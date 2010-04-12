flyman написав:Україна - податковий рай, тільки чомусь Гугл мінімізує податки через Ірландію
потому что у ихней налоговой службы есть перечень юрисдикций, сотрудничество с которыми рассматривается как признак уклонения. Вот Латвия или та же Ирландия уже из него выбились, а мы пока в нём. Вместе с Виргинскими островами и прочими Белизами. Соответственно, приличные компании предпочитают не портить себе карму.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 13 січ, 2019 14:31, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Игорь написав:А заодно и о том, кто Вас принуждает взваливать на свои плечи эти риски. Потому что на заводах при полной социальной защите и без рисков рук не хватает.
1. не у всех есть здоровье работать на заводе 2. у кого то работать головой получается лучше, зачем ему идти на завод? 3. не вынуждает никто я бы сидел всю жизнь на пособии по безработице (занимался бы чем-то важным, что не приносит прибыль), поскольку в нашей стране это невозможно, приходится зарабатывать себе на хлеб ФОПом 4. социальная защита вы о чём, отпуск и оплачиваемый больничный? у ФОПа отпуск может быть любой длительности, а на заводской "больничный" насморк не вылечить. 5. Если моя бизнес-модель станет приносить достаточный доход, я могу её клонировать, нанять людей, увеличив свой доход в разы. Как бы хорошо работник на заводе не работал, в разы его доход никто никогда не увеличит, максимум премию дадут или повышение.
Я работал ранее на дядю, знаю все "прелести" наёмного труда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 січ, 2019 14:32, всього редагувалось 5 разів.
Faceless написав:ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого.
1. Для дорог есть налоги в топливе 2. Уборка оплачивается отдельно 3. Суд - смешно 4. На окопы - отдельный налог
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Faceless написав:ЄСВ то не зовсім до бюджету. А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого.
1. Для дорог есть налоги в топливе 2. Уборка оплачивается отдельно 3. Суд - смешно 4. На окопы - отдельный налог
За подання до суду Ставка судового збору фізичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Мінімум 768,4 грн Максимум 9 605 грн