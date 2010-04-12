Додано: Нед 13 січ, 2019 15:03

Кстати, ещё насчёт налогов.



Сколько налогов заплатил резидент, с выручки от продажи "Ленинской Кузни" за 300млн. дол.?



И сколько платится налогов при продаже какого-нибудь замшелого ТЦ в глухом райцентре от одного "успешного" другому?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин