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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 198199200201202>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 149
1. Від 15 до 20%
26%
38
2. Від 20 до 25%
5%
8
3. Від 25 до 30%
5%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
11
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
81
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:02

  detroytred написав:vovan_prm
Сами власть имущие.
В том случае, когда заинтересованы в развитии общества.

Сами власть имущие заинтересованы в укреплении своей власти и передают часть власти вниз только в двух случаях:
- под давлением снизу,
- когда им не хочется (не можется) заниматься каким-то вопросом и хочется снять с себя ответственность за его решение.
Развитие самоуправления на Западе происходило в результате постоянной и многовековой борьбы с верховной властью. У нас такого опыта очень мало. Соответственно, люди не привыкли.

Faceless
А так - 5% як ФОП з 11000, 550 грн на місяць, і за це хочете ремонт доріг, і освітлення, і прибирання, і судову систему, і правоохоронні, і щоб хтось замість вас сидів в окопах і купу іншого. При тому, що не ФОП, а звичайний найманий працівник, що заробляє чистими ті самі 11000, платить з них в бюджет 2665 грн, або майже вп'ятеро більше, не кажучи вже про ЄСВ, що більше майже втричі. То ж мовчали б вже

Разница в том, что за наёмного работника налоги фактически платит наниматель (во всяком случае, психологически это воспринимается именно так), а ФОП отдаёт свои заработанные деньги. И не имеет многих льгот, кот. есть у наёмных работников, например, больничный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 13 січ, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:03

Кстати, ещё насчёт налогов.

Сколько налогов заплатил резидент, с выручки от продажи "Ленинской Кузни" за 300млн. дол.?

И сколько платится налогов при продаже какого-нибудь замшелого ТЦ в глухом райцентре от одного "успешного" другому?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:06

  ЛАД написав:Разница в том, что за наёмного работника налоги фактически платит наниматель (во всяком случае, психологически это воспринимается именно так),


Да и фактически так, где вы видели наемного работника, который получил зарплату и пошел оплачивать с нее налоги.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:16

  juristkostya написав:....
Десятка нынче - стандартная з.п. работяги очень-очень средненькой квалификации, типа машинист котельной или пистолетчик на заправке. При этом, частенько он ещё и работает посменно, т.е., имеет возможность подрабатывать или вести приусадебное хозяйство.

У вас несколько преувеличенные представления о зарплатах указанных Вами лиц. :)

Реально, нынешние упрощенцы живут в каком-то налоговом раю.

Налоговый, может, и рай, зато все остальные условия далеко не райские. :)
И, кстати, налоговые льготы, особенно на начальной стадии, для малого бизнеса существуют во многих государствах.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 13 січ, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:17

  freeze написав:
  ЛАД написав:Разница в том, что за наёмного работника налоги фактически платит наниматель (во всяком случае, психологически это воспринимается именно так),


Да и фактически так, где вы видели наемного работника, который получил зарплату и пошел оплачивать с нее налоги.

более того, работодатель сначала должен эти деньги заработать, со всеми вытекающими проблемами и рисками.
Поэтому, все стенания, что, мол, олигархи, крупный бизнес не платят налогов - заведомая глупость. Если прибыль ещё можно законно оптимизировать, то уклонение от НДФЛ/ВС - заведомое и очень дорогое нарушение.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:20

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:....
Десятка нынче - стандартная з.п. работяги очень-очень средненькой квалификации, типа машинист котельной или пистолетчик на заправке. При этом, частенько он ещё и работает посменно, т.е., имеет возможность подрабатывать или вести приусадебное хозяйство.

У вас несколько преувеличенные представления о зарплатах указанных Вами лиц. :)

опыт работы в сети заправок даёт мне совершенно четкое понимание о з.п. пистолетчика и кассира.
Опыт работы на производственном предприятии даёт столь же достоверную информацию о заработках слесаря, сварщика, водителя погрузчика, электромонтёра, рабочего на конвейере.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:24

  Вкладчик1234 написав:Кстати, ещё насчёт налогов.

Сколько налогов заплатил резидент, с выручки от продажи "Ленинской Кузни" за 300млн. дол.?

И сколько платится налогов при продаже какого-нибудь замшелого ТЦ в глухом райцентре от одного "успешного" другому?


Все по закону, не волнуйтесь :mrgreen: Только закон не украинский, а одной из приведенных юрисдикций.

Эта и подобные сделки осуществляются между двумя, или более офшорными компаниями - для украинского закона перехода прав собственности не происходит, а значит дохода, являющегося базой налогообложения, никто не получил.

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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:31

  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, ещё насчёт налогов.

Сколько налогов заплатил резидент, с выручки от продажи "Ленинской Кузни" за 300млн. дол.?

И сколько платится налогов при продаже какого-нибудь замшелого ТЦ в глухом райцентре от одного "успешного" другому?


Все по закону, не волнуйтесь :mrgreen: Только закон не украинский, а одной из приведенных юрисдикций.

Эта и подобные сделки осуществляются между двумя, или более офшорными компаниями - для украинского закона перехода прав собственности не происходит, а значит дохода, являющегося базой налогообложения, никто не получил.

Зображення


Теперь я спокоен :)

Так может пусть и ФОПы зарегят LLC в Ирландии и отгружают товар "так чтоб налогооблагаемой прибыли не возникало"?

Всё ведь законно

Долярчик, как тебе тема? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:33

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:....
Десятка нынче - стандартная з.п. работяги очень-очень средненькой квалификации, типа машинист котельной или пистолетчик на заправке. При этом, частенько он ещё и работает посменно, т.е., имеет возможность подрабатывать или вести приусадебное хозяйство.

У вас несколько преувеличенные представления о зарплатах указанных Вами лиц. :)

опыт работы в сети заправок даёт мне совершенно четкое понимание о з.п. пистолетчика и кассира.
Опыт работы на производственном предприятии даёт столь же достоверную информацию о заработках слесаря, сварщика, водителя погрузчика, электромонтёра, рабочего на конвейере.

Слесарь, сварщик и т.д. несколько другие работы, чем названные Вами вначале.
Не знаю, в какой сети заправок Вы работали (-ете?), но у пистолетчика на заправке WOG, например, такой зарплаты и близко нет (правда, последние пару месяцев не интересовался, проверю).
Факт, люди в массе не понимают, что по европейским меркам это сущая холява, которая в любой момент может прекратиться.

Не надо везде прикладывать европейские мерки, не имея европейских условий. :)
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:34

  juristkostya написав:Поэтому, все стенания, что, мол, олигархи, крупный бизнес не платят налогов - заведомая глупость. Если прибыль ещё можно законно оптимизировать, то уклонение от НДФЛ/ВС - заведомое и очень дорогое нарушение.


Тут наверное речь идет о том, что в процентном отношении к получаемой прибыли-доходу-обороту условный мелкий ФОП даже на едином налоге платит значительно больше, чем крупный бизнес.
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