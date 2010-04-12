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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 11:52
bamper
Обязанности (качественно и вовремя и т.д.) чиновники коммунальщики взяли на себя добровольно.
Я и не отрицаю, что являюсь заложником у монополистов, а также завишу от окружающих соседей пофигистов.
Но изменить систему самотужки, считаю, лишь процессом для развлечения и самоуспокоения (типа борюсь))
Мышление совка - это выполнять нахаляву обязанности других, коллективизм и тп.
А также призывать других к сознательности.
То есть то, чем Вы попрекаете.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 13 січ, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:54
Vint написав:
Но там дом довольно свежий, в доме, где живу, почти все за ЖЭК
Ну так вам очень повезло. Представьте, например, как вы будете своими силами готовить лифтовое хозяйство к плановой проверке гостехнадзора.
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juristkostya
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:56
detroytred написав:
То есть зависит от можновладцив.
Они: делегируют часть власти вниз, создают систему (при которой лампочки вкручивает электрик), способствуют развитию общественных организаций и т.д.
Стоп. Что-то я завис....
Это у менЯ перевернутая картина мира?
Я всегда считал, что каждый индивид (а в целом общество) делегирует функции власти чиновникам разных уровней.
И развитию общественных организаций способствуют активные граждане, то же общество в конце концов. Чиновнику-то зачем общественные организации??? (Если они не карманные, конечно)
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vovan_prm
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:02
vovan_prm
Вы правильно считаете.
Но систему противовесов (среди которых реально действующие общественные организации) закладывают отнюдь не пересичные.
Ключевое - реально действующие.
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detroytred
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:03
detroytred
detroytred написав:vovan_prm
Вы правильно считаете.
Но систему противовесов (среди которых реально действующие общественные организации) закладывают отнюдь не пересичные.
Ключевое - реально действующие.
А КТО????????
Именно из "пересичных" рождаются общественные лидеры. Некоторые потом становятся политиками или чиновниками. Так выглядит нормальная логичная цепочка. Не наоборот! Когда чиновник способствует развитию общественных организаций.
Общество должно быть заинтересовано в своем развитии. Не чиновник.
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Нед 13 січ, 2019 12:08, всього редагувалось 2 разів.
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vovan_prm
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:05
vovan_prm
Сами власть имущие.
В том случае, когда заинтересованы в развитии общества.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:08
vitaliian написав:
мы становимся полноценной страной 3е мира.
благодаря свободному выезду в Европу, уже не первый год наблюдаю, как работодатели повышают з.п. рабочим и инженерным специальностям (в долл эквиваленте) + свякого рода медстраховки и прочие меры по прекращении текучки кадров. Т.е., мы реально подтягиваемся к европе.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:08
detroytred Дописал выше.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:10
juristkostya В какой регион Вы переехали?
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:11
vovan_prm написав:juristkostya
В какой регион Вы переехали?
собственно, я в своём родном Харькове...
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