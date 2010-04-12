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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 12:11
juristkostya написав: Vint написав:
Но там дом довольно свежий, в доме, где живу, почти все за ЖЭК
Ну так вам очень повезло.
Сколько людей, столько и ситуаций (ЖЭКов, их работников и чиновников), и мнений.
До весны прошлого года жил в одном доме, так там ЖЭК в начале года поменял все лампочки в подъездах на диодные и плафоны на такие, что самостоятельно туда не влезешь - меньше горят - и для экономии
В новом доме аналогичные работы были сделаны в конце прошлого года
Опять же, старый подъезд перекрасили и побелили в конце 2017, новый в декабре 2018
Так что по факту, при нормальном ЖЭКе (мэре города?) благоустройство делает ЖЭК, причем без напоминаний.
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:11
vovan_prm
Согласен. Именно так.
Но закладывают фундамент (наделяют инструментами влияния и обеспечивают их реальное действие) власти.
Без этого -- реального влияния ноль. Как у нас.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:14
А в опросе априори подразумевается, что после выборов будет девальвация. Давно такого не было.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:20
juristkostya написав: vovan_prm написав:juristkostya
В какой регион Вы переехали?
собственно, я в своём родном Харькове...
Вы не жили в Симферополе??
Возможно я ошибся.
Извините.
Только не юля
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:23
hxbbgaf написав:
А в опросе априори подразумевается, что после выборов будет девальвация. Давно такого не было.
Так там и срок не указан, каждый понимает по-своему, что значит после выборов.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:28
ЧИА написав:
Сколько людей, столько и ситуаций (ЖЭКов, их работников и чиновников), и мнений.
До весны прошлого года жил в одном доме, так там ЖЭК в начале года поменял все лампочки в подъездах на диодные и плафоны на такие, что самостоятельно туда не влезешь - меньше горят - и для экономии
В новом доме аналогичные работы были сделаны в конце прошлого года
Опять же, старый подъезд перекрасили и побелили в конце 2017, новый в декабре 2018
та при чём тут лампочки и покрасить подъезд. У нас основной массе жилфонда по 40 и более лет, нужны капитальные ремонты. А это не только серьёзные деньги - это ещё и квалифицированное планирование, осмечивание таких работ, поиск адекватных подрядчиков, потом претензионная работа с ним (без этого никак)....
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:30
vovan_prm жил с 12-го по 14-й
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:35
juristkostya написав:
У нас основной массе жилфонда по 40 и более лет, нужны капитальные ремонты. А это не только серьёзные деньги - это ещё и квалифицированное планирование, осмечивание таких работ, поиск адекватных подрядчиков, потом претензионная работа
Спор на прошлых страницах был о том, кто должен это делать - жилец или обслуживающая организация
А если продолжить - то и теплотрассы менять, и капремонты на ТЭЦ тоже по мнению особо умных жильцы должны делать. Грустно (
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:42
ЧИА написав:
Спор на прошлых страницах был о том, кто должен это делать - жилец или обслуживающая организация
жилец должен понимать, что чем мельче самоуправляемая единица - тем выше процент издержек на содержание админ аппарата (зарплата председателя, завхоза, юриста и пр "непроизводительных" профессий) + выше расценки на материалы и работы (нет скидки за опт, сложнее договариваться об отсрочке платежа). Бороться за "самоуправляемость" в вопросе эксплуатации ветхого дома - себе дороже.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:43
juristkostya
Живу в Одессе. В 2015 году ЖЭК сделал косметику подъезду, в 2018 - поменял окна в подъезде на металлопластиковые. Где-то в 2016 заменили водостоки. Все за деньги города
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