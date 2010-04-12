detroytred написав:vovan_prm Сами власть имущие. В том случае, когда заинтересованы в развитии общества.
Сами власть имущие заинтересованы в укреплении своей власти и передают часть власти вниз только в двух случаях: - под давлением снизу, - когда им не хочется (не можется) заниматься каким-то вопросом и хочется снять с себя ответственность за его решение. Развитие самоуправления на Западе происходило в результате постоянной и многовековой борьбы с верховной властью. У нас такого опыта очень мало. Соответственно, люди не привыкли.
Faceless
А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого. При тому, що не ФОП, а звичайний найманий працівник, що заробляє чистими ті самі 11000, платить з них в бюджет 2665 грн, або майже вп'ятеро більше, не кажучи вже про ЄСВ, що більше майже втричі. То ж мовчали б вже
Разница в том, что за наёмного работника налоги фактически платит наниматель (во всяком случае, психологически это воспринимается именно так), а ФОП отдаёт свои заработанные деньги. И не имеет многих льгот, кот. есть у наёмных работников, например, больничный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 13 січ, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
juristkostya написав:.... Десятка нынче - стандартная з.п. работяги очень-очень средненькой квалификации, типа машинист котельной или пистолетчик на заправке. При этом, частенько он ещё и работает посменно, т.е., имеет возможность подрабатывать или вести приусадебное хозяйство.
У вас несколько преувеличенные представления о зарплатах указанных Вами лиц.
Реально, нынешние упрощенцы живут в каком-то налоговом раю.
Налоговый, может, и рай, зато все остальные условия далеко не райские. И, кстати, налоговые льготы, особенно на начальной стадии, для малого бизнеса существуют во многих государствах.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 13 січ, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Разница в том, что за наёмного работника налоги фактически платит наниматель (во всяком случае, психологически это воспринимается именно так),
Да и фактически так, где вы видели наемного работника, который получил зарплату и пошел оплачивать с нее налоги.
более того, работодатель сначала должен эти деньги заработать, со всеми вытекающими проблемами и рисками. Поэтому, все стенания, что, мол, олигархи, крупный бизнес не платят налогов - заведомая глупость. Если прибыль ещё можно законно оптимизировать, то уклонение от НДФЛ/ВС - заведомое и очень дорогое нарушение.
juristkostya написав:.... Десятка нынче - стандартная з.п. работяги очень-очень средненькой квалификации, типа машинист котельной или пистолетчик на заправке. При этом, частенько он ещё и работает посменно, т.е., имеет возможность подрабатывать или вести приусадебное хозяйство.
У вас несколько преувеличенные представления о зарплатах указанных Вами лиц.
опыт работы в сети заправок даёт мне совершенно четкое понимание о з.п. пистолетчика и кассира. Опыт работы на производственном предприятии даёт столь же достоверную информацию о заработках слесаря, сварщика, водителя погрузчика, электромонтёра, рабочего на конвейере.
Сколько налогов заплатил резидент, с выручки от продажи "Ленинской Кузни" за 300млн. дол.?
И сколько платится налогов при продаже какого-нибудь замшелого ТЦ в глухом райцентре от одного "успешного" другому?
Все по закону, не волнуйтесь Только закон не украинский, а одной из приведенных юрисдикций.
Эта и подобные сделки осуществляются между двумя, или более офшорными компаниями - для украинского закона перехода прав собственности не происходит, а значит дохода, являющегося базой налогообложения, никто не получил.
Сколько налогов заплатил резидент, с выручки от продажи "Ленинской Кузни" за 300млн. дол.?
И сколько платится налогов при продаже какого-нибудь замшелого ТЦ в глухом райцентре от одного "успешного" другому?
Все по закону, не волнуйтесь Только закон не украинский, а одной из приведенных юрисдикций.
Эта и подобные сделки осуществляются между двумя, или более офшорными компаниями - для украинского закона перехода прав собственности не происходит, а значит дохода, являющегося базой налогообложения, никто не получил.
Теперь я спокоен
Так может пусть и ФОПы зарегят LLC в Ирландии и отгружают товар "так чтоб налогооблагаемой прибыли не возникало"?
Всё ведь законно
Долярчик, как тебе тема?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
juristkostya написав:.... Десятка нынче - стандартная з.п. работяги очень-очень средненькой квалификации, типа машинист котельной или пистолетчик на заправке. При этом, частенько он ещё и работает посменно, т.е., имеет возможность подрабатывать или вести приусадебное хозяйство.
У вас несколько преувеличенные представления о зарплатах указанных Вами лиц.
опыт работы в сети заправок даёт мне совершенно четкое понимание о з.п. пистолетчика и кассира. Опыт работы на производственном предприятии даёт столь же достоверную информацию о заработках слесаря, сварщика, водителя погрузчика, электромонтёра, рабочего на конвейере.
Слесарь, сварщик и т.д. несколько другие работы, чем названные Вами вначале. Не знаю, в какой сети заправок Вы работали (-ете?), но у пистолетчика на заправке WOG, например, такой зарплаты и близко нет (правда, последние пару месяцев не интересовался, проверю).
Факт, люди в массе не понимают, что по европейским меркам это сущая холява, которая в любой момент может прекратиться.
Не надо везде прикладывать европейские мерки, не имея европейских условий.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
juristkostya написав:Поэтому, все стенания, что, мол, олигархи, крупный бизнес не платят налогов - заведомая глупость. Если прибыль ещё можно законно оптимизировать, то уклонение от НДФЛ/ВС - заведомое и очень дорогое нарушение.
Тут наверное речь идет о том, что в процентном отношении к получаемой прибыли-доходу-обороту условный мелкий ФОП даже на едином налоге платит значительно больше, чем крупный бизнес.