Yuri_T написав:это ты о своих 850 грн./месяц налогах верещишь, приймачок? мы пахали: я и трактор
- по-перше:...цього місяця буду платити ~ 1150грн( і то не рахуючи оренди, з якої теж іде податок в місцевий бюджет!!! ) - по-друге:... це, на хвилинку, якщо припустити, що я заробляю 11 000грн/міс, а це вище середньої з/п по Україні, - я віддаю "десятину" державі! + з оренди - теж відраховують! - мало? - то що я роблю "не так"? (віддавати половину? )
ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого. При тому, що не ФОП, а звичайний найманий працівник, що заробляє чистими ті самі 11000, платить з них в бюджет 2665 грн, або майже вп'ятеро більше, не кажучи вже про ЄСВ, що більше майже втричі. То ж мовчали б вже
в рожевоокулярному Киэві\Львові Фейслеса
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
dima_beleb написав:достаточно, чтобы Васю знали и уважали (или даже боялись) все жильцы и чтобы он мог при надобности вызвать нужную службу и так вызвать, чтобы она приехала как можно скорее.
одна диспетчерская служба на город обходится дешевле и работает оперативнее, чем по дяде Васе на каждую хрущёвку.
расскажу одну историю: у нас прорвало на 6 этаже трубу холодной воды и вода затапливала все нижестоящие кваритиры. Позвонили в городскую диспечерскую службу, чтобы приехали и перекрыли воду. Так они приехали аж через 40 минут. А воду перекрыл мужик из банка в течении минут 5, который тоже заливало.
ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого. При тому, що не ФОП, а звичайний найманий працівник, що заробляє чистими ті самі 11000, платить з них в бюджет 2665 грн, або майже вп'ятеро більше, не кажучи вже про ЄСВ, що більше майже втричі. То ж мовчали б вже
в рожевоокулярному Киэві\Львові Фейслеса
Десятка нынче - стандартная з.п. работяги очень-очень средненькой квалификации, типа машинист котельной или пистолетчик на заправке. При этом, частенько он ещё и работает посменно, т.е., имеет возможность подрабатывать или вести приусадебное хозяйство.
dima_beleb написав:достаточно, чтобы Васю знали и уважали (или даже боялись) все жильцы и чтобы он мог при надобности вызвать нужную службу и так вызвать, чтобы она приехала как можно скорее.
одна диспетчерская служба на город обходится дешевле и работает оперативнее, чем по дяде Васе на каждую хрущёвку.
расскажу одну историю: у нас прорвало на 6 этаже трубу холодной воды и вода затапливала все нижестоящие кваритиры. Позвонили в городскую диспечерскую службу, чтобы приехали и перекрыли воду. Так они приехали аж через 40 минут. А воду перекрыл мужик из банка в течении минут 5, который тоже заливало.
чтобы такие вопросы решались гарантированно и быстро в любое время суток, в т.ч., по праздникам, вам нужно: 1. нанять 4 (четырёх) слесарей, т.к. требуется дежурство сутки через трое с запасом на болезнь/отпуск 2. наладить регулярную оплату их труда, регулярно выдавать спецодежду, инструменты, обустроить бытовку и т.п. 3. следить, что они реально присутствуют на рабочем месте и не бухают - т.е., оплачивать ещё труд некоего управдома/бригадира/заведующего
Организуйте всё это в масштабах своего дома, и посмотрите, во сколько это обойдётся.
Yuri_T написав:а при чем тут бюджетник? вот я не бюджетник и не ФОП, плачу 19,5% подоходного и ВС, а этот деятель получил от государства внутренний оффшор и еще имеет наглость ныть про потери в 10%.
Потому что государство расплодило армию бюджетников, денег в бюджете не хватает и руки чешутся повесить все расхода на мелкий бизнес (на крупный не повесишь, там все свои). Рассказать какие риски несёт ФОП?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 січ, 2019 13:35, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:и руки чешутся повесить все расхода на мелкий бизнес (на крупный не повесишь, им всё куплено).
крупный бизнес обеспечивает налоговые поступления от НДФЛ, налогов на землю/воду/недра и массу других платежей, который мелкий бизнес никогда в жизни платить не будет. Реально, нынешние упрощенцы живут в каком-то налоговом раю.
juristkostya написав:чтобы такие вопросы решались гарантированно и быстро в любое время суток, в т.ч., по праздникам, вам нужно: 1. нанять 4 (четырёх) слесарей, т.к. требуется дежурство сутки через трое с запасом на болезнь/отпуск 2. наладить регулярную оплату их труда, регулярно выдавать спецодежду, инструменты, обустроить бытовку и т.п. 3. следить, что они реально присутствуют на рабочем месте и не бухают - т.е., оплачивать ещё труд некоего управдома/бригадира/заведующего
Организуйте всё это в масштабах своего дома, и посмотрите, во сколько это обойдётся.