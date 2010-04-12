Додано: Нед 13 січ, 2019 13:08

Faceless написав: ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах

11000 з/п бюджетнику и ФОПу это не одно и тоже. ФОП сам создаёт себе рабочее место (бюджетнику его создают за счёт бюджета), ФОП приносит пользу (иначе ему 5 копеек не заработать), некоторые бюджетники приносят пользу но львиная масса это кабинетные статисты или тыловые силовики, например таможенники, менты, сбушники.ФОП помимо тех 11000 (что он тратит на себя и семью) даёт работу десятку честных поставщиков (без купленных тендеров), бюджетник тратит только на себя, а то что тратится на обеспечение бюджетника (мебель, канцтовары, оргтехника, одежда) поставляется "своими" людьми или монополиями.Если ФОП развивает экономику, то бюджетник (не производя ничего, являясь инструментом коррупции) её убивает.