе заменить лампочку в подъезде Х на этаже У.
Самоорганизовывайтесь!
Но там дом довольно свежий, в доме, где живу, почти все за ЖЭК.
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Vint
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:31
detroytred
Опять ваше любимое "начальство должно", при этом сами жители ничего не хотят делать.
А начальство у нас откуда взялось ? с другой планеты что ли прилетает ?
Нет, начальство у нас берётся из тех же жителей. И электрик, которому делегированы полномочия, тоже из тех же жителей.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:35
Долярчик написав:
( і то не рахуючи оренди, з якої теж іде податок в місцевий бюджет!!! )
...
+ з оренди - теж відраховують!
что ты делаешь не так - я тебе лично уже 10 раз говорил.
"...и будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь" (с)
просвети-ка лучше относительно огромных налогов с твоей аренды.
арендуешь в белую или как обычно? у физика/ЧП/юр.лица-единщика/обычного юр.лица/города/района?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:41
Vint
У меня в доме таких желающих самоорганизоваться нашлось лишь пятеро. Двое уже уехало за рубеж. Один плюнул.
Четвёртый собирается в деревню на пенсию...
Мне проще заплатить за всех соседей и самому найти уборщиков, ремонтников. Что и делаю. Чем *общаться* (саморганизовываться)) с обывателем, которому побоку.
Когда надоест, то тоже съеду. В нормальные места.
Нюанс в том, что следить за лампочками и тп. - это прямая обязанность соответствующего чиновника. Прямая!
В отличие от общих обязанностей гражданина.
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detroytred
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:43
detroytred написав:
Они: делегируют часть власти вниз
, создают систему (при которой лампочки вкручивает электрик), способствуют развитию общественных организаций и т.д.
я Вас возможно удивлю но по текущей выстроенной системе лампочки как раз должен вкручивать электрик. а если Вы проверите счета работ которые выполняются каждый месяц (за которые Вы платите свои деньги) то увидите там и лампочки и другие интересные вещи. проблема в том что Вам (и Вашим соседям) это все не интересно...
Вам все должны на Ваши 100 грн кварплаты и хотите что бы электрик приезжал на замену лампочки в течении 10 минут на авто с улыбкой и цветами... только почему-то при ОССБ кварплаты совсем другие (иногда в разы) ну и результат тоже резко отличается...
также и с налогами - вот мои 5% и не трогайте меня, делайте что хотите.
платили бы Вы 30-50% мышление было бы у Вас другое.
игнор:
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