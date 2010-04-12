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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 195196197198199>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:37

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:и руки чешутся повесить все расхода на мелкий бизнес (на крупный не повесишь, им всё куплено).

крупный бизнес обеспечивает налоговые поступления от НДФЛ, налогов на землю/воду/недра и массу других платежей, который мелкий бизнес никогда в жизни платить не будет. Реально, нынешние упрощенцы живут в каком-то налоговом раю.

почему ВЫ до сих пор не в этом раю?
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:и руки чешутся повесить все расхода на мелкий бизнес (на крупный не повесишь, им всё куплено).

крупный бизнес обеспечивает налоговые поступления от НДФЛ, налогов на землю/воду/недра и массу других платежей, который мелкий бизнес никогда в жизни платить не будет. Реально, нынешние упрощенцы живут в каком-то налоговом раю.

Если бы так было, бюджет Украины был бы не меньше бюджета Польши. Крупный бизнес обладая правами монополии платит копейки, по сравнению с тем сколько бы вместо крупных предприятий платили бы мелкие.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 січ, 2019 13:52, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:39

Зе наш кандидат

  Волк написав:Немного о политике, точнее о кандидатах.
Толик. Кабинетный. Боится зоны ООС, как черт ладана. Мутный. С хитрыми источниками финансирования.
Зеленка. Без программы, команды и имени. Что-то среднее между певицей (Златой), футболистом (Андреем) и боксером (Виталей). Фасад, фунт или суперфунт
Юлька. "Голубь мира". Ранее не судимый кандидат. Один такой уже был. Нацаревал твердой валюты и убежал. С сумочкой Louis Vuitton, купленный за рубли. С билетом в Сочи, припрятанном в этой сумочке

А де кандидат Медведчука (Путіна) Вальцман? У вас нема що про нього сказати? Канал 112 - канал Медведчука ( цього ніхто вже навіть не заперечує) Вальцман з нього не злазить, всі молебні за Томаса транслюють, є ще питання чий кандидат Вальцман :?:
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:43

  dima_beleb написав:
  juristkostya написав:чтобы такие вопросы решались гарантированно и быстро в любое время суток, в т.ч., по праздникам, вам нужно:
1. нанять 4 (четырёх) слесарей, т.к. требуется дежурство сутки через трое с запасом на болезнь/отпуск
2. наладить регулярную оплату их труда, регулярно выдавать спецодежду, инструменты, обустроить бытовку и т.п.
3. следить, что они реально присутствуют на рабочем месте и не бухают - т.е., оплачивать ещё труд некоего управдома/бригадира/заведующего

Организуйте всё это в масштабах своего дома, и посмотрите, во сколько это обойдётся.

напомнило мне фильм. Вот отрывок. Смотреть с 3:30 минуты https://youtu.be/IBzvrv5JxVw

ну так ваша идея про слесаря Васю в каждом доме и есть "ценная, но нереальная". Вы реально полагаете, что один человек будет днём и ночью сидеть в коптёрке под лестницей в ожидании ЧП? Без отпуска, больничного, поездок на рыбалку? В ночь с 31.12 на 01.01 не пойдёт никуда в гости и не возьмёт в рот ни капли, понимая, что возможен вызов?

Я вам рассказал, как организуется работа аварийных служб, но вы можете продолжать пережёвывать розовые сопли и дальше.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:44

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:почему ВЫ до сих пор не в этом раю?
так я в нём.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:45

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав: Крупный бизнес обладая правами монополии платит копейки.

бред полнейший.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:46

Re: Валютный рынок в контексте

:x :cry:
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 січ, 2019 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:47

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:почему ВЫ до сих пор не в этом раю?
так я в нём.

вы первый ФОП в моей жизни называющий свою жизнь раем, мои поздравления.
  juristkostya написав:бред полнейший.

и вам всего хорошего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 січ, 2019 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:48

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:первый ФОП в моей жизни называющий свою жизнь раем) мои поздравления.
Факт, люди в массе не понимают, что по европейским меркам это сущая холява, которая в любой момент может прекратиться.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:49

  juristkostya написав:чтобы такие вопросы решались гарантированно и быстро в любое время суток, в т.ч., по праздникам, вам нужно:
1. нанять 4 (четырёх) слесарей, т.к. требуется дежурство сутки через трое с запасом на болезнь/отпуск
2. наладить регулярную оплату их труда, регулярно выдавать спецодежду, инструменты, обустроить бытовку и т.п.
3. следить, что они реально присутствуют на рабочем месте и не бухают - т.е., оплачивать ещё труд некоего управдома/бригадира/заведующего

Организуйте всё это в масштабах своего дома, и посмотрите, во сколько это обойдётся.


В зависимости от размеров дома и от ситуации - у нашего ОСМД всё это есть -
Председатель ОСМД - зп 12 000 грн
Бухгалтер
Юрист на полной ставке
Главный инженер
Электрик
Сантехники - 2 шт
Консьержи, охрана, уборщики - думаю всего их человек 12 на этих трех позициях

Итого квартплата 8 грн с квадратного метра, правда 300 квартир.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:51

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Электрик
Сантехники - 2 шт

для круглосуточного дежурства электриков/сантехников нужно не менее 4х на каждую специальность.
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