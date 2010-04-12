juristkostya написав:У нас основной массе жилфонда по 40 и более лет, нужны капитальные ремонты. А это не только серьёзные деньги - это ещё и квалифицированное планирование, осмечивание таких работ, поиск адекватных подрядчиков, потом претензионная работа
Спор на прошлых страницах был о том, кто должен это делать - жилец или обслуживающая организация А если продолжить - то и теплотрассы менять, и капремонты на ТЭЦ тоже по мнению особо умных жильцы должны делать. Грустно (
а некоторые еще и думать головой совсем разучились... мой изначальный призыв был "начните с лампочки"... продолжать надо не заменой теплотрасс, а изменением мышления. хотя тупоумие большинства отвечавших здесь показывает что их проще перезачать чем перевоспитать...
Немного о политике, точнее о кандидатах. Толик. Кабинетный. Боится зоны ООС, как черт ладана. Мутный. С хитрыми источниками финансирования. Зеленка. Без программы, команды и имени. Что-то среднее между певицей (Златой), футболистом (Андреем) и боксером (Виталей). Фасад, фунт или суперфунт Юлька. "Голубь мира". Ранее не судимый кандидат. Один такой уже был. Нацаревал твердой валюты и убежал. С сумочкой Louis Vuitton, купленный за рубли. С билетом в Сочи, припрятанном в этой сумочке
Только на 40 миллионное население это слёзы комариные. Поэтому эффекта покращень не видно.
Я был на одном таком заводе из отходов пластмассы делают ящики для стеклотары. Всё автоматизированно чистка мойка сортировка. Работает не больше 20 человек. Чисто, тепло, бытовка, душ. Зарплата 7-10к у работяги (ИТР не знаю). На работу очередь желающих, устроится сложно. 80% продукции идёт на экспорт.
все бы ничего, но данную статистику в своем виде разоблачил А.Шарий. Там часть производств открыто еще до революции 14 года. просто идет модернизация.
Только на 40 миллионное население это слёзы комариные. Поэтому эффекта покращень не видно.
Я был на одном таком заводе из отходов пластмассы делают ящики для стеклотары. Всё автоматизированно чистка мойка сортировка. Работает не больше 20 человек. Чисто, тепло, бытовка, душ. Зарплата 7-10к у работяги (ИТР не знаю). На работу очередь желающих, устроится сложно. 80% продукции идёт на экспорт.
все бы ничего, но данную статистику в своем виде разоблачил А.Шарий. Там часть производств открыто еще до революции 14 года. просто идет модернизация.
ооо...свидетели шария набежали... пора закрывать регистрацию на форуме...
Только на 40 миллионное население это слёзы комариные. Поэтому эффекта покращень не видно.
Я был на одном таком заводе из отходов пластмассы делают ящики для стеклотары. Всё автоматизированно чистка мойка сортировка. Работает не больше 20 человек. Чисто, тепло, бытовка, душ. Зарплата 7-10к у работяги (ИТР не знаю). На работу очередь желающих, устроится сложно. 80% продукции идёт на экспорт.
все бы ничего, но данную статистику в своем виде разоблачил А.Шарий. Там часть производств открыто еще до революции 14 года. просто идет модернизация.
Просто разница в неустоявшейся терминологии, что такое Завод. В моем понимание Завод, где работает 14 человек из приведенного списка - это не Завод, а что-то другое, тоже положительное, но не Завод. А составители пытаются для количества затолкать в общий список всё.
Долярчик написав:.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)
это ты о своих 850 грн./месяц налогах верещишь, приймачок? мы пахали: я и трактор
- по-перше:...цього місяця буду платити ~ 1150грн( і то не рахуючи оренди, з якої теж іде податок в місцевий бюджет!!! ) - по-друге:... це, на хвилинку, якщо припустити, що я заробляю 11 000грн/міс, а це вище середньої з/п по Україні, - я віддаю "десятину" державі! + з оренди - теж відраховують! - мало? - то що я роблю "не так"? (віддавати половину? )
ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого. При тому, що не ФОП, а звичайний найманий працівник, що заробляє чистими ті самі 11000, платить з них в бюджет 2665 грн, або майже вп'ятеро більше, не кажучи вже про ЄСВ, що більше майже втричі. То ж мовчали б вже