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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 190191192193194 ... 196>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:52

bamper
Обязанности (качественно и вовремя и т.д.) чиновники коммунальщики взяли на себя добровольно.

Я и не отрицаю, что являюсь заложником у монополистов, а также завишу от окружающих соседей пофигистов.

Но изменить систему самотужки, считаю, лишь процессом для развлечения и самоуспокоения (типа борюсь))

Мышление совка - это выполнять нахаляву обязанности других, коллективизм и тп.
А также призывать других к сознательности.
То есть то, чем Вы попрекаете.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 січ, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:54

Re: Валютный рынок в контексте

  Vint написав:Но там дом довольно свежий, в доме, где живу, почти все за ЖЭК

Ну так вам очень повезло. Представьте, например, как вы будете своими силами готовить лифтовое хозяйство к плановой проверке гостехнадзора.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:56

  detroytred написав:То есть зависит от можновладцив.

Они: делегируют часть власти вниз, создают систему (при которой лампочки вкручивает электрик), способствуют развитию общественных организаций и т.д.

Стоп. Что-то я завис....
Это у менЯ перевернутая картина мира?

Я всегда считал, что каждый индивид (а в целом общество) делегирует функции власти чиновникам разных уровней.

И развитию общественных организаций способствуют активные граждане, то же общество в конце концов. Чиновнику-то зачем общественные организации??? (Если они не карманные, конечно)
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:02

vovan_prm
Вы правильно считаете.

Но систему противовесов (среди которых реально действующие общественные организации) закладывают отнюдь не пересичные.
Ключевое - реально действующие.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:03

  detroytred написав:vovan_prm
Вы правильно считаете.

Но систему противовесов (среди которых реально действующие общественные организации) закладывают отнюдь не пересичные.
Ключевое - реально действующие.


detroytred А КТО????????

Именно из "пересичных" рождаются общественные лидеры. Некоторые потом становятся политиками или чиновниками. Так выглядит нормальная логичная цепочка. Не наоборот! Когда чиновник способствует развитию общественных организаций.

Общество должно быть заинтересовано в своем развитии. Не чиновник.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 13 січ, 2019 12:08, всього редагувалось 2 разів.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:05

vovan_prm
Сами власть имущие.
В том случае, когда заинтересованы в развитии общества.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:08

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:мы становимся полноценной страной 3е мира.

благодаря свободному выезду в Европу, уже не первый год наблюдаю, как работодатели повышают з.п. рабочим и инженерным специальностям (в долл эквиваленте) + свякого рода медстраховки и прочие меры по прекращении текучки кадров. Т.е., мы реально подтягиваемся к европе.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:08

detroytred Дописал выше.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:10

juristkostya В какой регион Вы переехали?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:11

  vovan_prm написав:juristkostya В какой регион Вы переехали?

собственно, я в своём родном Харькове...
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