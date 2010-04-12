vitaliian написав:и руки чешутся повесить все расхода на мелкий бизнес (на крупный не повесишь, им всё куплено).
крупный бизнес обеспечивает налоговые поступления от НДФЛ, налогов на землю/воду/недра и массу других платежей, который мелкий бизнес никогда в жизни платить не будет. Реально, нынешние упрощенцы живут в каком-то налоговом раю.
почему ВЫ до сих пор не в этом раю?
juristkostya написав:
vitaliian написав:и руки чешутся повесить все расхода на мелкий бизнес (на крупный не повесишь, им всё куплено).
крупный бизнес обеспечивает налоговые поступления от НДФЛ, налогов на землю/воду/недра и массу других платежей, который мелкий бизнес никогда в жизни платить не будет. Реально, нынешние упрощенцы живут в каком-то налоговом раю.
Если бы так было, бюджет Украины был бы не меньше бюджета Польши. Крупный бизнес обладая правами монополии платит копейки, по сравнению с тем сколько бы вместо крупных предприятий платили бы мелкие.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 січ, 2019 13:52, всього редагувалось 4 разів.
Волк написав:Немного о политике, точнее о кандидатах. Толик. Кабинетный. Боится зоны ООС, как черт ладана. Мутный. С хитрыми источниками финансирования. Зеленка. Без программы, команды и имени. Что-то среднее между певицей (Златой), футболистом (Андреем) и боксером (Виталей). Фасад, фунт или суперфунт Юлька. "Голубь мира". Ранее не судимый кандидат. Один такой уже был. Нацаревал твердой валюты и убежал. С сумочкой Louis Vuitton, купленный за рубли. С билетом в Сочи, припрятанном в этой сумочке
А де кандидат Медведчука (Путіна) Вальцман? У вас нема що про нього сказати? Канал 112 - канал Медведчука ( цього ніхто вже навіть не заперечує) Вальцман з нього не злазить, всі молебні за Томаса транслюють, є ще питання чий кандидат Вальцман
juristkostya написав:чтобы такие вопросы решались гарантированно и быстро в любое время суток, в т.ч., по праздникам, вам нужно: 1. нанять 4 (четырёх) слесарей, т.к. требуется дежурство сутки через трое с запасом на болезнь/отпуск 2. наладить регулярную оплату их труда, регулярно выдавать спецодежду, инструменты, обустроить бытовку и т.п. 3. следить, что они реально присутствуют на рабочем месте и не бухают - т.е., оплачивать ещё труд некоего управдома/бригадира/заведующего
Организуйте всё это в масштабах своего дома, и посмотрите, во сколько это обойдётся.
ну так ваша идея про слесаря Васю в каждом доме и есть "ценная, но нереальная". Вы реально полагаете, что один человек будет днём и ночью сидеть в коптёрке под лестницей в ожидании ЧП? Без отпуска, больничного, поездок на рыбалку? В ночь с 31.12 на 01.01 не пойдёт никуда в гости и не возьмёт в рот ни капли, понимая, что возможен вызов?
Я вам рассказал, как организуется работа аварийных служб, но вы можете продолжать пережёвывать розовые сопли и дальше.
juristkostya написав:чтобы такие вопросы решались гарантированно и быстро в любое время суток, в т.ч., по праздникам, вам нужно: 1. нанять 4 (четырёх) слесарей, т.к. требуется дежурство сутки через трое с запасом на болезнь/отпуск 2. наладить регулярную оплату их труда, регулярно выдавать спецодежду, инструменты, обустроить бытовку и т.п. 3. следить, что они реально присутствуют на рабочем месте и не бухают - т.е., оплачивать ещё труд некоего управдома/бригадира/заведующего
Организуйте всё это в масштабах своего дома, и посмотрите, во сколько это обойдётся.
В зависимости от размеров дома и от ситуации - у нашего ОСМД всё это есть - Председатель ОСМД - зп 12 000 грн Бухгалтер Юрист на полной ставке Главный инженер Электрик Сантехники - 2 шт Консьержи, охрана, уборщики - думаю всего их человек 12 на этих трех позициях
Итого квартплата 8 грн с квадратного метра, правда 300 квартир.