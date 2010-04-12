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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 192193194195196>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:44

  ЧИА написав:
  juristkostya написав:У нас основной массе жилфонда по 40 и более лет, нужны капитальные ремонты. А это не только серьёзные деньги - это ещё и квалифицированное планирование, осмечивание таких работ, поиск адекватных подрядчиков, потом претензионная работа

Спор на прошлых страницах был о том, кто должен это делать - жилец или обслуживающая организация
А если продолжить - то и теплотрассы менять, и капремонты на ТЭЦ тоже по мнению особо умных жильцы должны делать. Грустно (

а некоторые еще и думать головой совсем разучились...
мой изначальный призыв был "начните с лампочки"... продолжать надо не заменой теплотрасс, а изменением мышления. хотя тупоумие большинства отвечавших здесь показывает что их проще перезачать чем перевоспитать...
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bamper
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:47

Re: Валютный рынок в контексте

  juristkostya написав:Бороться за "самоуправляемость" в вопросе эксплуатации ветхого дома - себе дороже.

Поставил +
Ибо мое мнение - гражданин должен бороться за свои права через выборы
Выбирая себе нормального мера, и нормальных депутатов в горсовет
Ну и президента )
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте

Немного о политике, точнее о кандидатах.
Толик. Кабинетный. Боится зоны ООС, как черт ладана. Мутный. С хитрыми источниками финансирования.
Зеленка. Без программы, команды и имени. Что-то среднее между певицей (Златой), футболистом (Андреем) и боксером (Виталей). Фасад, фунт или суперфунт
Юлька. "Голубь мира". Ранее не судимый кандидат. Один такой уже был. Нацаревал твердой валюты и убежал. С сумочкой Louis Vuitton, купленный за рубли. С билетом в Сочи, припрятанном в этой сумочке
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:49

  vitaliian написав:
  somilitark написав:они ЕСТЬ

например в 2018 году открыты 83 новых завода
https://youtu.be/B2oQmYWapKc

Только на 40 миллионное население это слёзы комариные.
Поэтому эффекта покращень не видно.

Я был на одном таком заводе из отходов пластмассы делают ящики для стеклотары.
Всё автоматизированно чистка мойка сортировка. Работает не больше 20 человек. Чисто, тепло, бытовка, душ. Зарплата 7-10к у работяги (ИТР не знаю). На работу очередь желающих, устроится сложно. 80% продукции идёт на экспорт.

все бы ничего, но данную статистику в своем виде разоблачил А.Шарий. Там часть производств открыто еще до революции 14 года. просто идет модернизация.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:51

  dima_beleb написав:
  vitaliian написав:
  somilitark написав:они ЕСТЬ

например в 2018 году открыты 83 новых завода
https://youtu.be/B2oQmYWapKc

Только на 40 миллионное население это слёзы комариные.
Поэтому эффекта покращень не видно.

Я был на одном таком заводе из отходов пластмассы делают ящики для стеклотары.
Всё автоматизированно чистка мойка сортировка. Работает не больше 20 человек. Чисто, тепло, бытовка, душ. Зарплата 7-10к у работяги (ИТР не знаю). На работу очередь желающих, устроится сложно. 80% продукции идёт на экспорт.

все бы ничего, но данную статистику в своем виде разоблачил А.Шарий. Там часть производств открыто еще до революции 14 года. просто идет модернизация.

ооо...свидетели шария набежали... пора закрывать регистрацию на форуме...
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bamper
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:52

Волк уже создали специальную тему Політичні дискусії
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:57

  detroytred написав:Vint
У меня в доме таких желающих самоорганизоваться нашлось лишь пятеро. Двое уже уехало за рубеж. Один плюнул.
Четвёртый собирается в деревню на пенсию...

Мне проще заплатить за всех соседей и самому найти уборщиков, ремонтников. Что и делаю. Чем *общаться* (саморганизовываться)) с обывателем, которому побоку.

Когда надоест, то тоже съеду. В нормальные места.

Нюанс в том, что следить за лампочками и тп. - это прямая обязанность соответствующего чиновника. Прямая!
В отличие от общих обязанностей гражданина.

раньше в 20-50х года в каждом доме был "домоправитель", который и следил за всем. Нужно просто вернуться к данной практике. и будет гуд.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:59

  dima_beleb написав:
  vitaliian написав:например в 2018 году открыты 83 новых завода
https://youtu.be/B2oQmYWapKc

Только на 40 миллионное население это слёзы комариные.
Поэтому эффекта покращень не видно.

Я был на одном таком заводе из отходов пластмассы делают ящики для стеклотары.
Всё автоматизированно чистка мойка сортировка. Работает не больше 20 человек. Чисто, тепло, бытовка, душ. Зарплата 7-10к у работяги (ИТР не знаю). На работу очередь желающих, устроится сложно. 80% продукции идёт на экспорт.

все бы ничего, но данную статистику в своем виде разоблачил А.Шарий. Там часть производств открыто еще до революции 14 года. просто идет модернизация.


Просто разница в неустоявшейся терминологии, что такое Завод.
В моем понимание Завод, где работает 14 человек из приведенного списка - это не Завод, а что-то другое, тоже положительное, но не Завод.
А составители пытаются для количества затолкать в общий список всё.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:00

Re: Валютный рынок в контексте

  Волк написав:Все за деньги города

Позволю себе усомниться. Скорее всего таки эти деньги из квартплаты )
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:00

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:.... цікаво виходить: САМ - плати(податки) і САМ роби!(за всіх їхню роботу)

это ты о своих 850 грн./месяц налогах верещишь, приймачок?
мы пахали: я и трактор

- по-перше:...цього місяця буду платити ~ 1150грн( і то не рахуючи оренди, з якої теж іде податок в місцевий бюджет!!! )
- по-друге:... це, на хвилинку, якщо припустити, що я заробляю 11 000грн/міс, а це вище середньої з/п по Україні, - я віддаю "десятину" державі!
+ з оренди - теж відраховують!
- мало?
- то що я роблю "не так"?
(віддавати половину? :shock: )


ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого. При тому, що не ФОП, а звичайний найманий працівник, що заробляє чистими ті самі 11000, платить з них в бюджет 2665 грн, або майже вп'ятеро більше, не кажучи вже про ЄСВ, що більше майже втричі. То ж мовчали б вже
Faceless
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