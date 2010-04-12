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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 191192193194195196>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:11

  juristkostya написав:
  Vint написав:Но там дом довольно свежий, в доме, где живу, почти все за ЖЭК

Ну так вам очень повезло.

Сколько людей, столько и ситуаций (ЖЭКов, их работников и чиновников), и мнений.
До весны прошлого года жил в одном доме, так там ЖЭК в начале года поменял все лампочки в подъездах на диодные и плафоны на такие, что самостоятельно туда не влезешь - меньше горят - и для экономии
В новом доме аналогичные работы были сделаны в конце прошлого года
Опять же, старый подъезд перекрасили и побелили в конце 2017, новый в декабре 2018

Так что по факту, при нормальном ЖЭКе (мэре города?) благоустройство делает ЖЭК, причем без напоминаний.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:11

vovan_prm
Согласен. Именно так.
Но закладывают фундамент (наделяют инструментами влияния и обеспечивают их реальное действие) власти.
Без этого -- реального влияния ноль. Как у нас.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:14

А в опросе априори подразумевается, что после выборов будет девальвация. Давно такого не было.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:20

  juristkostya написав:
  vovan_prm написав:juristkostya В какой регион Вы переехали?

собственно, я в своём родном Харькове...

Вы не жили в Симферополе??
Возможно я ошибся.
Извините.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:23

  hxbbgaf написав:А в опросе априори подразумевается, что после выборов будет девальвация. Давно такого не было.


Так там и срок не указан, каждый понимает по-своему, что значит после выборов.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:28

Re: Валютный рынок в контексте

  ЧИА написав:Сколько людей, столько и ситуаций (ЖЭКов, их работников и чиновников), и мнений.
До весны прошлого года жил в одном доме, так там ЖЭК в начале года поменял все лампочки в подъездах на диодные и плафоны на такие, что самостоятельно туда не влезешь - меньше горят - и для экономии
В новом доме аналогичные работы были сделаны в конце прошлого года
Опять же, старый подъезд перекрасили и побелили в конце 2017, новый в декабре 2018

та при чём тут лампочки и покрасить подъезд. У нас основной массе жилфонда по 40 и более лет, нужны капитальные ремонты. А это не только серьёзные деньги - это ещё и квалифицированное планирование, осмечивание таких работ, поиск адекватных подрядчиков, потом претензионная работа с ним (без этого никак)....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:30

vovan_prm жил с 12-го по 14-й
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:35

Re: Валютный рынок в контексте

  juristkostya написав:У нас основной массе жилфонда по 40 и более лет, нужны капитальные ремонты. А это не только серьёзные деньги - это ещё и квалифицированное планирование, осмечивание таких работ, поиск адекватных подрядчиков, потом претензионная работа

Спор на прошлых страницах был о том, кто должен это делать - жилец или обслуживающая организация
А если продолжить - то и теплотрассы менять, и капремонты на ТЭЦ тоже по мнению особо умных жильцы должны делать. Грустно (
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:42

Re: Валютный рынок в контексте

  ЧИА написав:Спор на прошлых страницах был о том, кто должен это делать - жилец или обслуживающая организация

жилец должен понимать, что чем мельче самоуправляемая единица - тем выше процент издержек на содержание админ аппарата (зарплата председателя, завхоза, юриста и пр "непроизводительных" профессий) + выше расценки на материалы и работы (нет скидки за опт, сложнее договариваться об отсрочке платежа). Бороться за "самоуправляемость" в вопросе эксплуатации ветхого дома - себе дороже.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:43

juristkostya

Живу в Одессе. В 2015 году ЖЭК сделал косметику подъезду, в 2018 - поменял окна в подъезде на металлопластиковые. Где-то в 2016 заменили водостоки. Все за деньги города
Макар Пасенюк - фінасист мафії
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