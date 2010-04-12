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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 13:02
dima_beleb написав:
раньше в 20-50х года в каждом доме был "домоправитель", который и следил за всем. Нужно просто вернуться к данной практике. и будет гуд.
невозможно.
16-этажка на три сотни квартир слишком сложна в эксплуатации и ремонте, просто непьющего и рукастого дяди Васи недостаточно.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:05
Faceless написав: Долярчик написав:
(віддавати половину?
)
То ж мовчали б вже
вот зря вы так на кормильца-то.
сейчас обидится, уйдёт.
и ничего не расскажет про огромные налоги городу от его арендной платы
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:05
juristkostya написав: dima_beleb написав:
раньше в 20-50х года в каждом доме был "домоправитель", который и следил за всем. Нужно просто вернуться к данной практике. и будет гуд.
невозможно.
16-этажка на три сотни квартир слишком сложна в эксплуатации и ремонте, просто непьющего и рукастого дяди Васи недостаточно.
достаточно, чтобы Васю знали и уважали (или даже боялись) все жильцы и чтобы он мог при надобности вызвать нужную службу и так вызвать, чтобы она приехала как можно скорее.
ну и провести мелкий ремонт- сантехника, электрика, как в поъезде, так и по заявкам жильцов в их квартире.
Востаннє редагувалось dima_beleb
в Нед 13 січ, 2019 13:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:06
bamper написав:
мой изначальный призыв был "начните с лампочки"... продолжать надо не заменой теплотрасс, а изменением мышления.
Ваш пример с лампочкой был крайне неудачным, поэтому все и свелось к лампочкам, а не к мышлению.
Нам не надо пытаться брать все на себя, а уж тем более, перестраивать мир. Нам нужно научиться правильно оценивать свой труд, чужой труд, научиться пользоваться рыночными механизмами и перестать ждать шару. И это на всех уровнях.
Проблемы у нас именно в оценке окружающей действительности и способности соизмерять возможности с ожиданиями.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:08
Faceless написав:
ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах
11000 з/п бюджетнику и ФОПу это не одно и тоже. ФОП сам создаёт себе рабочее место (бюджетнику его создают за счёт бюджета), ФОП приносит пользу (иначе ему 5 копеек не заработать), некоторые бюджетники приносят пользу но львиная масса это кабинетные статисты или тыловые силовики, например таможенники, менты, сбушники.
ФОП помимо тех 11000 (что он тратит на себя и семью) даёт работу десятку честных поставщиков (без купленных тендеров), бюджетник тратит только на себя, а то что тратится на обеспечение бюджетника (мебель, канцтовары, оргтехника, одежда) поставляется "своими" людьми или монополиями.
Если ФОП развивает экономику, то бюджетник (не производя ничего, являясь инструментом коррупции) её убивает.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 13 січ, 2019 13:14, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:12
dima_beleb написав:
достаточно, чтобы Васю знали и уважали (или даже боялись) все жильцы и чтобы он мог при надобности вызвать нужную службу и так вызвать, чтобы она приехала как можно скорее.
одна диспетчерская служба на город обходится дешевле и работает оперативнее, чем по дяде Васе на каждую хрущёвку.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:13
Сибарит написав: bamper написав:
мой изначальный призыв был "начните с лампочки"... продолжать надо не заменой теплотрасс, а изменением мышления.
Ваш пример с лампочкой был крайне неудачным, поэтому все и свелось к лампочкам, а не к мышлению.
Нам не надо пытаться брать все на себя, а уж тем более, перестраивать мир. Нам нужно научиться правильно оценивать свой труд, чужой труд, научиться пользоваться рыночными механизмами и перестать ждать шару. И это на всех уровнях.
Проблемы у нас именно в оценке окружающей действительности и способности соизмерять возможности с ожиданиями.
странно, вот Вы с моего примера сделали правильные выводы, а большинство ждунов так и прицепились к бедной лампочке... писал же: атрофированное мышление, напрочь отбитое временами СССР чувство собственности - все это не дает возможности построить в голове корректные причинно-следственные связи для создания правильного мышления.
вот так и живем...
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:14
vitaliian написав: Faceless написав:
ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах
11000 з/п бюджетнику и ФОПу это не одно и тоже. ФОП сам создаёт себе рабочее место (бюджетнику его создают за счёт бюджета), ФОП приносит пользу (иначе ему 5 копеек не заработать), некоторые бюджетники приносят пользу но львиная масса это кабинетные статисты или тыловые силовики, например таможенники, менты, сбушники.
ФОП помимо тех 11000 (что он тратит на себя и семью) даёт работу десятку честных поставщиков (без купленных тендеров), бюджетник тратит только на себя, а то что тратится на обеспечение бюджетника (мебель, канцтовары, оргтехника, одежда) поставляется "своими" людьми или монополиями.
Если ФОП развивает экономику, то бюджетник (не производя ничего) её убивает.
При чем тут бюджетники вообще? Чукча писатель?
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:15
vitaliian написав: Faceless написав:
ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах
11000 з/п бюджетнику и ФОПу это не одно и тоже. ФОП сам создаёт себе рабочее место (бюджетнику его создают за счёт бюджета), ФОП приносит пользу (иначе ему 5 копеек не заработать), некоторые бюджетники приносят пользу но львиная масса это статисты и размножители бумаг. ФОП помимо того что тратит на себя и семью даёт работу десятку честных поставщиков (без купленных тендеров), бюджетник тратит только на себя, а то что тратится на обеспечение бюджетника (мебель, канцтовары, оргтехника, одежда) поставляется "своими" людьми или монополиями.
а при чем тут бюджетник?
вот я не бюджетник и не ФОП, плачу 19,5% подоходного и ВС, а этот деятель получил от государства внутренний оффшор и еще имеет наглость ныть про потери в 10%.
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Нед 13 січ, 2019 13:17, всього редагувалось 2 разів.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:15
Faceless написав:
Чукча писатель?
мне всё равно чукча вы или писатель. Перечитайте 3 раза если непонятно.
даже если ФОП ни копейки не заплатит налогов от него пользы для экономики несоизмеримо больше, чем от бюджетника заплатившего с зарплаты 7000-15000 все налоги.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 13 січ, 2019 13:20, всього редагувалось 3 разів.
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