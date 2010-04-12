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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 194195196197198199>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:16

  Faceless написав:
Долярчик написав:
  Yuri_T написав:это ты о своих 850 грн./месяц налогах верещишь, приймачок?
мы пахали: я и трактор

- по-перше:...цього місяця буду платити ~ 1150грн( і то не рахуючи оренди, з якої теж іде податок в місцевий бюджет!!! )
- по-друге:... це, на хвилинку, якщо припустити, що я заробляю 11 000грн/міс, а це вище середньої з/п по Україні, - я віддаю "десятину" державі!
+ з оренди - теж відраховують!
- мало?
- то що я роблю "не так"?
(віддавати половину? :shock: )


ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого. При тому, що не ФОП, а звичайний найманий працівник, що заробляє чистими ті самі 11000, платить з них в бюджет 2665 грн, або майже вп'ятеро більше, не кажучи вже про ЄСВ, що більше майже втричі. То ж мовчали б вже

в рожевоокулярному Киэві\Львові Фейслеса
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:19

  juristkostya написав:
  dima_beleb написав:достаточно, чтобы Васю знали и уважали (или даже боялись) все жильцы и чтобы он мог при надобности вызвать нужную службу и так вызвать, чтобы она приехала как можно скорее.

одна диспетчерская служба на город обходится дешевле и работает оперативнее, чем по дяде Васе на каждую хрущёвку.

расскажу одну историю: у нас прорвало на 6 этаже трубу холодной воды и вода затапливала все нижестоящие кваритиры. Позвонили в городскую диспечерскую службу, чтобы приехали и перекрыли воду. Так они приехали аж через 40 минут. А воду перекрыл мужик из банка в течении минут 5, который тоже заливало.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:22

  flyman написав:
  Faceless написав:[

ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого. При тому, що не ФОП, а звичайний найманий працівник, що заробляє чистими ті самі 11000, платить з них в бюджет 2665 грн, або майже вп'ятеро більше, не кажучи вже про ЄСВ, що більше майже втричі. То ж мовчали б вже

в рожевоокулярному Киэві\Львові Фейслеса

Десятка нынче - стандартная з.п. работяги очень-очень средненькой квалификации, типа машинист котельной или пистолетчик на заправке. При этом, частенько он ещё и работает посменно, т.е., имеет возможность подрабатывать или вести приусадебное хозяйство.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:26

  ЧИА написав:
  juristkostya написав:Бороться за "самоуправляемость" в вопросе эксплуатации ветхого дома - себе дороже.

Поставил +
Ибо мое мнение - гражданин должен бороться за свои права через выборы
Выбирая себе нормального мера, и нормальных депутатов в горсовет
Ну и президента )


Права то одне, а гроші на ремонт - то інше.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:27

  ЧИА написав:
  juristkostya написав:
  Vint написав:Но там дом довольно свежий, в доме, где живу, почти все за ЖЭК

Ну так вам очень повезло.


Так что по факту, при нормальном ЖЭКе (мэре города?) благоустройство делает ЖЭК, причем без напоминаний.



А якщо не робить, то що?.. Сісти на дупу та чекати на "нормальний ЖЕК" ? :)
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:29

  dima_beleb написав:
  juristkostya написав:
  dima_beleb написав:достаточно, чтобы Васю знали и уважали (или даже боялись) все жильцы и чтобы он мог при надобности вызвать нужную службу и так вызвать, чтобы она приехала как можно скорее.

одна диспетчерская служба на город обходится дешевле и работает оперативнее, чем по дяде Васе на каждую хрущёвку.

расскажу одну историю: у нас прорвало на 6 этаже трубу холодной воды и вода затапливала все нижестоящие кваритиры. Позвонили в городскую диспечерскую службу, чтобы приехали и перекрыли воду. Так они приехали аж через 40 минут. А воду перекрыл мужик из банка в течении минут 5, который тоже заливало.

чтобы такие вопросы решались гарантированно и быстро в любое время суток, в т.ч., по праздникам, вам нужно:
1. нанять 4 (четырёх) слесарей, т.к. требуется дежурство сутки через трое с запасом на болезнь/отпуск
2. наладить регулярную оплату их труда, регулярно выдавать спецодежду, инструменты, обустроить бытовку и т.п.
3. следить, что они реально присутствуют на рабочем месте и не бухают - т.е., оплачивать ещё труд некоего управдома/бригадира/заведующего

Организуйте всё это в масштабах своего дома, и посмотрите, во сколько это обойдётся.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:а при чем тут бюджетник?
вот я не бюджетник и не ФОП, плачу 19,5% подоходного и ВС, а этот деятель получил от государства внутренний оффшор и еще имеет наглость ныть про потери в 10%.

Потому что государство расплодило армию бюджетников, денег в бюджете не хватает и руки чешутся повесить все расхода на мелкий бизнес (на крупный не повесишь, там все свои). Рассказать какие риски несёт ФОП?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 січ, 2019 13:35, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:33

  detroytred написав:Vint
У меня в доме таких желающих самоорганизоваться нашлось лишь пятеро. Двое уже уехало за рубеж. Один плюнул.
Четвёртый собирается в деревню на пенсию...

Мне проще заплатить за всех соседей и самому найти уборщиков, ремонтников. Что и делаю. Чем *общаться* (саморганизовываться)) с обывателем, которому побоку.

Когда надоест, то тоже съеду. В нормальные места.

Нюанс в том, что следить за лампочками и тп. - это прямая обязанность соответствующего чиновника. Прямая!
В отличие от общих обязанностей гражданина.


Какой чиновник является "соответствующим"?..
А по поводу дома - конечно, проблема в людях. Если вьі не такой, как они - вам надо жить в отдельном доме. Или в другом, с такими же как вьі.

А дом тех обьівателей будет и далее разрушаться, и либо они перестанут бьіть обьівателями, либо будут жить в руинах...
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:36

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:и руки чешутся повесить все расхода на мелкий бизнес (на крупный не повесишь, им всё куплено).

крупный бизнес обеспечивает налоговые поступления от НДФЛ, налогов на землю/воду/недра и массу других платежей, который мелкий бизнес никогда в жизни платить не будет. Реально, нынешние упрощенцы живут в каком-то налоговом раю.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:36

  juristkostya написав:чтобы такие вопросы решались гарантированно и быстро в любое время суток, в т.ч., по праздникам, вам нужно:
1. нанять 4 (четырёх) слесарей, т.к. требуется дежурство сутки через трое с запасом на болезнь/отпуск
2. наладить регулярную оплату их труда, регулярно выдавать спецодежду, инструменты, обустроить бытовку и т.п.
3. следить, что они реально присутствуют на рабочем месте и не бухают - т.е., оплачивать ещё труд некоего управдома/бригадира/заведующего

Организуйте всё это в масштабах своего дома, и посмотрите, во сколько это обойдётся.

напомнило мне фильм. Вот отрывок. Смотреть с 3:30 минуты https://youtu.be/IBzvrv5JxVw
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