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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 196197198199

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:11

Re: Валютный рынок в контексте

  flyman написав:Україна - податковий рай, тільки чомусь Гугл мінімізує податки через Ірландію

потому что у ихней налоговой службы есть перечень юрисдикций, сотрудничество с которыми рассматривается как признак уклонения. Вот Латвия или та же Ирландия уже из него выбились, а мы пока в нём. Вместе с Виргинскими островами и прочими Белизами.
Соответственно, приличные компании предпочитают не портить себе карму.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:16

  vitaliian написав: Рассказать какие риски несёт ФОП?

А заодно и о том, кто Вас принуждает взваливать на свои плечи эти риски. Потому что на заводах при полной социальной защите и без рисков рук не хватает.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:21

  Игорь написав:
  vitaliian написав: Рассказать какие риски несёт ФОП?

А заодно и о том, кто Вас принуждает взваливать на свои плечи эти риски. Потому что на заводах при полной социальной защите и без рисков рук не хватает.

тобто Долярчику іти крутити дротики на Фуджікуру на 6500 грн і не жжужати
https://vgolos.com.ua/news/seksualni-domagannya-ta-kumivstvo-pratsivnyky-pro-robotu-na-zavodi-fujikura_306864.html
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/31837.phtml

https://orabote.top/feedback/list/company/111331/page/1
Востаннє редагувалось flyman в Нед 13 січ, 2019 14:31, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:21

Финансовый форум и про лампочки ( это треш )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Игорь написав:А заодно и о том, кто Вас принуждает взваливать на свои плечи эти риски. Потому что на заводах при полной социальной защите и без рисков рук не хватает.


1. не у всех есть здоровье работать на заводе 2. у кого то работать головой получается лучше, зачем ему идти на завод? 3. не вынуждает никто я бы сидел всю жизнь на пособии по безработице (занимался бы чем-то важным, что не приносит прибыль), поскольку в нашей стране это невозможно, приходится зарабатывать себе на хлеб ФОПом 4. социальная защита вы о чём, отпуск и оплачиваемый больничный? у ФОПа отпуск может быть любой длительности, а на заводской "больничный" насморк не вылечить. 5. Если моя бизнес-модель станет приносить достаточный доход, я могу её клонировать, нанять людей, увеличив свой доход в разы. Как бы хорошо работник на заводе не работал, в разы его доход никто никогда не увеличит, максимум премию дадут или повышение.

Я работал ранее на дядю, знаю все "прелести" наёмного труда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 січ, 2019 14:32, всього редагувалось 5 разів.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:28

Re: Валютный рынок в контексте

  flyman написав:тобто Долярчику іти крутити дротики на Фуджікуру на 6500 грн і не жжужати

не знаю, что на Фуджикуре, но у нас 10 000 в месяц - это з.п. пистолетчика на заправке. А нормальный сварщик смело может претендовать на 20 000.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:35

  sani_2012 написав:Финансовый форум и про лампочки ( это треш )

До поки немає ДС тут буде сміття, можна навіть і не читати гілку.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:37

  Перес де Куэльяр написав:До поки немає ДС тут буде сміття, можна навіть і не читати гілку.

Я понял , а когда ДС будет ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:49

  Faceless написав:ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого.

1. Для дорог есть налоги в топливе
2. Уборка оплачивается отдельно
3. Суд - смешно
4. На окопы - отдельный налог
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:53

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого.

1. Для дорог есть налоги в топливе
2. Уборка оплачивается отдельно
3. Суд - смешно
4. На окопы - отдельный налог


За подання до суду Ставка судового збору фізичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Мінімум 768,4 грн Максимум 9 605 грн

https://uteka.ua/publication/news-14-ezhednevnyj-buxgalterskij-obzor-39-sudebnyj-sbor-povysilsya-stavki-2019
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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