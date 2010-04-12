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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 13:53
Faceless написав:
А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого. При тому, що не ФОП, а звичайний найманий працівник, що заробляє чистими ті самі 11000, платить з них в бюджет 2665 грн, або майже вп'ятеро більше, не кажучи вже про ЄСВ, що більше майже втричі. То ж мовчали б вже
Заробляє не найманий працівник, а той, хто його наймає.
Та в бюджет за нього теж все сплачує роботодавець.
Працівник виконує вказівки та отримує зарплатню.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:55
freeze написав:
Итого квартплата 8 грн с квадратного метра,
т.е., гривень по 600-700 с типичной квартиры? И это без учёта всех потребляемых ресурсов, материалов для ремонта, труда подрядчиков для более сложных ремонтных операций....
По меркам ЖЭКовского дома, ну очень дорого....
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:57
juristkostya написав: vitaliian написав:
первый ФОП в моей жизни называющий свою жизнь раем) мои поздравления.
Факт, люди в массе не понимают, что по европейским меркам это сущая холява, которая в любой момент может прекратиться.
В тій же Польщі аналог ФОПа платить 19% ЕП, але
- можна списувати витрати на бізнес
- від податкової бази віднімається ЄСВ, здровотнє і т.п.
В реалі виходить, 10..15% Европейського оподаткування.
В Німеччині подібна система.
Вна Україні 5% від доходу + ЄСВ і ніяких списань!
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 13 січ, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:59
flyman написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
первый ФОП в моей жизни называющий свою жизнь раем) мои поздравления.
Факт, люди в массе не понимают, что по европейским меркам это сущая холява, которая в любой момент может прекратиться.
В тій же Польщі аналог ФОПа платить 19% ЕП, але
- можна списувати витрати на бізнес
- від податкової бази віднімається ЄСВ
В реалі виходить, 10..15% Европейського оподаткування.
В Німеччині подібна система.
Вна Україні 5% від доходу !
1. у нас тоже возможна работа ФЛП на общей системе. Кому надо, пользуется.
При этом, кстати, уже не обойтись без проф бухгалтера, труд которого "у нас" ну очень сильно дешевле, чем "у них".
2. Очень существенно то, что у нас юрики могут свободно сбрасывать на "упрощенцев" любые суммы с целью минимизации прибыли. "У них" этот канал как правило сильно ограничен.
Востаннє редагувалось juristkostya
в Нед 13 січ, 2019 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 14:01
juristkostya написав:
у нас тоже возможна работа ФЛП на общей системе. Кому надо, пользуется.
При этом, кстати, уже не обойтись без проф бухгалтера, труд которого "у нас" ну очень сильно дешевле, чем "у них".
100...150 злотих в місяць, це багато, чи мало?
Щось я не чув, що ІТники були на загальній системі і могли списувати витрати на бензин (доїзд до офіса), обслуговування авто, на оргтехніку, інтернет, мобільний, бухгатерію, ЄСВ...
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 13 січ, 2019 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 14:03
flyman написав: juristkostya написав:
у нас тоже возможна работа ФЛП на общей системе. Кому надо, пользуется.
При этом, кстати, уже не обойтись без проф бухгалтера, труд которого "у нас" ну очень сильно дешевле, чем "у них".
100...150 злотих в місяць, це багато, чи мало?
надо взять конкретный вид деятельности, где целесообразен учёт затрат, и на нём сравнить. При прочих равных, з.п. бухгалтера у нас ниже, это очевидно.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 14:05
juristkostya написав: flyman написав: juristkostya написав:
у нас тоже возможна работа ФЛП на общей системе. Кому надо, пользуется.
При этом, кстати, уже не обойтись без проф бухгалтера, труд которого "у нас" ну очень сильно дешевле, чем "у них".
100...150 злотих в місяць, це багато, чи мало?
надо взять конкретный вид деятельности, где целесообразен учёт затрат, и на нём сравнить. При прочих равных, з.п. бухгалтера у нас ниже, это очевидно.
100 як для ІТника на ЄП,
150 - як на загальній системі із ПДВ.,
бухгалтерію веде "рахункове бюро", а не штатний бухгалтер.
і на це теж витрати списуються із податкової бази
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 13 січ, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 14:06
flyman написав:
Щось я не чув, що ІТники були на загальній системі і могли списувати витрати на бензин (доїзд до офіса), обслуговування авто, на оргтехніку, інтернет, мобільний, бухгатерію, ЄСВ...
ну да, разве существуют в мире ФЛП кроме айтишников....абсурд, не бывает такого.
Ещё раз: кому выгодно - тот использует общую систему, к-либо запретов здесь нет.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 14:08
juristkostya написав: flyman написав:
Щось я не чув, що ІТники були на загальній системі і могли списувати витрати на бензин (доїзд до офіса), обслуговування авто, на оргтехніку, інтернет, мобільний, бухгатерію, ЄСВ...
ну да, разве существуют в мире ФЛП кроме айтишников....абсурд, не бывает такого.
Ещё раз: кому выгодно - тот использует общую систему, к-либо запретов здесь нет.
Україна - податковий рай, тільки чомусь Гугл мінімізує податки через Ірландію
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 14:09
flyman написав:
150 - як на загальній системі із ПДВ.
это называется "сферический конь в вакууме".
Обороты? Структура себестоимости? Номенклатура комплектующих? Количество контрагентов?
Трудоёмкость (и оплата труда) отличаются в разы при одной и той же системе обложения.
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